В чем цель многоходовки Зеленского: послесловие к большому налету на Москву

22 июня 1941 года и 22 июня 2026 года – это две совершенно разные даты, между которыми нельзя проводить параллели. Но несмотря на это «нельзя» одна параллель все же вырисовывается сама собой. Атаковав 85 лет тому назад нашу страну, Гитлер рассчитывал в первую очередь сломить СССР психологически, быстро подвести нашу страну к мысли о «бессмысленности сопротивления». В текущих действиях режима Зеленского просматривается тот же самый расчет: российскому обществу пытаются сломать «моральный хребет».

Совмещение ресурсов режима Зеленского с экономическими, научными и военно-промышленными ресурсами Европы (да и Америки тоже) дает в сумме очень опасного противника. То, что происходит сейчас в различных российских регионах, которые стали объектами атак ВСУ, стала очередным наглядным подтверждением этого хорошо известного факта. Рискну, однако, предположить, что чисто военная составляющая является в нынешних действиях официального Киева не самой важной.

Ставший изобретателем термина «психологическая война» майор армии США Пол Лайнбарджер так описал суть этого явления в своей опубликованной в 1948 году одноименной книге: «Психологическая война с трудом укладывается в привычные представления о войне… Психологическая война…не ведется против противостоящих участников психологической войны. Она не контролируется законами, обычаями ведения войны. Она не может быть определена в терминах местности, боевого порядка или названных сражений…Это непрерывный процесс…Однако успех, хотя и не поддающийся подсчету, может быть ошеломляющим, а неудача, хотя и незаметная, может оказаться фатальным».

Сейчас Зеленский пытается добиться именно такого «ошеломляющего успеха». Налеты ВСУ на Москву имеют очень ограниченное прикладное военное значение. Что Киев пытается сделать неограниченным, так это их опосредованный психологический эффект. Вернусь к тому, с чего я начал – к историческим аналогиям из 1940-х годов. В мае 1940 года после нескольких месяцев «Странной войны», когда несмотря на формальный разрыв отношений боевые действия не велись, немецкие войска вторглись вглубь Франции.

К возможности того, что такое вторжение произойдет, французское общество было полностью готово. К чему оно не было готово, так это к тому, как именно оно произойдет. Немцы зашли во Францию через её незащищенную границу с нейтральной Бельгией. Построенная вдоль границы с Германией система масштабных фортификационных укреплений, знаменитая линия Мажино оказалась таким образом бесполезной. Это произвело на Францию и её верхушку просто ошеломляющее впечатление. В стране произошел моральный коллапс. Имея все возможности и ресурсы для того, чтобы сопротивляться Гитлеру, Франция вместо этого предпочла превратиться в его послушного сателлита.

Такова вот «цена вопроса», такова важность умения или неумения принимать тот факт, что иногда противник может наносить тебе болезненные удары в неожиданном месте. Как «цена вопроса» выглядит сейчас – в политических реалиях лета первого месяца лета 2026 года? В Киеве всегда очень четко артикулировали: «окно возможности» для режима Зеленского откроется в случае возникновения в России внутриполитической смуты. Сейчас Украина делает все, чтобы создать питательную почву для подобной смуты.

Удары ВСУ по российской территории только кажутся хаотичными. На самом деле в них есть система, нацеленная на то, чтобы создать у российских граждан ощущение кризиса и выученной беспомощности (термин введенный в 1967 году американским психологом Селигманом и обозночающий ощущение потери контроля над своей жизнью), парализовать их волю. В каком-то смысле это ремейк вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Тогда главной – хотя прямо и не артикулируемой - целью Киева – тоже было провоцирование внутриполитической нестабильности в России, создание и углубление раскола между гражданами и руководством страны.

Что делать рядовым гражданам РФ ситуации, когда геополитический противник России осознанно и прицельно бьет по их образу жизни? Простых ответов, решений и рецептов здесь нет и быть не может. Но в какой момент истории нашей страны они были – эти пресловутые «простые рецепты»? Великий древнекитайский стратег Сунь-цзы написал в своем трактате «Искусство войны»: «Если ты будешь драться изо всех сил, у тебя будет шанс выжить. Если ты забьешься в угол, твоя гибель предрешена». Сомневаюсь, что в Москве 1941 года многие читали Сунь-цзы. Но сформулированный им принцип все равно был реализован на практике.

Применительно к реальности 2026 года «драться изо всех сил» — это, разумеется, задача для российской армии. Задача для простых граждан – не «забиваться в угол»: физически, ментально и морально. Как я уже сказал, Зеленский пытается загнать рядовых жителей России в состояние выученной беспомощности. Но выученная беспомощность – это самое худшее из возможных человеческих состояний. Выученная беспомощность – это отказ от активных действий, когда такие действия и возможны, и необходимы.

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Выученная беспомощность – это принятие проигрыша, когда для такого проигрыша нет никаких оснований. Удары Киева в последнее время не изменили геополитическую реальность. Россия – по-прежнему одна из двух главных ядерных держав мира. Россия по-прежнему сильнее Украины во всех мыслимых отношениях. Зеленский пытается нивелировать этот баланс, используя против Москвы методы ассиметричной войны. Россию хотят подтолкнуть и принудить к невыгодным для неё условиям мирных соглашений.

В качестве примера таких невыгодных соглашений обычно приводят Минские соглашения. Но мне этот пример кажется недостаточно выразительным. Аналог Хасавюрта 1996 года – вот чего, как мне представляется, пытается сейчас добиться Зеленский. Думаю, однако, что Россия выучила этот урок: спустя три года после соглашений в Хасавюрте случилось вторжение боевиков в Дагестан. Мир «любой ценой» — это для нашей страны не вариант.

Россия сегодня снова переживает один из непростых моментов в своей истории. Но сколько таких моментов уже было в прошлом и сколько их еще будет в будущем! 22 июня – это очень хороший день для того, чтобы задуматься об этом и увидеть нынешнюю ситуацию в перспективе. Нельзя играть по «правилам», которые нам – и стране в целом, и всему её населению – навязывают геополитические противники. Такие правила (на этот раз без кавычек) должны быть своими. Что было абсолютным верным в гораздо более тяжелой реальности 1941 года, остается таковым и в 2026 году.