Попытки главы Европейского совета Антониу Кошты наладить непубличные контакты с Москвой вызвали негативную реакцию у ряда европейских лидеров, некоторые даже впали в ярость. При этом большинство стран поддержало Кошту, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Фактически к началу саммита ЕС в Брюсселе 18 июня вопрос возобновления переговоров с Россией разделил страны Европы на два лагеря. Против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, полагающие, что сейчас неподходящее время для диалога с Путиным, а когда этот момент наступит инициативу должна взять на себя «евротройка» - Париж, Лондон, Берлин.

«Я думаю, президент все расставил по местам и привел в правильный порядок», — заявил изданию представитель французского правительства, дав понять, что Макрон донес эту позицию до Кошты.

Макрона с Мерцем поддержали лидеры некоторых самых ярых противников России, а также Дании и Нидерландов. Италия и Польша, в свою очередь, захотели присоединиться к формату «тройки». Но особенно бурно на контакты главы Евросовета отреагировали Латвия, Литва и Эстония, которые, по словам одного из дипломатов, «проявили беспрецедентную ярость».

Критики Кошты были возмущены, что узнали о его звонках в Кремль только из сообщений СМИ, рассказали собеседники Politico. Один из дипломатов даже обвинил его в «крайнем непрофессионализме». По его словам, как дал понять коллегам канцлер Мерц, хотя Кошта и представляет ЕС, выступать посредником от всех 27 стран он не может.

В команде главы Евросовета, между тем, сообщили, что заранее проинформировали о переговорах Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию (Берлин правда отрицает, что был предупрежден). Там также утверждают, что контакты были «краткими» и «преследовали исключительно цель налаживания канала связи».

Как объяснил послам ЕС руководитель аппарата Кошты Педро Лорти, звонки в Москву были ответом на призыв Зеленского подключить Европу к мирному процессу. И разговоры якобы велись с советником Путина «по национальной безопасности». Состоятся ли новые звонки, он не знает, но пообещал проинформировать, если это произойдет, пишет Politico.

Напомним, 17 июня агентство Bloomberg сообщило, что глава Евросовета пытается установить неофициальный канал связи с Москвой для обсуждения возможного начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта.

В европейской стране назвали, кого видят в качестве переговорщика с РФ

И собственно, ничего особо секретного здесь нет. В Европе уже не первый месяц обсуждают необходимость коммуникации с Москвой для обсуждений условий мира. Так, за диалог с Россией выступала премьер Италии Джорджа Мелони, её болгарский коллега Румен Радев, финский президент Александр Стубб, и даже Эммануэль Макрон не раз заявлял о своем желании позвонить в Кремль. Однако к реальным действиям, направленным на восстановление контактов ЕС и России, никто из этих европейских лидеров не перешел.

В чем наши бывшие партнеры преуспели, так это в выставлении нам ультиматумов и накачке Украины оружием. А при таких вводных о чем с ними можно договариваться?

- На самом деле, ничего удивительного, - считает политолог, директор Института региональных проблем, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. – «Евротройка» занимается глобальной политикой, надеясь, что там она какую-то роль сыграет. И Кошта, с их точки зрения, не должен был ничего говорить, потому что глобальные задачи решают "великие" державы. Понимаете, для них это нормальная ситуация, им даже в голову не приходит, что может быть что-то иначе.

«СП»: И каков же результат решения этих задач?

- Для них результат есть. И результат прекрасный – военные действия идут, кровь льется. Какой еще результат нужен? Это мы пытаемся выйти на переговоры, мы хотим дружить с Западом. Но не понимаем, что дружить с нами никто не собирается.

Все просто. «Евротройка» уверена, что она нас уже победила, переговоры с нами бессмысленны, а нужно диктовать условия побежденной стороне. Кошта же, смотря на карту, считает, что не все еще закончилось. Вот и вся разница.

«СП»: То есть разногласия все-таки есть в «европейском саду»?

- Конечно, и очень сильные. Но они никого ни к чему не обязывают.

Есть "великие" державы, которые занимаются глобальной политикой за счет остальных стран. А есть остальные страны, которые хотят просто хорошо жить и не лезть ни в какие политические игрища.

Кошта – представитель одной из самых бедных стран Европы – Португалии. А значит, он представляет тех, кому не положено говорить. Главная позиция у трех стран - Франции, Германии и Британии. Она была у трех этих стран, она у них и останется. Вот только их экономика уже развитию не подлежит, а жить надо. Отсюда у них и желание такое - разорить Россию.

По мнению независимого эксперта по информационным войнам и информационной безопасности Игоря Николайчука, европейские элиты сегодня находятся в глубокой депрессии, связанной с миросущностными проблемами, подводящими к мысли, что идет Третья мировая война, в которой Европа участвует. Там даже нет никакого консенсуса по поводу того, что делать по оперативным направлениям международного строительства. Как относиться к той или иной стране, как характеризовать ту страну или другую.

В этой связи я просто рекомендуют относиться ко всему с известной долей скепсиса. Сегодня они одно говорят, завтра – другое. Потому что идет серьезная борьба на геополитическом поле за власть. За доминирование на мировой арене.

Наш конфликт с Украиной им даже на руку – можно объявить Россию «агрессором» и на этом, так скажем, нажиться. То ли консолидироваться, то ли выстроить новые отношения с американцами. Но как-то некстати Трамп пришел и начал говорить, что НАТО уже устарело, да и не надо оно ему.

Такое политическое маневрирование вокруг России – это головная боль, которая, так или иначе, отражается на внутренней ситуации европейских стран и стран Евросоюза. Там сейчас, скажем прямо, происходит звериная (никогда такого не было) политическая борьба за власть. В Европе на данный момент нет консенсуса, поэтому и международные отношения в хаосе. И дело даже не в персоналиях, дело в том, кто чего хочет.

Поэтому будущее, как говорится, не определено. Но, скорей всего, в ближайшей перспективе вся эта катавасия вокруг наших терок с Европой будет продолжаться. Хотя я бы не сказал, что там все русофобы. Это их обстоятельства вынуждают.