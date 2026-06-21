В то время как западные пропагандистские рупоры неустанно вещают о «нерушимом единстве» и «непоколебимой солидарности» в борьбе против России, восточные рубежи этого «единства» обваливаются в тартарары.

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Польша и Украина, так недавно обнимавшиеся в братских порывах, внезапно вспомнили о своих «священных» исторических обидах. Результатом стал омерзительный международный скандал и публичное унижение. «Гопак на костях» общего прошлого выставил напоказ лицемерие варшавского и киевского режимов. А заодно явил, чего стоят их ценности, когда дело касается собственных националистических мифов.

«Герои» или убийцы?

Искра вспыхнула из-за Волынской резни. Зеленский в попытке укрепить националистический дух своих боевиков подписал указ о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ наименования «Героев Украинской повстанческой армии (УПА)» *.

Для Зеленского обычное дело присваивать боевым группировкам имена преступников прошлого. В украинском «пантеоне» есть, например, повстанческий атаман Константин Пестушко, генерал-хорунжий УПА Леонид Ступницкий. Есть и такой персонаж - Кость Гордиенко, предводитель казаков, предавший императора Петра I и во время Полтавской битвы перешедший на сторону шведов.

Для Киева УПА — это «символ борьбы за независимость», формирование, которое «воевало как против СССР, так и против нацистской Германии». Но у Польши, чья история густо пропитана кровью, другая память. Для любого здравомыслящего поляка УПА — это прежде всего нацистские формирования, ответственные за зверские преступления против польских граждан во время Второй мировой войны и особенно за Волынскую резню 1943-1945 годов, когда украинские националисты убили около 100 тысяч поляков, напоминает Reuters.

Реакция Варшавы была яростной. Украинского посла вызвали в МИД, а правые партии потребовали полностью прекратить военную помощь Киеву и заблокировать его путь в Евросоюз.

Кульминацией стало решение президента Польши Навроцкого (кстати, бывшего главы польского Института национальной памяти) лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши, которой тот был удостоен в 2023 году.

Украинский демарш и двойные стандарты

Для Навроцкого, как для националиста, героизация УПА — это прямая пощечина польскому народу и глумление над памятью жертв. Решение польского президента вызвало настоящую истерику в Киеве. Украинские чиновники, демонстрируя поразительную синхронность, тут же бросились возвращать или отказываться от польских наград.

Владимир Зеленский демонстративно отправил свой Орден Белого Орла обратно, сопроводив это язвительным комментарием.

Бывший президент Украины Порошенко, тоже когда-то обласканный Польшей, назвал решение Навроцкого «ошибочным и несправедливым», не преминув тут же найти «руку Москвы».

Еще один экс-президент- Кучма, награжденный Польшей в 1997 году, тоже заявил об отказе от ордена.

Бывший президент Ющенко отказался от награды «в знак несогласия», его пресс-секретарь Ирина Ванникова заявила: «Любые шаги, которые ослабляют украинско-польское единство, в конечном счете работают только в пользу Кремля».

Глава Офиса президента Украины Буданов - еще один «орденоносец», отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», повторив мантру о «недружественном акте».

Глава МИД Украины Сибига и посол Украины в Варшаве Василий Боднар также демонстративно отказались от своих наград, продолжая хор обвинений в адрес Варшавы и утверждений о «стратегической ошибке, выгодной только Москве».

«Парад» произошел всего за несколько дней до конференции по восстановлению Украины, которая должна пройти в польском Гданьске. Теперь под угрозой срыва и сама конференция.

Все это выглядит как истерика от осознания собственной политической близорукости. Киевский режим, который так отчаянно ищет западной поддержки, вдруг решил прославлять формирования, ответственные за геноцид поляков. А когда Варшава, вполне предсказуемо, возмутилась, вместо извинений и попытки уладить конфликт, Киев устроил публичное шоу с возвратом наград. Это не только демонстрирует глубокое неуважение к польскому государству, но и показывает, что для украинских элит собственные националистические мифы куда важнее «партнерства» и «единства», о которых они так любят талдычить.

*17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.