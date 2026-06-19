В западных столицах уже несколько лет подряд называют даты «неминуемого нападения» со стороны России. При этом собственные разведки признают: агрессии не будет. Тогда зачем на наших границах растет число войск, а по Балтике ходят корабли с готовым приказом на досмотр? Похоже, ответ лежит не в военной логике, а совсем в другой плоскости...

Бывает ли война без агрессии?

Европейские генералы уже несколько лет соревнуются в сроках «российского вторжения». Называют 2027-й, 2029-й, 2030-й годы. При этом собственная разведка НАТО признает: Москва не нападет первой. Тогда зачем такая спешка и гонка вооружений? Ответ прост: Европе нужен агрессор, чтобы оправдать милитаризацию, а Россия отказывается играть эту роль. Значит, ее нужно спровоцировать.

В открытых источниках раз за разом появляются странные заявления. Эстонская разведка, к примеру, пишет, что Россия не собирается воевать с НАТО ни в этом, ни в следующем году. Бывший глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр прямо сказал: русские достаточно умны, чтобы не нападать первыми, потому что это проигрыш. Казалось бы, можно выдохнуть.

Однако высокопоставленные военные чины Германии, Дании и Прибалтики упорно твердят об обратном. Генералы Бройер и Функе, командующие Литвы и Эстонии - все они называют даты от двух до пяти лет. Такое единодушие выглядит странно, если нет реальной угрозы.

Дело в том, что военная машина Европы, как считает ряд отечественных политологов, уже запущена. Бюджеты перекроены под оборону, заводы переходят на выпуск снарядов, а политики в Брюсселе потеряли покой.

Для того чтобы продолжать тратить миллиарды и держать население в тонусе, им позарез нужен враг. Россия не хочет быть этим врагом, поэтому ее решено сделать им насильно. План состоит в том, чтобы загнать нашу страну в угол, вынудить к ответным действиям, а затем представить их как «агрессию».

Калининградское кольцо: удушение вместо дипломатии

Первая и самая взрывоопасная точка - Калининградская область. Это наш форпост, окруженный странами НАТО со всех сторон. Американские генералы уже открыто заявляют, что разработали планы по его «нейтрализации». Литовские министры в грубой форме обещают сравнять наши военные базы с землей. Это не просто слова.

Соседи действуют методично. Польша репетирует полное закрытие границы, создавая многокилометровые очереди. Литва перекрыла поставки нефтепродуктов и вывела область из общей энергосети. Вдоль рубежей роют противотанковые рвы и устанавливают бетонные заграждения.

Замысел понятен. Если область полностью заблокировать по суше, морю и воздуху, миллион людей и крупная группировка войск окажутся в ловушке. Россия будет вынуждена деблокировать регион силой - например, пробивать коридор через Сувалкский перешеек. Вот этот вынужденный шаг, по мнению аналитиков, и объявят началом большой войны.

Меж тем президент РФ Владимир Путин не раз предупреждал, что блокада Калининграда приведет к «невиданной эскалации».

«Надеюсь, что этого не случится. Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать», - сказал Путин в эфире «Итогов года», отвечая на вопрос о возможности блокады самого западного региона страны.

Похоже, в Брюсселе это предупреждение пропустили мимо ушей...

Балтика и Арктика: морские провокации

Второй фронт готовят на море. Балтийский бассейн страны НАТО объявили своей внутренней акваторией. Под предлогом борьбы с «теневым флотом» уже начались задержания наших судов. Швеция и Франция останавливают танкеры в нейтральных водах, Британия разрешила военным брать корабли на абордаж. Генсек альянса Рютте прямо заявил, что давление на российский флот - это «раздражитель», призванный создать РФ проблемы.

Западные эксперты предлагают применить к нам сценарий Ормузского пролива - то есть полностью перекрыть морской коридор. Расчет циничный: достаточно одного жесткого досмотра российского судна, следующего под охраной военного корабля, чтобы спровоцировать вооруженный инцидент. Это станет формальным поводом для вступления в войну.

Не менее опасно положение на Севере. Там сосредоточена большая часть нашего ядерного потенциала и проходит Северный морской путь. Норвегия, которая совсем рядом с нашей границей, проводит масштабные учения с участием десятков тысяч солдат.

Более того, Осло открыло лагеря для подготовки украинских военных. Тех самых, которые уже набили руку на ударах по нашим портам и судам. Зачем их учат воевать в условиях Заполярья? Ответ очевиден: чтобы создать угрозу нашим атомным ледоколам и подводным лодкам. Цель все та же - довести до соприкосновения и обвинить нас в агрессии в Арктике.

Украинский таран: обескровить перед битвой

Самый хитрый элемент замысла европейских стратегов, по мнению политологов, касается Украины. Они рассматривают ее не как союзника, а как расходный таран. Задача этого тарана - максимально измотать нашу армию на текущем фронте. Аналитики в Брюсселе прямо пишут, что удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам и терминалам нужны, чтобы «накапливать издержки» и подорвать военную экономику.

В Европе надеются, что к моменту прямого столкновения с НАТО Россия подойдет истощенной. Однако арифметика у них ошибочная. Вопреки их расчетам, боевые действия на Украине делают нашу армию сильнее и технологичнее.

Генералы НАТО вынуждены признавать, что российские войска активно учатся на боевом опыте и адаптируются быстрее, чем любые армии Запада. Пока Берлин и Париж изучают наши маневры по учебникам, мы оттачиваем их в реальных условиях.

Сила как единственный довод

Европа пытается создать сразу три очага напряженности - на западе, в Балтийском море и на Севере. Инструмент, которым нас собрались обескровить на Украине, превратился в кузницу, где куется современная армия. В свое время, кстати, примерно так Запад провоцировал сталинское правительство. Все мы помним, к чему это в итоге привело...

Предотвратить войну можно лишь одним способом - становиться сильнее. И это не только про танки и ракеты. Нам нужна самодостаточная экономика, которую не обрушить санкциями. Собственные технологии в микроэлектронике, беспилотных системах и космосе, чтобы не зависеть от чужого рубильника. И самое главное - сплоченное общество, понимающее, ради чего мы проходим эти испытания.

Сила - это единственный язык, который понимают в Брюсселе. Если наш ответ будет настолько мощным и быстрым, что любая провокация покажется европейским чиновникам слишком дорогой игрой, война не начнется. Вопрос лишь в том, хватит ли у нас терпения и ресурсов, чтобы построить эту мощь, пока они ищут способы загнать нас в ловушку.