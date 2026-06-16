Удивительное дело эти британские политики. Дома у них творится пёс знает что. Но их больше волнует реализация ненависти к России. И претендующий на призовое место среди лузеров мировой политики Стармер обещает ввести новые санкции против Москвы и поддержать Украину в ядерной энергетике.

© Московский Комсомолец

Отвратительный сэр Кир Стармер пообещал “перекрыть” российские доходы дальнейшими санкциями и предоставить Украине энергетическую поддержку на сотни миллионов фунтов стерлингов, когда он встречался с мировыми лидерами во Франции на шабаше G7.

После напряженной политической недели дома британский премьер-министр стремился занять лидирующие позиции на международной арене на встрече "Большой семерки", которая стартовала в понедельник во французском курортном городке Эвиан-ле-Бен, на берегу Женевского озера, пишет The Guardian.

Ожидается, что ерзающий на своем разваливающемся премьерском стульчике Стармер встретится с киевским гастролером Владимиром Зеленским и объявит о новых санкциях против России через несколько дней после того, как британские войска захватили нефтяной танкер так называемого «российского теневого флота” в проливе Ла-Манш.

Британский премьер-лузер также намерен использовать эту встречу, чтобы заверить своего вашингтонского хозяина Дональда Трампа в том, что он готов увеличить расходы на оборону после внезапной отставки британского министра обороны Джона Хили на прошлой неделе и продолжающихся задержек с его планом инвестиций в оборону. Впрочем, как пишет The Guardian, двусторонней встречи с президентом США не ожидается.

Ожидается, что план оборонных инвестиций будет опубликован до саммита НАТО в Анкаре, который начнется 7 июля.

После серии разрушительных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре Стармер пообещал выделить 210 миллионов фунтов стерлингов на атомные станции Украины в течение следующих двух лет, что, по его словам, “обеспечит Украину электроэнергией в предстоящие зимы”.

“Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и это заявление подтверждает это”, - сказал британский премьер, которого хотят гнать взашей даже его однопартийцы-лейборитсты.

Правительственные чиновники заявили, что инвестиции Великобритании в экспортное финансирование Urenco, многонациональной компании по обогащению урана, на 33% принадлежащей правительству Великобритании, позволят поставлять обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии "Энергоатому". Сделка была согласована между Стармером и Зеленским во время их встречи на Даунинг-стрит на прошлой неделе, пишет The Guardian.

Соглашение, которое следует за двухлетним соглашением о поставках ядерного топлива в Украину, поддержит рабочие места и экспорт в Великобританию, поскольку треть урана поступает с перерабатывающего завода Urenco в Честере, заявили официальные лица.

Новые санкции в отношении России будут направлены против финансовых сетей, а число судов, перевозящих нефть или сжиженный природный газ (СПГ), которые являются частью т. н. «теневого флота” Москвы, увеличится до более чем 600, продолжает The Guardian.

Новые меры также будут направлены против российской государственной сети, занимающейся тайными закупками западных технологий для российских вооруженных сил, а также поставщиков, помогающих России нелегально переводить деньги по всему миру.

"Большая семерка", которая объединяет лидеров Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также ЕС, а также лидеров других стран, также приглашенных на переговоры, будет стремиться укрепить ослабевающую поддержку Украины со стороны США, но также сосредоточит свое внимание на зарождающемся мирном соглашении между США и Иран и возобновление работы Ормузского пролива.

В воскресенье тысячи протестующих против G7, включая защитников окружающей среды и феминисток, вступили в столкновения с полицией в Женеве, подожгли автомобиль и разбили окна банка.

Как отмечает The Guardian, Стармер может столкнуться со строгими вопросами со стороны Трампа, чей Белый дом призвал Великобританию не вводить запрет на социальные сети для лиц моложе 16 лет, объявленный в понедельник.

Высокопоставленные официальные лица США сообщили, что, хотя Трамп и примет участие в рабочей встрече G7 с Зеленским во вторник, президент США не будет проводить двустороннюю встречу с украинским комиком.

По словам официального представителя, на полях саммита запланированы двусторонние встречи Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с лидерами Египта, Индии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.