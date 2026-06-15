Все для союзников: Россия везет в Минск "Ланцет" и оружие для диверсантов-невидимок

В среду, 17 июня, в Минске открывается III Международная выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2026", которая имеет большое значение для обороноспособности Союзного государства. На фоне напряженной обстановки на западных границах Россия разворачивает в столице Беларуси одну из своих самых технологичных экспозиций, демонстрируя не просто серийные образцы, а новейшие разработки, обкатанные в зоне спецоперации. Главная цель участия Москвы - не столько демонстрация силы, сколько отработка механизмов военно-технической кооперации с ключевым союзником в рамках ОДКБ.

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По данным "РГ", российская делегация планирует использовать выставочную площадку и для закрытых переговоров с представителями Госсекретариата Совета Безопасности Беларуси и оборонной промышленности республики. Именно здесь будут обсуждаться контракты на поставку вооружений для белорусских силовых структур, а также синхронизация систем безопасности в рамках Союзного государства.

Россия, которой в последнее время не так часто, как прежде, доводится участвовать в военных выставках за границей, привезла в Минск довольно много перспективных образцов вооружений и военной техники. Организатором единой экспозиции стал Рособоронэкспорт (входит в Госкорпорацию Ростех), решивший сделать акцент на беспилотных технологиях, средствах оснащения и экипировки сотрудников спецподразделений, а также системах кибербезопасности.

На своем стенде Рособоронэкспорт представит наиболее востребованные на мировом рынке барражирующие боеприпасы и разведывательные дроны. Среди них - знаменитый комплекс "Ланцет-Э" (буква Э в названии изделия здесь и далее означает экспортный вариант - прим. ред.), состоящий из беспилотника-разведчика и двух барражирующих боеприпасов, и БпЛА "Скат 350М", отличающийся высокой устойчивостью к экстремальным погодным условиям. Очевидно, что внимание привлечет и переносная разведывательно-ударная система Рус-ПЭ - тактическое оружие для диверсионно-разведывательных групп, которые, по словам разработчиков, способны "появляться из ниоткуда" для уничтожения бронетехники и бесследно исчезать.

Некоторые изделия будут показаны широкой публике впервые. Например, беспилотник-камикадзе Куб-10МЭ - глубокая модернизация известного семейства барражирующих боеприпасов: дальность его полета превышает 100 километров, а оптико-электронная система наведения позволяет поражать движущиеся цели на высотах до 1800 метров. Или передвижной пункт управления разведывательными БпЛА Supercam от группы компаний "Беспилотные системы". Машина создана на базе обычного пикапа и предназначена для транспортировки, быстрого запуска и управления дронами. Внешне она не отличается от обычного пикапа, что позволяет расчетам скрытно выдвигаться к месту пуска. При этом время развертывания установки не превышает двух минут.

В зоне стрелкового оружия будут представлены автоматы Калашникова АК-12 в различных модификациях, мини-автомат АМ-17, пистолет-пулемет ППК-20, 9-мм пистолеты Лебедева, карабины на платформе AR и специальные оптико-электронные приборы. Кроме того, посетителям покажут новую снайперскую винтовку Specter, позволяющую бойцам использовать боеприпасы большой мощности, стрелять с повышенных "навесок" и применять новые высокоэнергетичные калибры.

Для оснащения сотрудников правоохранительных органов Рособоронэкспорт предложит различные варианты экипировки. Среди них можно выделить:

модульную разгрузочную систему МРС 2.0, созданную с учетом СВО и объединяющую функции бронезащиты, разгрузочного жилета и платформы для крепления дополнительного снаряжения;

бронежилет "Нептун", способный выдержать нахождение человека весом свыше 100 кг на водной поверхности на протяжении более 6 часов даже в случае попадания осколков;

бронежилет "Баклер", который при необходимости можно дополнить модулями баллистической защиты шеи, плеч и паха;

бронешлем АРК, в т.ч. вариант с полной защитой ушей;

активные наушники Base и гарнитуру Echo PRO с микрофонами для прослушивания окружающей среды, благодаря которым боец слышит направление происхождения звука: спереди, сзади или сбоку.

Для бойцов спецназа Рособоронэкспорт предложит переносные детекторы взрывчатых веществ и металла, а также радар-обнаружитель объектов за препятствиями.

Кроме того, в Минске будут показаны российские системы кибербезопасности с элементами искусственного интеллекта. Они предназначены как для мониторинга и анализа открытых источников для определения рисков и угроз государственной безопасности, так и для противодействия кибератакам на цифровую инфраструктуру.

"Рособоронэкспорт отмечает высочайший уровень сотрудничества между Россией и Беларусью, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, а также продемонстрируем партнерам новейшие российские разработки, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам", - отметил накануне открытия выставки зампред Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. "Выставка имеет особое значение в условиях напряженной обстановки, сложившейся на границах Союзного государства", - заявил гендиректор концерна "Калашников" Алан Лушников. Эта позиция находит поддержку на высшем уровне: еще в ноябре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поддержал инициативу проведения в Минске военно-экономической конференции ОДКБ именно в рамках данной выставки.

Таким образом, минская выставка превращается в ключевую репетицию перед лицом внешних угроз. Пока страны НАТО наращивают военное присутствие у границ Союзного государства, Москва и Минск синхронизируют часы на уровне оружейных конструкторов и спецслужб.

Выставка, которая продлится до 19 июня, покажет, насколько глубокой станет эта интеграция в оборонной сфере.