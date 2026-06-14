Евробюрократию, нервно отсчитывающую дни до череды важнейших европейских саммитов (G7 в Эвиане 15-16 июня, Евросовет в самом Брюсселе 18-19 июня и НАТО в Анкаре 7-8 июля), сотрясает настоящая внутренняя буря. Разгорается ожесточенная битва за контроль над внешней политикой Евросоюза, о чем пишет во влиятельном европейском издании политический обозреватель Мария Тадео.

На кону не только политическое будущее Каи Каллас, но и судьба всей Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), созданной всего 15 лет назад.

Французский ультиматум: три сценария для EEAS

Скандал разгорелся из-за утечки неофициального документа, якобы направленного французскими дипломатами в Брюссель. В нем предлагаются кардинальные изменения в структуре и полномочиях EEAS. Как отмечает Мария Тадео, знакомые с содержанием документа дипломаты говорят, что это предложение по факту ставит целью «прикончить священную корову».

Французы предлагают два радикальных варианта реформирования ведомства Каи Каллас.

Первый – это поглощение Еврокомиссией. Этот вариант предполагает победу Европейской комиссии в борьбе за право представлять Евросоюз на мировой арене. EEAS фактически будет поглощена, что укрепит позиции Урсулы фон дер Ляйен в сфере внешней политики.

Уже сейчас, как говорится в статье, фон дер Ляйен активно использует наработки Каллас, интегрируя их в свою работу. В этом случае внешняя политика ЕС станет еще более централизованной и подконтрольной председателю Еврокомиссии.

Второй сценарий – ужесточение контроля за Каллас со стороны лидеров Евросоюза. Этот сценарий предполагает, что оперативный контроль над внешней политикой возьмут на себя непосредственно лидеры государств-членов (вероятнее всего, вездесущей «евротройки»).

Европейский совет, который определяет общие политические рамки, примет на себя оперативную роль, что неизбежно ограничит полномочия Каллас.

Чиновник, знакомый с документом, в беседе с изданием отметил, что такой подход может ускорить принятие решений, но при этом «обнажит глубокие разногласия между странами и сделает их достоянием общественности». Это грозит превратить внешнюю политику Евросоюза в арену межгосударственных склок, где каждая столица тянет одеяло на себя.

В ЕС заявили о бунте против Каллас из-за её риторики о России

Есть и третий сценарий, заведомо маргинальный, — усиление роли верховного представителя.

Он предполагает усиление роли самого верховного представителя. В этом случае главный европейский дипломат получит прямое влияние на сферы деятельности Еврокомиссии, связанные с внешней политикой (например, торговлю). EEAS не будет ликвидирована, а, наоборот, расширится. Однако такой исход возможен при условии, что верховным представителем Евросоюза по внешней политике станет кто-то, кроме полностью дискредитировавшей себя Каи Каллас.

Не на ту поставили. Пусть дура — зато русофобка!

Независимо от выбранного в недрах Еврокомиссии сценария, политическое будущее Каи Каллас выглядит крайне туманным. В брюссельских кулуарах все чаще слышится нелестное Une erreur de casting («ошибка кастинга»). Один из дипломатов в беседе с изданием даже едко предложил ей «найти хоть одну делегацию, которая будет защищать ее достижения» за пределами стран Балтии.

К Каллас очень много претензий, говорят многочисленные собеседники издания (к сожалению, все они испугались называть свои настоящие имена – такая вот в Европе нынче «демократия»).

Каллас «не владеет искусством дипломатии», «неуклюже выходит за рамки сценария» и «наиболее эффективна в болтовне о НАТО в социальных сетях».

Каллас — «однобокий политик», которой «не хватает навыков, опыта и связей для работы за пределами вопросов Украины».

Каллас «настроила против себя страны Южной Европы, которые считают, что к ним относятся предвзято в вопросах безопасности».

Ко всему прочему, она еще и ужасный управленец. Генеральный секретарь EEAS Белен Мартинес проработала на своей должности чуть больше года, а потом ее сослали в Мексику.

Каким же образом Кая Каллас вообще оказалась на такой должности? Все ее минусы были всем очевидны с самого начала. До назначения у нее не было значительного опыта во внешней политике, но она получила известность как «железная леди», жестко противостоящая России, – в конце 2023 года, когда кандидатуру Каллас согласовывали, это было в приоритете лидеров Евросоюза.

— Если Каллас больше не справляется, это ошибка лидеров Евросоюза, — пишет Мария Тадео.

Только вот сами европейцы в этом не готовы признаваться. Они и дальше будут назначать на должности записных русофобов, разлагая полудохлый Евросоюз и дальше.