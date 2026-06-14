Иран заявил о своей победе над США, Европа убедила себя, что побеждает Россию, ВСУ продолжали попытки реализации плана «Логистический коллапс», наша армия выбивала врага из Константиновки (и враг сокрушался, что удержать этот важнейший населенный пункт не сможет).

Взятие Константиновки — очень хорошая новость. Видео бойцов с российским флагом из разных частей этого населенного пункта было опубликовано Минобороны России. Тогда речь шла о восточной и центральной частях Константиновки. Буквально на следующий день вражеские ресурсы начали скулить о том, что русские уже и в западной части, где остались отдельные изолированные и окруженные точки сопротивления ВСУ.

Константиновка — это фактически калитка самого мощного на Донбассе рубежа ВСУ — Славянско-Краматорской агломерации.

ВСУ в свою очередь продолжали попытки изоляции Крыма и нарушения логистики в нашем ближнем тылу. Наносились удары по мостам, ведущим на полуостров, и основным трассам.

Нанес враг и символический удар: была разрушена панорама «Оборона Севастополя». Ее уже разрушали бомбежкой — фашисты в 1942 году. И вот тут нам ответить-то симметрично нечем. Нет на Украине никаких символов украинской государственности или собственно украинских достижений. Даже здание Верховной рады Украины в Киеве — советской постройки: оно было возведено в период с 1936 по 1939 год.

Был усилен и террор. В Балашихе взорвали нашего военного (официально фамилия и звание не названы), в Москве пытались взорвать сотрудника «оборонки» (не пострадал), а в Новой Москве — экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука (пострадал, но жив).

На фоне этих событий послы «евротройки» — Британии, Франции и ФРГ — испросили и получили аудиенцию в МИД РФ. Притащили они туда, видимо, согласованный на неделе в Лондоне с Зеленским план из пяти пунктов по «достижению прочного мира».

Путин заявил о создании в России системы по аналогу Starlink

Стандартный, набивший оскомину старый ультиматум про прекращение огня, заморозку по ЛБС и прочая и прочая. Опять у них появилась уверенность, что они побеждают и могут диктовать условия. В МИДе им объяснили, что они ошибаются.

Практически одновременно Иран опубликовал свой «меморандум о взаимопонимании с США» из 14 пунктов. Вкратце суть такая: в Иране все будет по прежнему, с Ирана должны снять санкции, вернуть замороженные средства, прекратить боевые действия, и, главное, США должны убраться из региона. В общем-то, тоже ультиматум. И, кстати, Иран объявил о своей победе. А Трамп (вечером субботы по Москве) — что США и Иран подпишут это соглашение. В Израиле уже назвали это кошмаром.

Да, еще на неделе был День России.

В этот день у Владимира Путина было много мероприятий. В том числе и встреча со штурмовиками СВО. Президент сказал, что «мы прекрасно отдаем себе отчет, и ваши командиры прекрасно отдают себе отчет, они нам все время об этом говорят, каждый день, поверьте мне, каждый божий день о том, какие проблемы нам создают дроны и как, каким способом они сами видят возможность преодоления этой проблемы». И рассказал, что решением проблемы «занимается и промышленность, этим занимаются ваши командиры, и Министерство обороны, и другие ведомства, в том числе гражданские». И «все наши умельцы по всей стране». А сам он «старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы всё, что возникает ценное, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование».

Штурмовики еще спрашивали про проблему Старлинка: враг пользуется спутниковой связью и имеет в этом преимущество.

Путин объяснил, что у нас есть система не хуже, а то и лучше, и уже используется — вопрос только в масштабировании. И этим сейчас тоже активно занимаются.

А в субботу Владимир Путин провел по видеосвязи совещание по «вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов». Заявил о том, что к 2030 году уровень жизни там должен будет достичь среднероссийского. И подчеркнул: «Никакие удары ВСУ по России не помогут противнику».