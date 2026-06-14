«Полтаве приготовиться»: у ВСУ в Константиновке началась агония

В эти выходные наши бойцы подняли российский триколор в 26 точках Константиновки, включая администрацию города и главный узел обороны - металлургический завод. В субботу, 13 июля, российский флаг был вывешен на железнодорожном депо города. Как передают с мест, остатки подразделений ВСУ безуспешно пытаются выйти из города, некоторые боевики переодеваются в гражданскую одежду.

Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал «МК» об освобождении еще одного важного города, о штурме которого наши военные специально молчали до недавнего времени, и назвал перспективы нашего продвижения, спрогнозировав надвигающиеся тучи над Полтавой.

Накануне стало известно о том, что войска группировки войск «Юг» вышли на северную окраину и уже физически перерезали дороги в Константиновку из Алексееево-Дружковки и Осыково.

Как сообщают с мест, гарнизон противника начал агонизировать - наша артиллерия, дроноводы и штурмовые группы ликвидируют очаги сопротивления и вражеские пункты управления беспилотниками. Попытки просочиться в город или выйти из него на корню пресекаются нашими подразделениями.

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Сообщается также, что наши штурмовики сейчас теснят противника в Красном Городке, ведут зачистку Новосёловки и микрорайона Первомайский (Красный), продвигаются в районе Хрущёвского ставка.

По словам военного эксперта Владимира Попова, уже сейчас можно говорить о том, что Константиновка в основном перешла под наш контроль. В северной части наши подразделения организовали «очень глубокое полукольцо».

-Там уже прошла зачистка, и мы штурмуем вторую половину города с севера, - говорит он. - Южная часть города пока отстаёт. Пока.

- Чтобы будет после освобождения Константиновки?

- Следующей будет Дружковка, а это уже элемент обороны Славянско-Краматорской агломерации. В этой агломерации оборона очень сильная. Поэтому нам надо хитрить.

- Как, например?

- Как я уже говорил, ракетно-дроновыми ударами в тылу надо отрезать мосты, железнодорожные узлы и места разгрузки военных эшелонов, для того, чтобы обескровить противника, чтобы на линии боевого соприкосновения он постоянно был на голодном пайке.

Кроме того, прошлую неделю мы молчали, что берем Купянск-Узловой. Это тоже очень важно. Потому что это очень мощный укрепрайон и железнодорожный узел. С юга почему-то не получается зайти, а с севера это сделать получилось легче.

- Что это нам дает?

- От Купянска дороги идут на Чернигов, Сумы, Харьков. Это три направления, по которым надо сейчас наносить мощные удары. И надо ожидать, что мы туда пойдём. А дальше Полтава. Надо группировку ВСУ в Полтаве уже сейчас потихоньку ставить на колени, чтобы противнику некуда было отступать.