Берлин и Париж хотят лишить Каю Каллас возможности быть внешнеполитическим представителем стран ЕС, сообщила Financial Times. Каллас, еще пару дней назад требовавшая душить РФ и проталкивавшая 21-й пакет санкций, пребывает в панике, как отмечают эксперты, срочно занимаясь созданием рабочей группы для диалога с РФ. «Что такого случилось за один день?», - спрашивает онлайн-журналист Алекс Христофору. Да, что происходит? И это ведь только один четверг. И дело не только в Каллас, и все это продолжается явно уже не первый день и идет по нарастающей.

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Даже если конкретно это все лишь свидетельство того, что фон дер Ляйен, наконец, заручившись поддержкой Макрона и Мерца, собралась-таки разгромить ведомство Каллас вместе с его хозяйкой, это никак не объясняет истерику, витающую в тамошней атмосфере.

Да, в понедельник, 15 июня, открывается саммит G7 в Эвиане, на котором с Трампом будут обсуждать мирные переговоры с Россией. Но почему суета и истеричность? Опять величественные и гениальные задумки хозяина саммита Макрона? Совсем недавно натягивавшего свой ядерный зонт на глобус Европы. Тогда чего спешить и дергаться?

Конечно, проще всего дождаться понедельника-вторника, но мы решили, не откладывая, попытаться найти причину утраты европейскими лидерами незыблемости взглядов и неторопливости движений. На вопросы «МК» ответил ведущий эксперт в области анализа политических процессов, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

- Отчего столько суеты на грани нервного срыва? Может быть, они таким странным образом готовятся к пикнику G7в Эвиане?

- Нет, там просто синхронно во всех европейских столицах выдали дозу опасений, что русских наконец-то довели украинцы — удары по Старобельску по Запорожской АЭС — доигрались, короче. Смена президентом риторики, публичной в том числе, достаточно чувствительно была воспринята в европейских столицах. И у всех загорелись хвосты в результате.

Вполне вероятно, что европейцы поняли, что они перегнули палку с Россией, что слишком большая помощь была оказана Украине, слишком много поощрительных действий было сделано. И ситуация сейчас действительно выходит из-под конвенционального контроля и переходит в фазу большой вероятности ядерного конфликта.

-Может играть какую-то роль в создании этой нервной атмосферы встреча «Большой семёрки» на следующей неделе и якобы предстоящее там обсуждение с Трампом вопроса переговоров с Россией?

-Да, конечно. Они готовятся. В том числе показать Трампу, что они не такие уж, я извиняюсь, долбоклювы, не такие уж агрессоры, и договариваются с Россией.

-То есть можно ожидать от них каких-то других телодвижений, изображения того, что они, так сказать, способны действовать в конструктивном ключе?

-Да, совершенно верно.