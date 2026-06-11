Официальное сообщение российского МИДа о визите послов Германии, Франции и Британии (именно так написали на Смоленской площади – «Британии», а не «Великобритании) к курирующему постсоветское пространство заместителю Сергея Лаврова Михаилу Галузину: «Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

Звучит так, словно три посла напросились на встречу с Михаилом Галузиным только для того, чтобы выслушать из его уст лекцию об основах российской внешней политики и уползти обратно с поджатым хвостом и не солоно хлебавши. Учитывая то, что в недавнем прошлом послы тех же самых стран демонстративно отказались встретиться с самим министром Лавровым, такая интерпретация может показаться очень соблазнительной. Но это тот вид соблазна, от которого разумнее сразу наотрез отказаться.

Европа – Европа в широком смысле: не только ЕС, но и Великобритания – перешла в последнее время к стадии активного дипломатического (а не только военно-политического как раньше) наступления на Кремль. В Старом Свете всячески педалируется идея о том, что позиции Зеленского стали значительно сильнее, чем в недавнем прошлом. А раз так, то пришло время для содержательного, делового и предметного разговора с Кремлем. Вот как эту мысль сформулировала, например, премьер-министр Италии Мелони: «Наша твердость в отношении России не должна превращаться в дипломатическую слепоту или самоизоляцию…Европа должна совместно и прагматично продумать, как ей взаимодействовать с Москвой».

Идеологическая конструкция понятна. Зато непонятным остается вот что: какая именно дипломатическая задумка стоит за этой конструкцией? Ряд экспертов указывает на то, что бремя постоянной поддержки Украины становится для Европы все более неподъемным грузом. Отрывок из свежего интервью Василия Кашина из Высшей школы экономики:

«Если иранский кризис затягивается еще на срок более одного месяца, то мы, с высокой долей вероятности, имеем шоковые цены на нефть, серьезный кризис мировой экономики и серьезное ограничение бюджетных возможностей Европейского союза. Если этот кризис не только продолжается в текущем режиме, но еще и эскалируется, возобновляются удары по нефтяной инфраструктуре Персидского залива, то это будет иметь вообще очень тяжелые долгосрочные последствия. К тому же создаст огромное давление на запасы вооружений США и на Западе в целом».

А вот еще более свежий факт в поддержку такого прочтения действительности. Министр обороны Британии (ладно, так и быть, поддержу в данном случае в этом вопросе коллег из нашего МИДа!) Джон Хили только что подал в отставку из-за того, что его ведомству отказали в достаточном, на его взгляде, объеме финансирования. Убежден, что эта новость не может считаться исключительно британской внутриполитической разборкой. Лондон, как известно, является одним из главных управляющих центров борьбы с «российским империализмом» в Европе. А Джон Хили был одним из главных менеджеров этого управляющего центра.

Думаю, однако, что все эти обстоятельства являются только частью общей картины. Разговор с Путиным «с позиции силы» — это то, что, как известно является совершенно неприемлемым для самого Путина. И в Европе прекрасно об этом знают. Заход на реальные содержательные переговоры – это нечто прямо противоположное «открытому письму» Зеленского российскому президенту. А так как Европа и киевский начальник действуют в тандеме, мы можем предположить маневры трех ведущих держав Старого Света стоит рассматривать как часть той же самой дипломатической комбинации.

Это, конечно, всего лишь допущение, основанное к тому же на еще одном допущении: Европа не может не готовиться к переформатированию американского политического пейзажа после промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Такое переформатирование, скорее всего, рассматривается в Старом Свете как хороший шанс окончательно «убить» пресловутый «дух Анкориджа» и вернуть Америку в строй однозначно поддерживающих Украину держав.

Поэтому Европе сейчас важно показать «неконструктивность и недоговороспособность Москвы, создать впечатление, что Кремль упрямо «кладет камень в протянутую руку». В силу этих причин я бы не стал спешить с окончательными оценками добровольной явки тройки европейских послов в российский МИД. Ждем продолжения, понимая, что, скорее всего, оно сведется к попытке заманить Путина в очередной политический капкан.