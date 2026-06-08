Что известно об атаке ВСУ на пассажирский поезд Москва - Симферополь

Очередной варварский акт террора украинских военных против гражданского населения произошел в Крыму. На этот раз мишенью стал пассажирский поезд № 68, который следовал по маршруту Москва - Симферополь. Машинист состава ранен, его помощник погиб. Но им удалось спасти всех своих пассажиров.

Тяжелое известие о том, что в Крыму атакован пассажирский поезд Москва - Симферополь пришло за полночь. В 2:35 глава республики Сергей Аксенов сообщил о том, что атакована бригада управления составом, погиб человек. Удар дрона пришелся точно в кабину машинистов, расчет явно был на то, что локомотив получит критические повреждения, либо потеряет управление и вагоны сойдут с рельсов. В этом случае масштабы теракта могли быть катастрофическими. Но вражеский замысел не удался. В результате удара погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранение, однако никто из пассажиров не пострадал.

- Сейчас состояние нашего сотрудника стабильное, прогнозы на выздоровление неплохие. Он прооперирован и не может пока разговаривать, - рассказала "РГ" начальник отдела крымской железной дороги (КЖД) Валентина Яковенко.

Возможно, через день разрешат общение с машинистом, а пока КЖД обсуждает, какую помощь могут оказать семьям сотрудников, спасших сотни человеческих жизней. Поддержку пообещали и в правительстве Крыма.

"Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь", - заверил Сергей Аксенов.

После атаки на состав в Крыму предприняли экстренные меры для обеспечения безопасности пассажиров. До особого распоряжения перекрыта ветка Керчь - Симферополь. Фактически все железнодорожные перевозки на полуострове приостановлены. Замерли и поезда дальнего следования и электрички. Тем не менее пассажиров доставляют автобусами, и никто не остался один на перроне. Тех, кто выезжает из Крыма, а вчера таких было четыре состава, довозили до Керчи. В Симферополь также привезли пассажиров четырех поездов. Для этого машины сняли с внутренних перевозок на городских маршрутах.

"Масштабы теракта могли бы быть катастрофическими. Но вражеский замысел не удался"

На привокзальной площади Симферополя стоит колонна автобусов, растянувшаяся от края до края. Одни отправляются на выезд, пассажиров повезут в Керчь, другие развозят тех, кто купил билеты на электрички. В оранжевых жилетах людей встречают представители компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". С представителями СМИ они разговаривают неохотно, чувствуется усталость, кто-то не спит с ночи, когда поднялась тревога из-за атаки на поезд.

- Автобусы отправляются по мере того, как прибывают пассажиры и в зависимости от расписания поездов, - поясняет подъезжающим девушка - представитель компании.

Самые нетерпеливые решают ехать на такси. Две дамы выясняют, что обе они едут в Смоленск, а их поезд отправится из Керчи вечером.

- Такси до Керчи стоит десять тысяч, я с внуком, плачу шесть тысяч, а ты - четыре, - предлагает попутчица.

- Так можно же бесплатно доехать, - сомневается пенсионерка.

- Хочешь здесь весь день просидеть? Лучше доедем до Керчи, оставим свои вещи в вагоне и погуляем по городу, - аргументирует инициативная землячка.

Поборов сомнения, женщины уходят в направлении стоянки такси. В это время на другом конце площади рассаживают пассажиров электричек. Здесь посадка и отправление движутся быстрее. "Не задерживаемся, - через пять минут уезжаем", - командует на стоянке девушка в жилетке с надписью ЮППК. Это "Южная пассажирская пригородная компания", ведающая всеми пригородными маршрутами на железной дороге. Электрички первыми подверглись варварскому удару украинских военных. В ночь на четвертое июня дрон атаковал вагон пригородного поезда Азовское - Керчь. Тогда погибли три пассажира, еще шестеро получили ранения.

Во второй половине дня на привокзальной площади уже куда оживленнее. Пассажиры идут потоком, а автобусы отправляются один за другим. Девушка-инвалид приехала из Керчи.

- Возвращаюсь домой в Саки, пояснила крымчанка. Ночью наш состав просто остановили и сообщили, что пассажиров эвакуируют. Все прошло спокойно, без паники, - рассказала она.

В это время бдительные сотрудницы КЖД обращают на меня внимание. Редакционное удостоверение показалось им неубедительным, привлекли майора транспортной полиции. Слава богу, мы друг друга услышали и даже подружились.

- Поймите нас правильно, сами знаете какое сейчас время, - извиняется моя собеседница.

Я не в обиде, сотрудники КЖД с утра на площади и в самую жару регулируют поток. Весь день на ногах, а смена еще не скоро. Вот еще один пассажир, его поезд только завтра, но мужчина решил заранее узнать, когда отправится автобус.

- Звоните завтра на "горячую линию", там будет актуальная информация. Возможно, возобновится железнодорожное сообщение, а если нет, вам скажут, когда отправление автобуса, приехать на вокзал лучше за два часа, - поясняют сотрудницы КЖД.

Картина дня постоянно меняется. И как долго продлится запрет, будет зависеть от условий безопасности пассажиров.