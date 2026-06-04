Что ж ты, канцлер, сдал назад: Мерц неожиданно захотел поговорить с Россией

Федеральное правительство Германии несколько недель ведет интенсивные консультации о возобновлении диалога с Кремлем.

После долгого периода изоляции Москвы на дипломатическом уровне в ведомстве канцлера Фридриха Мерца, как сообщает Die Zeit (статью перевели ИноСМИ), впервые всерьез обсуждают не вопрос «нужны ли переговоры», а их формат, состав участников и условия.

Окно возможностей открывается

Долгое время Фридрих Мерц не видел необходимости в контактах с Владимиром Путиным. Однако сегодня, по информации немецкого издания Die Zeit, позиция Берлина претерпела кардинальные изменения. В правительственных кругах ФРГ заявляют: «Окно для контактов между Европой и Россией постепенно открывается». Это не спонтанное решение, а результат многомесячных внутриполитических процессов и изменений на поле боя.

Регулярные консультации по данному вопросу проходят не только внутри ведомства канцлера, но и с ключевыми союзниками — Францией и Великобританией. Изначально слухи о возможном посредничестве бывших канцлеров (Меркель или Шредера) казались нереалистичными, но теперь речь идет о полноценной подготовке федерального правительства к диалогу.

Четырехсторонняя формула Мерца

Нынешний канцлер Германии выдвигает жесткие рамочные условия, которые будут определять участие Берлина в возможных переговорах. Позиция Мерца строится на трех столпах: никаких решений без Украины, никаких сепаратных шагов со стороны Германии и тесная координация с Соединенными Штатами без превращения в конкурентов.

Таким образом, будущий диалог видится как четырехсторонний процесс с участием России, Украины, США и Европы. При этом федеральное правительство Германии отказывается от роли нейтрального посредника. Берлин намерен выступать на переговорах как прямой представитель интересов Европы и Украины в сфере безопасности. Это означает, что немецкая сторона не будет стремиться к балансу ради мира, а зайдет в комнату переговоров с четким блоком предложений.

Красные линии и временной фактор

Ключевым условием для начала диалога Мерц называет заключение соглашения о прекращении огня. Германия присоединится к процессу только с требованием о перемирии вдоль линии фронта. Однако, как следуют из прогнозов, ожесточенные бои последних дней показывают: для установления тишины потребуются не недели, а месяцы. Это отодвигает практическую фазу переговоров на вторую половину 2026 года.

Важное отличие позиции Берлина от предложений американских переговорщиков прошлой осени: Германия по-прежнему выступает против требования о том, чтобы Украина согласилась на уступку территорий до начала переговоров. В Берлине считают, что сначала — перемирие, потом — диалог, но не наоборот.

В Берлине отмечают, что рамочные условия для диалога претерпели изменения на фоне ударов Украины по российским объектам далеко за линией фронта. Символическое значение, как пишет Zeit, придавалось атаке на Санкт-Петербург в день открытия ПМЭФ. В этой связи немецкое издание указывает на то, что ситуация с экономикой России не становится лучше, что потенциально может открыть окно для диалога.

Европейское единство и американский фактор

Пока администрация Трампа сосредоточена на конфликте с Ираном, в Европе укрепилась новая уверенность в себе. Евросоюзу удалось нарастить поддержку Украины, пусть и мучительно медленно. Знаковым событием стал уход Виктора Орбана с поста главы правительства Венгрии, который ранее постоянно тормозил помощь Киеву. На этой неделе Мерц уже принял его преемника Петера Мадьяра в ведомстве канцлера.

Основную роль в будущих переговорах Мерц отводит так называемой группе E3 (Германия, Франция, Великобритания), хотя сейчас к обсуждению подключены также Италия и Польша. Урок из прошлого года усвоен: тогда европейцы оказались застигнуты врасплох самостоятельными контактами Трампа с Путиным и даже его приемом российского лидера на Аляске. Макрон пытался действовать на опережение, отправляя советника в Москву, но в ведомстве канцлера такой шаг сочли опасным. Сегодня Германия настаивает: Европа должна выступать перед Москвой только единым фронтом.

Внутриполитический расчет Мерца

Решение объявить о готовности к переговорам именно сейчас имеет и четкую внутриполитическую проекцию. В Восточной Германии проходят две предвыборные кампании в земельные парламенты, где отношения с Россией играют значимую роль. Партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) традиционно настаивают на контактах с Москвой, и игнорировать этот запрос становится политически рискованно.

Кроме того, коалиционный партнер Мерца — Социал-демократическая партия Германии — постоянно требует от экспертов по внешней политике хотя бы наладить каналы коммуникации. Свою лепту вносит и бывший канцлер Ангела Меркель, которая в мае публично призвала Европу к большей инициативности. «Мы тоже что-то значим!» — заявила она в Берлине, критикуя монополию Трампа на диалог с Путиным.

Впрочем, от роли возможного посредника Меркель отказалась, и в этом пункте она солидарна с Мерцем: для переговоров с Россией необходимо обладать реальной политической силой, а не только авторитетом прошлых лет.

Берлин готовится к сложным месяцами торгам, но главное свершилось — табу на диалог с Кремлем в Германии наконец нарушено, констатирует немецкое издание.