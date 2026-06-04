Трампу запретили воевать: Но это не относится к "точечным" ударам по Ирану

Голосование Палаты представителей США рекомендовало президенту страны Дональду Трампу вывести американские войска из войны с Ираном или добиться одобрения Конгресса на продолжение конфликта. Документ, носящий ритуальный характер, стал отражением межпартийного противостояния среди законодателей на Капитолийском холме. Наличие четверых оппонентов Трампа в лагере республиканцев, позволило Демократической партии в Конгрессе одержать тактическую победу. Впрочем, голосование также продемонстрировало наличие у Белого дома существенной поддержки среди однопартийцев в Палате представителей. Хотя демократам с помощью процедурных уловок удалось поставить антитрамповский законопроект на голосование и с минимальным перевесом победить, законодатели от Республиканской партии проявили дисциплину и выступили против ограничений президентских полномочий. Что касается четверых предавших Трампа "штрейбрехеров", то перспективы у них не радужные - до сих партийные кандидаты, которых не поддерживал Трамп, проваливались на республиканских праймериз. А в вопросах партийной дисциплины и личной лояльности глава Белого дома злопамятен.

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До реальных ограничений военных полномочий американского лидера вряд ли дойдет. Даже в том случае, если Сенат одобрит направленный ему документ - там тоже могут найтись противники Трампа, существует множество юридических уловок, чтобы законопроект не вступил в силу. Или же бумаги вернутся в Конгресс, где для преодоления вето Белого дома, понадобится набрать две третьих голосов. Но такая задача противникам Трампа не под силу.

Словом, состоявшееся голосование, судя по всему, останется законодательным казусом, не мешающим Трампу и дальше наносить "точечные" удары по Ирану. Ведь к полноценным боевым действиям такого рода операции не относятся. Если судить по последним заявлениям иранских и американских переговорщиков, конфликт постепенно движется к завершению, а шансы на возвращение Ормузскому проливу безопасного статуса растут. Саудовский канал "Аль Хадат" обнародовал очередной план, который по сведениям источников, станет основой предстоящей сделки между США и Исламской республикой. С учетом того, что подобных утечек уже было множество, давать оценку достоверности изложенного трудно, но многие пункты плана выглядят достоверно.

Самый щекотливый вопрос - об иранской ядерной программе, похоже, отложен на "десерт". В первоочередном - прекращение огня, снятие блокады с Ормузского пролива и смягчение американских санкций в отношении Ирана. О том, что дело движется к миру говорят и заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Тот подтвердил, что Тегеран и Вашингтон изучают тексты финального соглашения и работают над финальными формулировками. Трамп также утверждал, что сделка может быть подписана на выходных. Еще одним косвенным признаком, что соглашение будет вот-вот готово, стало прекращение израильско-ливанского конфликта. Обе страны в совместном заявлении с США договорились продлить режим прекращения огня и работать над всеобъемлющим договором.

"Хезболла" в переговорном процессе формально не участвовала, но также не заявляла, что выступает против перемирия. Затишье на ливанском фронте и отказ Израиля от дальнейшей экспансии было одним из условий, без выполнения которых Иран отказывался вести диалог с Белым домом. Но после того, как Трамп в нецензурных выражениях, по сведениям СМИ, объяснил премьеру Израиля, что тот должен прекратить в Ливане боевые действия, дело пошло на лад.

Не совсем понятно, согласятся ли иранцы закрепить в письменной форме договоренности с США в ядерной сфере, как того требует Трамп. Заверения, полученные в устной форме Белый дом не устроили - их невозможно представить обществу в качестве результата конфликта. На словах в Тегеране якобы согласились на совместное с американцами извлечение урана из разбомбленных ядерных объектов. Но найдут ли эти договоренности письменное отражение в условиях сделки - серьезный вопрос. Устные заверения Тегерана, наверняка, не устроят Израиль, хорошо знающий цену подобным обещаниям персов, если смотреть на перспективу. Но закрепление в письменной форме любых ограничителей ядерной программы не устроит Исламскую республику - такие пункты иранцы могут счесть поражением страны в конфликте с США. Тогда как руководство Исламской республики утверждает, что они победили Америку.

Для того, чтобы добиться от Белого дома большей уступчивости, Иран нанес удар по международному аэропорту Кувейта. Пострадали 63 человека - пассажиры и работники воздушной гавани. В Тегеране объяснили: на территории комплекса аэропорта в последние годы размещались американские войска и именно они были целью.