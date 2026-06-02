«Сыночка-корзиночка»: фанаты Кадышевой устроили травлю ее сыну

Очередной скандал разразился вокруг семьи народной любимицы Надежды Кадышевой после выступления в «Лужниках». В центре внимания оказался не её голос и не хиты «Золотого кольца», а наряд единственного наследника певицы — Григория Костюка. Блистательный золотой костюм, который должен был добавить шоу роскоши, превратился в главную мишень для насмешек. Публика уже не первый год задаётся вопросом: зачем на сцене взрослый сын артистки, если он только раздражает поклонников?

«Глиста в золоте»: как один костюм испортил впечатление от концерта

Инцидент произошёл на Суперфинале Кубка России, где Кадышева и её ансамбль исполняли знаменитый шлягер «Течет ручей». Григорий, занявший место на сцене рядом с матерью, выбрал для выхода сияющий золотой комплект. Именно этот наряд спровоцировал волну язвительных комментариев в Сети.

Пользователи тут же окрестили Костюка «сыночкой-корзиночкой» и «маминым яйцом Фаберже». Многие отметили, что ткань его брюк подозрительно напоминает советские портьеры, которые раньше вешали в гостиных. Другие и вовсе заявили, что без этого «Емелюшки» концерты Кадышевой звучали бы куда лучше.

«Зачем выводить на сцену эту глисту в золотом? Он только отвлекает от великой артистки», — возмутился один из фолловеров в комментариях к видео с выступления.

Другой подписчик добавил:

«Пришей рукав к пиджаку — вот и весь дуэт. Не пришей рукав — вот вам и Костюк».

Балалаечник против наследника: кто на самом деле звезда номера

Ирония ситуации в том, что зрители, недовольные присутствием Григория, быстро нашли альтернативного героя. В сети завирусилось видео, где камера оператора намеренно не замечает Костюка, сосредотачиваясь на балалаечнике ансамбля. Этот ролик собрал тысячи восторженных откликов.

«Народный герой! Балалаечник одним пальцем затмил всё золото парня Кадышевой», — написал автор видео.

Многие поклонницы признались, что во время песни смотрели исключительно на музыканта с балалайкой, а не на наследника звезды. «Кто ещё ловил себя на мысли, что балалаечник тут главная звезда?» — искали единомышленниц женщины на форумах.

Сорокалетний «Гном Гномыч»: почему Плющенко-младший всплыл в этой истории

Интернет-пользователи быстро провели параллель между Григорием Костюком и Александром Плющенко, сыном Яны Рудковской. Если в случае с ребёнком Плющенко публика долго делала скидку на возраст и твердила «маленький — перерастёт», то к мужчине за 40 отношение совсем иное.

«Ох уж эти сынки! Что у Кадышевой, что у Плющенко — их пихают везде деньгами и связями. Но душа не лежит к бесталанным», — пишут комментаторы.

Ключевое отличие подчёркивает каждый второй критик: Гном Гномыч хотя бы ребёнок, а Григорию далеко за 40. Зрители оценивают его уже не как «наследника легенды», а как взрослого артиста, который так и не доказал право быть на одной сцене со своей матерью. Одно из самых едких замечаний звучит так:

«Им бы ещё Плющенко-младшего в подтанцовку — и будет идеальный цирк».

Не только сцена: долги, алименты и угрозы

Недовольство публики связано не только с вокальными данными Григория. За кулисами сценического образа скрывается длинный шлейф скандалов. На одном из концертов Кадышевой женщины вышли с плакатами: «Гриша, верни долги», «Где деньги?» и «Хватит врать».

Выяснилось, что претензии к Костюку имеют сразу несколько его бывших возлюбленных. Первая супруга Анжелика Бирюкова обвиняет музыканта в том, что он не видел их общего сына Алексея с 2017 года, а алименты платит символические. Женщина добилась через суд лишения его родительских прав.

Вторая экс-жена Габриелла Мерман, воспитывающая сына Леонарда, тоже жалуется на полное отсутствие интереса со стороны отца. По её словам, попытки организовать встречи с знаменитыми бабушкой и дедушкой провалились, а после конфликта ей начали поступать анонимные угрозы.

Отдельного внимания заслуживает история с предпринимательницей Дарьей Рывкиной. Она утверждает, что одолжила Григорию около трёх миллионов рублей якобы на зарубежный тур и спасение театра. По словам женщины, после получения денег Костюк перестал выходить на связь и заявил в полиции, что никакого займа не было. Сам певец эти обвинения публично не комментирует.

Парадокс семейного бизнеса: кто управляет «Золотым кольцом»

Согласно открытым данным, именно Григорию принадлежат 70% ООО «Театр „Золотое кольцо”». Доля Надежды Кадышевой — всего 30%. Супруг певицы и отец Григория Александр Костюк остаётся гендиректором.

Странность ситуации в том, что концерты Кадышевой сегодня стоят от 15 до 20 миллионов рублей за выступление. Спрос на легендарную артистку огромен. Однако наследник, имеющий контроль над театром и всё чаще выступающий под псевдонимом Григорий Кадышев, почему-то продолжает вызывать отторжение у публики. Его имя всё чаще красуется на афишах рядом с матерью, но зрители упорно отказываются принимать этот дуэт.

Бывшие возлюбленные уверены: причина не только в костюмах. По мнению певца Ильи Гурова, «дыма без огня не бывает». Артист отметил в эфире «Светской хроники», что, если несколько человек с доказательствами обвиняют Костюка в обмане, это вряд ли просто совпадение.

Пока Надежда Кадышева хранит молчание и не комментирует скандалы вокруг своего единственного ребёнка. Но реакция публики остаётся прежней: каждый выход Григория на сцену вызывает не аплодисменты, а очередную партию ядовитых мемов и сравнений — теперь уже с драгоценными яйцами и шторами из прошлого века.