Американские военные провели через Ормузский пролив около 70 судов

Американские военные спокойно проводят корабли через Ормузский пролив, утверждают в США. По словам официального представителя, за последние три недели Центральное командование США помогло пройти через пролив примерно 70 коммерческим судам.

По словам официальных лиц США, американские военные в последние недели помогли скоординировать проход десятков коммерческих судов через Ормузский пролив, несмотря на то, что передвижение по этому водному пути остается рискованным на фоне зашедших в тупик переговоров о прекращении войны с Ираном, пишет The New York Times.

За последние три недели Центральное командование США провело через пролив около 70 коммерческих судов, которые входили в Персидский залив и выходили из него, сообщил один из чиновников, пожелавший остаться неназванным. Официальные лица США добавили, что большинство судов отключили свои транспондеры, чтобы избежать обнаружения при прохождении по узкому водному пути.

Официальные лица отказались сообщить, какие суда проходили через Иран и каким маршрутом они следовали, но один чиновник указал, что по крайней мере один маршрут проходил недалеко от иранского побережья. Американские официальные лица заявили, что суда, проходящие вблизи Ирана без получения разрешения Тегерана, сталкиваются с угрозой почти неизбежной атаки иранскими беспилотниками или ракетами. Аналитики судоходства говорят, что контролируемые США переходы, по-видимому, проходят по маршрутам, которые находятся ближе к Оману.

До американо-израильской агрессии против Ирана в конце февраля через пролив проходило более 100 коммерческих судов в день. Таким образом, согласованные с США рейсы - в среднем по три в день в течение трехнедельного периода — не представляют собой значительного роста судоходства, комментирует The New York Times. А поскольку переходы, управляемые Соединенными Штатами, осуществляются с выключенными транспондерами, известными как “темные” переходы, аналитики судоходства говорят, что они не могут самостоятельно проверить, сколько их могло иметь место.

Тем не менее, постоянный проход судов под руководством США наводит на мысль о том, что некоторые судовладельцы готовы рискнуть войти в Персидский залив и выйти из него, где многие суда неделями стоят на мели, теряя деньги и оставляя свои экипажи в тяжелых условиях.

Согласованный с США маршрут также является альтернативой для судовладельцев, которые не хотят получать разрешение от Ирана или платить пошлину за пересечение границы, отмечает The New York Times. Конфликт с Ираном привел к резкому сокращению поставок энергоносителей на мировые рынки.

На прошлой неделе официальные лица США заявили, что Иран и Соединенные Штаты близки к достижению соглашения, которое вновь откроет пролив, через который до войны поступала пятая часть мировой нефти и значительная часть природного газа. Но в воскресенье официальные лица США заявили, что президент Трамп ужесточил условия рамочной сделки.

В начале мая Трамп объявил о проведении крупной военной операции "Проект Свобода", призванной помочь судам пройти через пролив, но затем быстро прекратил ее, отчасти из-за возражений Саудовской Аравии. С тех пор Центральное командование поощряло корабли к прохождению, но, как подчеркивает The New York Times, воздерживалось от обеспечения военно-морского сопровождения.

“Хотя вооруженные силы США не осуществляют сопровождение, мы продолжаем поддерживать связь и координировать действия с коммерческими судами, стремящимися свободно и безопасно проходить через Ормузский пролив, который является важнейшим международным коридором для региональной и глобальной экономики”, - сказал капитан Тим Хокинс, представитель Центрального командования.

Суда, следующие по американскому маршруту, по-прежнему рискуют подвергнуться нападению со стороны Ирана, который утверждает, что контролирует этот водный путь, отмечает The New York Times. Американские официальные лица заявляют, что иранский риск преувеличен, и пытаются убедить суда, желающие пройти по безопасному проходу на другую сторону пролива. Хотя об этой помощи известно в судоходных кругах, официальные лица США признают, что они не предавали ее широкой огласке, чтобы избежать нападения Ирана на суда, проходящие под американским руководством.

В начале мая на контейнеровоз было совершено нападение, несмотря на то, что он совершал переход в рамках “Проекта Свобода”. Владелец судна, французская компания CMA CGM, заявила, что координировала свои действия с военными США, но Центральное командование заявило, что французское судно не соблюдало определенные инструкции.

Ноам Рейдан, старший научный сотрудник одного из аналитичсеких центров по ближневосточной политике, отмечает, что общее количество пересечений границы Центральным командованием, координируемых США, составило 70 раз, что оказалось больше, чем она ожидала. Поскольку переходы осуществлялись с выключенными транспондерами, Рейдан подчеркивает, что потребуется время, чтобы подтвердить, сколько судов согласовали свои действия с Соединенными Штатами: “И я сомневаюсь, что имена будут раскрыты, особенно если некоторые компании будут беспокоиться о реакции Ирана в будущем на координацию с США”.

В рамках “Проекта Свободы» два судна под американским морским флагом прошли через пролив.

В середине апреля Соединенные Штаты начали блокаду судов, посещавших иранские порты. На данный момент, по данным Центрального командования, эта блокада, действующая в Оманском заливе, перенаправила 116 судов. Эти усилия в значительной степени перекрыли экспорт иранской нефти.

Но Иран по-прежнему имеет значительное влияние на пролив. Многие суда продолжают использовать маршрут, проходящий вблизи иранского побережья, что свидетельствует о том, что судовладельцы и правительства согласовывают свои рейсы с Тегераном.

По данным компании Kpler, занимающейся морскими данными, из 895 пересечений пролива с 1 марта по 19 мая, чуть более половины были совершены по иранскому маршруту. Около 40 процентов выбрали неизвестный или “темный” маршрут.