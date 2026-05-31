На минувшей неделе Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по военным объектам Киева и его окрестностей. В ход пошли не только крылатые ракеты и «Кинжалы», но и новые гиперзвуковые системы «Орешник». Спустя несколько дней в польском городе Жешув, главном логистическом узле НАТО, приземлилась целая эскадрилья санитарных бортов. Подробности - в данной статье.

Кого вывозили на «летающих реанимациях»?

Вечером 26 мая в аэропорту Жешува сели два специальных самолета немецкой медицинской компании DRF Luftrettung. Это не простые борты, а летающие реанимации Learjet 35A, оборудованные для спасения тяжелораненых. Разница между их прибытием составила всего час.

На следующий день к ним добавились три огромных транспортника Airbus A332 стран НАТО из Германии и Испании. Подобная концентрация эвакуационной авиации в одном месте случается нечасто. Обычно это признак срочной эвакуации людей, чьи травмы слишком тяжелы для обычных госпиталей.

Названа причина отказа посольств ЕС эвакуироваться из Киева

Западные СМИ забеспокоились не случайно. Есть версия, что ракета «Орешник» поразила промышленные объекты в Белой Церкви. По некоторым данным, там хранилось или ремонтировалось чувствительное западное вооружение, которое Киев получает от союзников.

Месть или стратегия: зачем били по Киеву?

Среди военных экспертов есть два мнения о целях этого удара. Первое: ответ на трагедию в Старобельске. Напомним, незадолго до этого украинские войска нанесли удар по городу, где погибли мирные жители, в том числе дети. В этой логике удар «Орешником» - жесткое предупреждение: за подобные преступления последует расплата, и избежать её не получится. Такое объяснение простое и понятное каждому.

Второе: глобальный расчет. Однако ракетные комплексы такого уровня не запускают в порыве гнева. Слишком сложная это техника. Эксперты вспоминают эпизод трехлетней давности, когда российский удар пришелся по зданию Главного управления разведки Украины на Рыбальском острове в Киеве.

Тогда руководитель украинской разведки Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) надолго исчез из публичного поля. Позже выяснилось, что его срочно лечили в Германии от тяжелых ранений.

Этот случай доказывает: достать высшее военное руководство противника Россия может и обычными ракетами. Значит, «Орешник» применяли не ради мести, а с более глубоким намеком. Весь вопрос - кому именно адресован сигнал и что он означает.

Что именно поразили?

Удар в ночь на 24 мая стал одним из самых мощных за последние недели. По данным координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, работали десятки ракет разных типов: крылатые «Искандер-К» и «Калибры», баллистические «Искандеры-М», гиперзвуковые «Цирконы» и «Кинжалы», а также, как минимум, два «Орешника».

Цели выбирались не случайно. Прилеты зафиксированы по заводу «Артем», который производит авиационное и ракетное вооружение. Также пострадали отделение Службы безопасности Украины в Подольском районе, военный объект у судоремонтного завода и бывший химзавод «Радикал», переделанный под нужды армии. Кроме того, ракеты поразили заводы «Аналитприлад», «Реле и автоматика» и бизнес-парк «Ладога».

Все эти объекты так или иначе работали на оборону и снабжение украинской армии. Сейчас власти республики бьют тревогу. Российская армия вышла к последней линии обороны в Запорожской области, которую строили еще до 2014 года. Под угрозой оказался город Константиновка, а вслед за ним и Дружковка.

«Ударная кампания направлена на системное выбивание инфраструктуры ремонта, производства, логистики, управления и подготовки ВСУ, - резюмировал Сергей Лебедев. - Особенно показательно большое количество ударов по Киеву, где сосредоточена значительная часть военно-промышленного и управленческого контура Украины».

На фоне таких событий и предупреждений Москвы о необходимости покинуть Киев, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский не прячется в бункере, как предполагалось ранее, а попросту покинул столицу. Ведь новые массированные удары по городу могут начаться в любой момент. Как заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, они станут продолжением ответа на трагедию в Старобельске.

Сейчас, по словам подпольщиков, идет активная фаза подготовки к более крупной операции. Военные ищут самые важные цели. Признаки этого налицо: количество ударов растет, география расширяется, а разведывательные полеты стали заметнее. Особое внимание сейчас уделяется Киевской области.

Россия предупредила: возмездие будет. Вопрос только в том, насколько оно окажется тяжелым для киевского режима. Бегство из столицы, возможно, спасает жизнь отдельным персонам сегодня, но когда конфликт закончится, отвечать за преступления перед мирными жителями придется по всей строгости закона.

* Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.