Готовящаяся сделка Трампа с Ираном стала катастрофой для Нетаньяху

Готовящаяся сделка с Ираном может разрушить наследие Нетаньяху. Когда 28 февраля израильские и американские истребители одновременно нанесли удар по Ирану, президент Дональд Трамп и премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметили “исторические решения” друг друга. Союз между двумя странами, по словам Нетаньяху, никогда не был таким тесным. Три месяца спустя то, что началось как совместная военная кампания, похоже, заканчивается дипломатическим процессом под руководством Америки, в котором Нетаньяху оказывается в значительной степени в стороне.

Премьер-министр Израиля воздержался от открытой критики Трампа, но за закрытыми дверями, как сообщают израильские источники, он признал, что Израиль имеет ограниченное влияние на исход американо-иранских переговоров о прекращении войны, отмечает CNN.

С тех пор как в апреле было объявлено о первоначальном прекращении огня, Нетаньяху неоднократно настаивал на том, чтобы Трамп возобновил полномасштабные военные операции, утверждая, что постоянное давление все еще может привести к краху иранского режима. Но Белый дом, похоже, двинулся в противоположном направлении, констатирует CNN.

Теперь, по словам источников, израильский премьер–министр обеспокоен тем, что готовящаяся сделка оставит без внимания основные проблемы Израиля – запасы обогащенного урана в Иране, его программу создания баллистических ракет и региональную сеть посредников, в то же время ослабив экономическое давление на Тегеран.

“Существует реальная обеспокоенность тем, что Трамп согласится на невыгодную промежуточную сделку”, - сказал CNN израильский чиновник. “Если это сделка, в рамках которой уран действительно будет изъят, прекрасно. Но если это всего лишь заявление о намерениях, иранцы могли бы подыграть американцам и в конечном счете не вывозить уран”.

Иран неоднократно заявлял, что судьба его запасов урана, близкого к оружейному, не является частью обсуждаемого временного соглашения, напоминает CNN. Трамп заявил, что в конечном итоге этот материал должен быть вывезен из Ирана и передан США, но недавно продемонстрировал гибкость в этом вопросе.

Официальные лица США и Израиля обеспокоены тем, что это может открыть Ирану путь к созданию ядерного оружия.

По словам чиновника, Нетаньяху настаивает на нанесении ударов по нефтяным объектам Ирана, чтобы ускорить крах режима.

“Если американская блокада иранских портов будет снята – и тем более, если это будет сделано в рамках плохой сделки, – это будет очень плохо и значительно укрепит режим”, - сказал чиновник. “Вместо того, чтобы доводить дело до того, что оно не сможет выплачивать зарплату солдатам и полиции, они будут вливать в него деньги и финансировать их восстановление”.

Другой израильский источник выразился более прямо. “Так вот каково это, когда Трамп бросает нас под удар”, - сказал источник CNN.

Еще одним серьезным препятствием является Ливан. Сообщается, что Иран настаивает на том, чтобы соглашение включало прекращение огня в Ливане, где США уже сдерживали действия Израиля, в то время как "Хезболла" активизировала свои атаки беспилотников на израильские войска и населенные пункты на северной границе.

В последние дни Нетаньяху дал указание израильским военным расширить свои операции в Ливане, настаивая на том, что Израиль обладает там свободой действий и будет продолжать противодействовать любой угрозе.

Но ограничения, введенные США, оказывают на Нетаньяху все большее давление, как со стороны политических соперников, так и членов его собственной коалиции. Ультраправые политические союзники Нетаньяху, министры Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич, оба призвали к более агрессивному военному ответу. Бен Гвир призвал Нетаньяху противостоять Трампу “и дать понять, что государство Израиль не может этого терпеть”.

Несмотря на недовольство Израиля новым соглашением, его относительно сдержанная реакция резко контрастирует с ожесточенной кампанией, которую Нетаньяху вел против иранской ядерной сделки 2015 года, подписанной бывшим президентом Бараком Обамой. Кульминацией этих усилий стало противоречивое обращение к Конгрессу, в котором премьер-министр утверждал, что соглашение было исторической ошибкой. В случае с Трампом такой вариант исключен, комментирует CNN.

Нетаньяху вложил большую часть своего политического капитала в отношения с Трампом. Публичный вызов ему может повлечь за собой еще более значительный политический риск, особенно в свете приближающихся выборов.

Вместо этого, по словам источников, Нетаньяху возлагает вину на американских переговорщиков – Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа – за то, что они подтолкнули президента США к прекращению военных действий. СМИ, поддерживающие Нетаньяху, обрушились на переговорную команду, удерживая премьер-министра на расстоянии вытянутой руки от критики.

“Кушнер, Уиткофф и Вэнс предпочли экономический мир экзистенциальному”, - заявил на этой неделе в эфире 14-го канала, поддерживающего Нетаньяху, Яаков Бардуго, телеведущий, считающийся очень близким к премьер-министру. “При всем уважении к сделкам, которые они заключают, мы - те, кто здесь живет”.

Но источник, знакомый с дискуссиями между США и Израилем, сказал, что этот разрыв отражает более глубокое непонимание со стороны Израиля.

“Израильтяне были настолько заинтересованы в смене режима в Иране, что не до конца понимали, что война может привести к смене режима в Вашингтоне”, - сказал источник.

Трамп, добавил источник, признал, что версия о том, что Израиль втягивает США в крупную ближневосточную войну, наносит политический ущерб, и предпринял шаги по восстановлению контроля.

“Трамп понял, что рассказ о ”Биби, виляющем своей собакой" убивает его, поэтому он должен был показать, что он здесь главный", - сказал этот человек, используя прозвище Нетаньяху.

Сам Трамп, похоже, высказал это мнение на днях, отмечает CNN. “Биби - хороший парень, он сделает то, что я ему скажу”, - сказал президент США.

Это не первый случай, когда Трамп внезапно прекращает одну из войн, затеянных Нетаньяху, указывает CNN. В Газе, Иране и Ливане именно Трамп объявил тайм-аут. Трамп вынудил Нетаньяху вмешаться, несмотря на то, что самый продолжительный лидер Израиля хотел продолжать войны.

Люди, которые на протяжении многих лет тесно сотрудничали с израильским премьером, описывают это как постоянную тенденцию. “Нетаньяху никогда не знает, когда остановиться и сократить свои потери”, - сказал один из таких людей.

Критики обвиняют его в неспособности превратить тактические и оперативные военные успехи в стратегические выгоды.

“У Нетаньяху есть одна существенная стратегическая слабость – отсутствие воли или способности принимать сложные решения, которые дополняют военные действия”, - сказал бывший сотрудник израильской службы безопасности. “Вот почему стратегическая позиция Израиля не улучшилась, а даже ухудшилась. Иранский режим остается на месте, его ядерная программа не решена, а региональные (доверенные лица), включая ”Хезболлу" и ХАМАС, по–прежнему активны".

Исход войны также может осложнить политическую позицию премьер-министра Израиля в преддверии предстоящих выборов, подчеркивает CNN. Предполагалось, что кампания в Иране станет центральной опорой в его усилиях по изменению своего наследия после нападений Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года, и он планировал продвигать видение преображенного Ближнего Востока.

Недавний опрос, проведенный Израильским институтом исследований национальной безопасности, показал, что 45% израильтян считают, что ситуация с Ираном ухудшилась по сравнению с тем, что было до 7 октября, в то время как 31% считают, что она улучшилась. Почти половина респондентов считают, что Израиль, вероятно, не выиграет или уже проиграл войну против Ирана, показал опрос, в то время как только 41% сохраняют оптимизм в отношении того, что Израиль победит.

Израильские источники рассматривают давление Трампа на Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива с целью нормализации отношений с Израилем и расширения соглашений Абрахама как форму политической компенсации. Но они по-прежнему скептически относятся к подлинному прорыву, учитывая требования Саудовской Аравии о создании надежного пути к палестинской государственности и ограничения, налагаемые правой коалицией Нетаньяху.

По словам одного из источников, Трамп может предоставить Нетаньяху дополнительную политическую компенсацию в преддверии избирательной кампании в форме президентского визита, поддерживающих заявлений или оборонных соглашений, которые продемонстрируют их крепкий союз.

Однако последствия могут быть глубже, чем непосредственный избирательный цикл, и затронуть центральную часть политической карьеры Нетаньяху. На протяжении более трех десятилетий он считал себя лидером, который будет противостоять ядерным амбициям Ирана посредством постоянного давления, военной мощи и тесной координации с Вашингтоном.