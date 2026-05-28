Требования главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас выглядят как «уличные высказывания».

Так на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности отреагировал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Это обычные такие уличные высказывания этой дамы, к которым уже все привыкли и на которые, я бы сказал, мало кто реагирует. Ну кто на это будет реагировать?» — Юрий Ушаков помощник президента России.

Прежде Каллас заявила, что в случае начала переговоров между Киевом и Москвой Евросоюз будет требовать от России ограничения ее вооруженных сил. Она подчеркнула, что российская сторона должна будет пойти на те же условия, которые были выставлены Украине.

Кроме того, глава евродипломатии потребовала, чтобы Москва вывела свои войска из Молдавии и Грузии, хотя в последней их и вовсе нет. Высказывания Каллас вызвали мощный резонанс среди российских политиков. В частности, ее слова прокомментировали представители аппарата президента России, Госдумы, а также МИД страны.

В МИД России требования Каллас сочли «идиотскими»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал заявления главы дипломатии ЕС, назвав требования Каллас по наложению на Россию военных ограничений поистине «идиотскими».

«Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», — отметил глава МИД, комментируя инициативу европейского политика.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова также отреагировала на озвученные в ЕС требования. Она высмеяла слова Каллас и выразила сомнения насчет ее разумности.

«Напомнило строчку "тихо сам с собою я веду беседу"», — написала дипломат в соцсетях.

Каллас обвинили в разжигании третьей мировой войны

Своими высказываниями глава дипломатии ЕС разжигает войну. В этом ее обвинил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Кая, безответственная разжигательница войны с низким IQ, подталкивает мир к третьей мировой войне. Поставленные [экс-президентом США Джо] Байденом бюрократические разжигатели войны из ЕС представляют собой самую большую угрозу для мира и западной цивилизации», — Кирилл Дмитриев спецпредставитель президента России.

В Госдуме при этом отметили, что Евросоюз «слабоват в коленках», чтобы вообще предъявлять России какие-либо требования. С такой критикой в адрес Каллас выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Что должны мы делать или не должны, решает сама Россия, и прислушиваться ли к кому-то, особенно к таким персонажам, себя дискредитировавшим полностью, которые делают заявления, не присущие главным в отношении внешней политики Евросоюза. Каллас заявляет, что мы должны, она пусть такое заявляет внутри Евросоюза или тем странам, которые зависят от Евросоюза, например Украине», — заявил Колесник.

Он иронично добавил, что при озвучивании требований политик, должно быть, перепутала аббревиатуры ЕС и ЕАЭС (Евразийский экономический союз, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), поскольку внезапно решила, что может ставить условия тем государствам, над которыми у нее нет никакой власти.