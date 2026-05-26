Два стула Пашиняна. Чем закончится игра Еревана?

Армения выступила с заявлением о сохранении партнёрских отношений с Россией, одновременно развивая сотрудничество с Европой и США. В Москве такие шаги называют попытками Запада оторвать от страны её союзников. О непростых отношениях двух бывших братских стран - в данной статье.

© runews24.ru

Примирительная нота на фоне трудностей

После резких высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереване поспешили сгладить напряжённость. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян подтвердил неизменный интерес к партнёрству с Москвой.

Однако при этом он вновь подчеркнул, что сближение с Западом не направлено против России. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию, особенно на фоне недавних торговых ограничений между странами.

«Ереван заинтересован в сохранении и дальнейшем развитии нормальных партнёрских отношений с Москвой», - заявил глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян в интервью изданию News.am.

При этом он отметил, что стратегическое сближение республики с Соединёнными Штатами и Европейским союзом носит сугубо прагматичный характер и не имеет антироссийской направленности. Впрочем, полного единства в заявлениях не получилось.

Мирзоян признал, что в двусторонних отношениях накопились определённые трудности. Он выразил надежду, что стороны смогут обсудить эти вопросы в конструктивном ключе и найти хорошие решения. По сути, Ереван сделал шаг назад после жёстких слов Сергея Лаврова, но при этом оставил пространство для манёвра.

Ранее в тот же день Сергей Лавров высказался достаточно определённо. Он заявил, что Запад пытается оторвать от Москвы её союзников, в том числе Армению, навязывая им ошибочные установки. По словам руководителя российского МИД, делается это с одной целью - нанести России как можно более болезненный удар. Лавров подчеркнул, что ключевая задача для укрепления влияния страны в мире - это выполнение всех целей специальной военной операции.

Экономические меры как сигнал

С 22 по 23 мая Россия временно ограничила ввоз из Армении нескольких категорий товаров. Под ограничения попали цветы, продукция ряда коньячных заводов и минеральная вода «Джермук». В Россельхознадзоре это объяснили необходимостью защитить фитосанитарное благополучие страны: из 96 миллионов единиц цветочной продукции было выявлено 135 случаев заражения карантинными объектами.

На следующий день Роспотребнадзор сообщил о некачественной алкогольной продукции. Ведомство приостановило реализацию вин и коньяков, произведённых заводами «Веди-алко», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом «Шахназарян». Специалисты нашли нарушения в рецептуре и качестве.

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов пояснил: для Армении Россия - основной рынок потребления коньяка, поэтому такие меры весьма чувствительны для армянской экономики. Это серьёзный сигнал, который Ереван обязан заметить.

Эксперт считает, что ограничения носят временный характер. В качестве примера он привёл Грузию, которая после аналогичных мер смогла повысить качество своей продукции и сохранить российский рынок.

Политическая подоплёка и реакция Еревана

Научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян обратил внимание на время введения санкций. Они появились почти сразу после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, где выступал президент Украины Владимир Зеленский.

«Напряжение в отношениях Москвы и Еревана накапливалось давно, но Зеленский стал «последней каплей», - отмечает эксперт.

Сам Никол Пашинян назвал ситуацию рабочей и заявил, что не планирует резких шагов в отношении России. Он отметил, что республика не может ставить свои интересы ниже российских, но и вступать в противостояние не намерена. Премьер-министр подтвердил, что поддерживает тесный контакт с Владимиром Путиным.

Тем временем Армения продолжает движение на Запад. Пашинян объявил, что вопрос безвизового режима с Евросоюзом будет решён в ближайшие два года. Он пояснил, что посольства стран ЕС не справляются с потоком заявок от граждан Армении - за последние годы число поездок в Европу выросло на 500%. Диалог по этому вопросу официально стартовал ещё в сентябре 2024 года.

Вопрос в том - сможет ли Армения и дальше выстраивать одинаково тёплые отношения и с Россией, и с Западом, или в какой-то момент придётся делать окончательный выбор?