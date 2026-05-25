Президент США Дональд Трамп обещал «безоговорочную капитуляцию» Ирана, но теперь, по данным инсайдеров, готовится к сделке, которая вызвала настоящую панику среди республиканцев. «Ястребы» называют соглашение «катастрофической ошибкой», предупреждая, что Иран получит контроль над проливом и миллиарды долларов. Белый дом в ответ советует критикам «заткнуть свои глупые рты».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он далёк от «стремления» закончить конфликт с Ираном, заявив в социальных сетях, что у него есть всё время в мире, а у Ирана его нет. Однако это сомнительное утверждение, поскольку Трамп, судя по всему, проявлял явное нежелание возобновлять военные столкновения с Ираном, нарушив ряд своих собственных обещаний и сроков. Теперь в Республиканской партии обеспокоены тем, что Трамп действительно слишком стремится положить конец ближневосточному конфликту.

«Он вот-вот уступит, поскольку появились первые подлинные признаки соглашения о постепенном прекращении операции, которое, хотя и требует ещё много уладить, позволит закончить военные действия, постепенно открывая Ормузский пролив и прекращая американскую блокаду, размораживая некоторые иранские активы и разрешая Тегерану возобновить продажу топлива и нефти», — поясняют западные политологи.

Теперь же просочившаяся информация значительно отличается от того, к чему изначально стремился Трамп, который в какой-то момент заявил, что согласится только на «безоговорочную капитуляцию». Именно это и начало беспокоить сторожил его партии: они взволнованы тем, что Трамп собирается согласиться на гораздо меньшее. Председатель Сенатского комитета по вооружённым силам Роджер Уикер заявил, что Трампу не советовали заключать сделку, которая не стоила бы бумаги, на которой она написана. По его словам, заключение сделки вместо возобновления военных действий чревато восприятием слабости.

Сенатор Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) подчеркнул, что создание прецедента, при котором Иран мог бы контролировать Ормузский пролив и угрожать нефтяной инфраструктуре соседей, стало бы серьёзным изменением баланса сил в регионе и со временем стало бы кошмаром для Израиля.

Сенатор Тед Круз заявил, что он глубоко обеспокоен этой информацией. Он добавил, что если иранский режим получит миллиарды долларов, возможность обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, а также эффективный контроль над Ормузским проливом, то такой исход будет катастрофической ошибкой. Бывшие советники Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и Майкл Флинн называют сделку победой аятолл, а бывший госсекретарь Майк Помпео раскритиковал документ, заявив, что это всё звучит как сделка администрации Обамы.

В ответ критикам Белый дом заявил, что Помпео понятия не имеет, о чём говорит, и что ему «следует заткнуть свой глупый рот». Госсекретарь Марко Рубио предложил менее конфронтационную версию, заявив, что «приверженность Трампа остановить ядерный Иран ни кем не должна ставиться под сомнение, а мысль о том, что сделка может поставить Иран в более выгодное положение, абсурдна».

Трамп ответил в социальной сети в своей манере: не стоит слушать неудачников, которые критикуют то, о чём они ничего не знают.