"Отчаянно нужно прекращение войны". Что последовало за ударом "Орешника" по Киеву?

24 мая Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", ракетами "Искандер", "Кинжал" и "Циркон" по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса, расположенным на территории Украины.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", — сказали в ведомстве.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 65 пострадали.

Цели и средства

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении. "Среди пораженных 24 мая текущего года в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА целей, — объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, Главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ", — заявили в российском Минобороны.

В военном ведомстве также подчеркнули, что российские военнослужащие не планировали и не осуществляли никакие удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины. "По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось", — сказали в министерстве.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, был ли удар "Орешником" ответом на атаку ВСУ на Старобельск, сказал: "Об этом уже было сказано в соответствующем заявлении Министерства обороны Российской Федерации. Надеюсь, вы отфиксировали эти заявления". 22 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Минобороны РФ поручено проработать свои предложения в связи с этим преступлением киевского режима: "Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения".

История и оценки

На Украине результат удара признали неутешительным: как обращает внимание издание "Страна", "даже по официальным данным командования воздушных сил ВСУ не было сбито ни одной ракеты "Кинжал" и "Циркон", а "украинские мониторинговые паблики признают, что система ПВО отбила эти удары "не очень удачно".

Источники издания предполагают, что причиной этого мог стать дефицит ракет для американских комплексов ПВО, однако другие СМИ выдвигали предположения, что ракеты просто экономят. При этом издание "Украинская правда" сообщало, что здание в Киеве, где расположены квартиры Владимира Зеленского и его друга Тимура Миндича, фигурирующего в коррупционном скандале, получило повреждения в результате взрывов — дом мог быть поврежден обломками ракеты ПВО.

Также сообщалось о повреждении в результате серии взрывовштаб-квартиры правительства Украины, зданий МИД и ГУ налоговой службы, а всего, по данным Госслужбы Украины по ЧС, пожары и разрушения зафиксированы в 40 локациях в восьми районах украинской столицы. После двое депутатов Верховной рады высказались в своих каналах за скорейшее прекращение военного конфликта.

"Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове "отчаянно", — написал депутат Максим Бужанский. "Войну нужно закончить. Мир, а не ракеты <...>", — написал депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", участник СВО, полковник запаса Тимур Сыртланов заявил ТАСС, что "ПВО на Украине практически отсутствует, а если и присутствует, то задевает жилую застройку, как это сделали американские ракеты комплексов Patriot в Киеве".

"В очередной раз были подтверждены высокие тактико-технические характеристики отечественной продукции вооружения и военной техники. Это все позволяет нам продолжать реализацию целей и задач, поставленных на период проведения специальной военной операции", — добавил полковник запаса.

До этого о применении "Орешника" в безъядерном гиперзвуковом оснащении сообщалось дважды — в ноябре 2024 и январе 2026 года. В первом случае комбинированный удар баллистическими ракетами средней дальности был нанесен по одному из объектов украинского ОПК в Днепропетровске в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на российской территории. Во втором, в частности, был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар стал ответом на террористическую атаку по резиденции президента РФ в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

Сергей Степанов