Пентагонский кульбит: зачем и откуда Трамп перебрасывает войска в Польшу

Давно подмечено, что у президента США Дональда Трампа семь пятниц на неделе. Вот новое тому подтверждение. Он месяцами вгонял в тоску европейских партнеров по НАТО угрозами вывести американские войска с территории Европы, и вдруг неожиданно объявил о переброске в Польшу 5000 американских военных.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», участник СВО полковник в запасе Тимур Сыртланов рассказал «МК», что ждать от этого десанта.

«Я рад объявить, что Соединенные Штаты дополнительно направят в Польшу пять тысяч военнослужащих», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомню, на днях Defense News сообщило, что американская армия отменила отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военных. А перед этим Reuters сообщило, что Вашингтон планирует уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса. Сообщало также о сокращении американского контингента в ФРГ на 5000 военных. Такие вот кульбиты военной политики Трампа.

Согласно открытым данным, сейчас в Польше до десяти тысяч американских военных.

- интересный вопрос — откуда прибудет в Польшу этот американский десант.

- Я не удивлюсь, если в свете поражения США и Израиля в войне с Ираном страны Персидского залива, где были расквартированы американские солдаты, попросило их убраться восвояси. Мы же помним, как американцы трусливо бегали под ударами иранской стороны. Сначала на базах прятались, потом убегали с них в пятизвездочные отели, откуда их тоже выгоняли с позором.

Американские контингенты много лет располагались в странах Залива, обещая помощь и защиту, но ничем хорошим для стран нахождения янки эта помощь не закончилась.

- И все же дополнительный пятитысячный контингент это не мелочь. Как нам реагировать?

- Конечно, переброска пяти тысяч солдат в Польшу, ближе к границам России и Белоруссии — это новые риски. Поэтому надо быть начеку, анализировать ситуацию, быть готовым к различным сценариям, которые могут затем последовать со стороны наших западных «партнеров».