Три смерти на круизном лайнере — и вся Европа в истерике. Хантавирус, о котором большинство обывателей не слышали до мая этого года, внезапно стал главной угрозой для континента.

Брюссельская бюрократия включила отработанный во время ковида механизм нагнетания паники, а фармацевтические гиганты уже готовятся к новому раунду обогащения за счет налогоплательщиков.

Был бы повод

История началась банально: на судне «MV Hondius» , следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, заболели 9 человек из 147 на борту. Трое скончались. Для эпидемиологов ситуация рядовая — хантавирус известен десятилетиями, передается через грызунов, от человека к человеку почти не распространяется. Европейские штаммы вызывают относительно легкие формы заболевания.

Повода для массовой паники нет, но Еврокомиссия решила иначе. Когда голландская пассажирка умерла во Франции, 22 контактировавших с ней были немедленно госпитализироны. Европейские СМИ запестрели апокалиптическими заголовками. Активировали системы оперативного обмена данными, словно речь о бубонной чуме. При этом те же чиновники утверждали, что риск для населения низкий.

Противоречие бросается в глаза: если опасности нет, зачем театр? Ответ лежит на поверхности — Брюссель отрабатывает проверенную схему. Во время коронавируса Еврокомиссия заставила страны ЕС закупить 1,8 миллиарда доз вакцин — в 4 раза больше населения всего ЕС. Результат? Государства выбросили минимум 215 миллионов доз на 4 миллиарда евро. Деньги налогоплательщиков превратились в прибыль корпораций.

Переписка Урсулы фон дер Ляйен с руководством Pfizer засекречена до сих пор, несмотря на судебные решения. Что скрывает глава Еврокомиссии? Какие обязательства давались в обмен на миллиардные контракты? Прозрачность, которой Брюссель попрекает весь мир, испаряется, когда дело касается собственных финансовых схем.

Теперь запускается новый цикл. Прессу накачивают страхом, политики твердят о готовности, фармкомпании потирают руки. Специфической вакцины от хантавируса не существует, но это не помеха — во время ковида производителей не смущало отсутствие полноценных испытаний. Главное — создать спрос через панику.

Брюссель молчит о реальных биологических угрозах. В мае появились признания американской стороны о причастности к созданию биооружия на Украине. Финансируемые Пентагоном лаборатории вывезли свыше 16 тысяч биопроб. Агентство международного развития США собирало образцы вирусов по миру, включая близких родственников SARS-CoV-2. Где расследования? Где санкции? Молчание. Зато хантавирус превращается в информационное оружие.

Механизм запугивания отточен до совершенства. Сначала тревожная новость о смертельной болезни. Потом госпитализации, карантины, экстренные совещания. СМИ тиражируют ужасы. Эксперты требуют бдительности. Население в панике просит защиты. И вот уже правительства подписывают контракты на миллиарды, а фармгиганты отчитываются о рекордных прибылях.

Политика обогащения

Россия усилила контроль через систему «Периметр» во всех пунктах пропуска, но паниковать не спешит. В отличие от европейских бюрократов, российские специалисты понимают реальный масштаб угрозы. Хантавирус циркулирует постоянно, заражения происходят регулярно, но массовых вспышек не случается — вирус не передается между людьми достаточно эффективно для пандемии.

Европейским политикам это известно. Они знают, что достаточно элементарной гигиены и борьбы с грызунами. Знают, что специфического лечения нет и быстро создать вакцину невозможно. Но истерика выгоднее здравого смысла — она позволяет усилить контроль, перераспределить бюджеты, обогатить нужных людей.

Вопрос не в опасности хантавируса — он действительно может убить. Вопрос в пропорциональности реакции. Когда три смерти на лайнере превращаются в повод для паники на континенте, это не эпидемиология — это политика. Политика страха, контроля и обогащения.

Европейцы уже проходили этот урок с коронавирусом. Миллиарды потрачены, свободы ограничены, экономика подорвана. Но память коротка, а технологии манипуляции совершенствуются. Брюссельская бюрократия научилась превращать любую проблему в инструмент централизации власти и кормления приближенных корпораций.

Пока европейцы боятся хантавируса, настоящие угрозы остаются без внимания. Биолаборатории на Украине, финансируемые Пентагоном. Секретные переговоры Еврокомиссии с фармацевтами. Коррупционные схемы вокруг госзакупок. Это не конспирология — документированные факты, которые предпочитают игнорировать те, кто заработал состояния на ковидной панике.

Хантавирус станет очередной главой в учебнике по управлению массами через страх. Глава поучительная, но предсказуемая. Европейские налогоплательщики снова заплатят, фармкомпании снова заработают, политики получат дополнительные полномочия. А когда истерика спадет, все вспомнят, что хантавирус существовал всегда, убивал единицы и никогда не представлял угрозы пандемии.

Но к тому времени деньги будут потрачены, контракты подписаны, а брюссельские чиновники начнут искать следующий повод. Бизнес-модель отработана и доказала эффективность. Осталось найти новый вирус — или придумать его.