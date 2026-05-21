«У нас есть способность»: Зеленский пригрозил «превентивными» мерами против Белоруссии

Владимир Зеленский заявил, что у Киева «есть способность превентивно работать» в отношении российских регионов и Белоруссии, откуда может исходить угроза для Украины. Накануне он утверждал, что Москва якобы готовит наступление с белорусской территории. В Кремле назвали эти слова «подстрекательством», а Александр Лукашенко заверил, что Минск «втягиваться в войну» не собирается, но в случае агрессии «церемониться не будет», и предложил Зеленскому встретиться. Несмотря на это, украинские силовики уже начали усиливать меры безопасности на севере страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть возможности для «превентивных» мер в случае угрозы со стороны Белоруссии.

«У нас есть способность для укрепления, есть способность и превентивно работать в отношении российских территорий — оттуда может быть угроза — и фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей», — написал глава государства в Telegram.

Он добавил, что посетил город Славутич на севере Украины и пообщался «с руководителями общин северных регионов» — Киевской и Черниговской областей. По его словам, власти страны нацелены усилить защиту этих регионов и их границ из-за потенциальной опасности со стороны Минска.

Накануне Зеленский заявил, что Россия якобы разработала «пять сценариев расширения войны через север Украины». Он утверждает, что Москва готовит наступление с территории Белоруссии на Черниговско-Киевском направлении. В связи с этим Зеленский сообщил, что поручил украинским дипломатам подготовить «дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Белоруссии».

В Кремле заявление Зеленского назвали «попыткой дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности».

Лукашенко предлагает поговорить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что его страна не собирается «втягиваться» в военный конфликт на Украине.

«Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной <…> Украинский народ войны с белорусским народом не хочет. И мы будем все делать для того, чтобы этой войны не произошло», — сказал он.

Белоруссия может стать участником конфликта только в том случае, если против ее территорию будет совершена агрессия, уточнил Лукашенко.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Никому не угрожаем. Ни в коем случае. Но если не дай Бог, мы церемониться не будем», — предупредил он.

Кроме того, Лукашенко сообщил о готовности встретиться Зеленским, чтобы обсудить двухсторонние отношения. По его словам, такая встреча может произойти в любой точке Белоруссии или Украины.

«Я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах <…> Он что, хочет воевать с Беларусью? С Россией и Беларусью? Уверен, что нет», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент выразил уверенность, что украинским военным дополнительный фронт не нужен. Однако европейцы пытаются подтолкнуть Киев к эскалации, поскольку им не нравится «определенный диалог» между Минском и Вашингтоном, заметил он.