Вильнюсский «козел-провокатор»: Литва просит НАТО начать войну с Россией

Агрессивная риторика официальных лиц Литвы может вызвать снисходительную улыбку, однако не стоит думать, что сделанные громкие заявления преследуют только лишь одну цель – напомнить Европе о существовании на её окраине этой маленькой страны. То, что не могут позволить себе сказать лидеры больших государств, западные элиты вкладывают в уста политических карликов. И вовсе не следует относиться к таким высказываниям, как к безобидной клоунаде, ибо один дорвавшийся до власти клоун уже продемонстрировал, к чему это может привести.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис дал интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung. В нём он среди прочего настоятельно призвал как можно скорее атаковать силами НАТО Калининградскую область России.

«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», - заявил главный литовский дипломат.

Если бы реализовать столь агрессивный прожект предложил какой-то парламентарий или даже высокопоставленный военный, можно было бы считать это очередным выстрелом в воздух из хлопушки. Но слова принадлежат человеку, официально представляющему Литву на международной арене и в силу занимаемой им должности участвующему в начертании векторов внешней политики этого входящего в ЕС и НАТО небольшого государства.

На скотобойне, где идет массовый забой коров, порой держат козла, которого запускают впереди стада. Он ведет его прямиком к месту, где корову или бычка ждет удар электрического стека. Козла пропускают, а следующая за ним скотина попадает под раздачу. Ничего не напоминает?

Но мог бы литовский чиновник выступить в роли такого «козла-провокатора» и решиться на публичное оглашение подобных тирад без одобрения и поддержки со стороны правящих Европой кругов? Крайне маловероятно! Тем более, что ранее в Польше (этой, по словам Уинстона Черчилля, «гиене Европы») и других странах ЕС уже звучали предложения установить сухопутную и морскую блокаду Калининградской области.

Несомненно, что Будрис лишь выполнил роль шакала Табаки из известной сказки Киплинга, или «шестёрки», которую банда гопников засылает к прохожему для проверки его реакции на вызывающе наглое поведение провокатора. И реагировать на такое поведение шакалящего дипломата России следует по-дипломатически жёстко. Удивительно поэтому, что временный поверенный в делах Литвы в России до сих пор не вызван в наш МИД для вручения соответствующей ноты.

А тем временем в бывшем великом княжестве перешли от заявлений представителя исполнительной власти к инициативам уже на законодательном уровне. 19 мая спикер спикер Сейма Литвы Юозас Олекас заявил, что в текущей геополитической обстановке следует пересмотреть положения 137-й статьи конституции, запрещающей размещение на территории Литвы оружия массового поражения, а также иностранных военных баз. Идею инициировать дискуссию в парламенте поддержал президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.

Интересно, остудят ли горячие головы литовских парней начавшиеся в России и Белоруссии учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии? Будем надеяться, что этого прозрачного намёка будет достаточно не только им, но и тем, кто реально дёргает ниточки всей европейской внешней политики. Хотя…