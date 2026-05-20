Иран предупредил США о «сюрпризах» в случае возобновления ударов

Тегеран пригрозил США "неожиданностями" в случае возобновления вооруженного конфликта. Иран предупреждает, что, учитывая "извлеченные уроки и полученные знания", возвращение к войне "преподнесет еще много сюрпризов".

Министр иностранных дел Ирана пообещал, что "возвращение к войне преподнесет еще много сюрпризов", сообщает Sky News.

В своем посте в социальных сетях Аббас Арагчи заявил, что Конгресс США признал "потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов" с начала войны, и заявил, что иранские вооруженные силы были первыми, кто "сбил разрекламированный истребитель F-35".

Это произошло, отмечает Sky News, после того, как Дональд Трамп заявил, что в понедельник он был всего в часе от того, чтобы отдать приказ о нанесении ударов по Ирану, но отменил удары ради того, чтобы продолжить "серьезные переговоры".

Болтая в своем репертуаре, Трамп настаивал на том, что Иран будто бы "умоляет" о достижении соглашения, но предупредил, что США готовятся к "полномасштабному наступлению", если Тегеран не пойдет на сделку.

Дональд Трамп заявил, что США прекратят войну с Ираном "очень быстро", повторив свои многочисленные заявления, которые он делал на протяжении всего конфликта.

Выступая на ежегодном пикнике Конгресса, который проходит на южной лужайке Белого дома, Трамп также повторил свои предыдущие высказывания, настаивая на том, что Тегеран будто бы "очень сильно хочет заключить сделку".

Американский президент сказал, что "это произойдет, и произойдет быстро", прежде чем добавить: "Вы увидите, как цены на нефть резко упадут, они будут снижаться".

Как напоминает Sky News, Трамп отменил атаки по просьбе союзников США в Персидском заливе, чтобы, по его словам, продолжить "серьезные переговоры".

Но, по словам президента Дональда Трампа, он был в часе от того, чтобы отдать приказ о новых ударах по Ирану.

“Они загружены до краев, - сказал он во вторник о своей армаде военных кораблей в регионе, - и мы были готовы к началу“.

Вопрос о том, насколько близка была война к возобновлению, остается открытым. Официальные лица из некоторых стран Персидского залива, которые, по словам Трампа, убеждали его воздержаться от ударов, заявили, что им ничего не известно о готовящихся военных действиях, сообщает CNN.

Другие источники сообщили, что возобновление ударов, как ожидается, начнется в начале этой недели — в те же сроки, которые предложил Трамп, — в то время как два дополнительных источника сообщили, что их не ожидается до конца недели.

Каким бы ни был график, решение Трампа отступить стало последним примером того, как президент США угрожает применить сокрушительную силу против Ирана, но внезапно меняет тактику.

На следующий день после своего последнего отступления, стоя перед гигантским строительным котлованом на южной лужайке Белого дома, президент установил для Тегерана новые сроки заключения приемлемой сделки по прекращению войны.

“Я говорю о двух или трех днях, может быть, в пятницу, субботу, воскресенье, что-то в этом роде, может быть, в начале следующей недели”, - сказал он. “Это ограниченный период времени”.

Будет ли соблюден новый срок, еще неизвестно, скептически комментирует CNN. Официальные лица говорят, что Трамп неохотно возобновляет войну, предпочитая заключить сделку. Военные варианты, которые сейчас находятся перед ним, продлили бы непопулярный и дорогостоящий конфликт, из-за которого его рейтинг упал.

Тем не менее, несмотря на заявления Трампа о продвижении переговоров, Иран публично не отказался от некоторых из своих основных требований. И, учитывая, что запасы обогащенного урана все еще находятся глубоко под землей, а часть ракетного потенциала Ирана по-прежнему не повреждена, война еще не полностью достигла всех целей Трампа.

Это ставит его в трудное положение, поскольку он взвешивает свой следующий шаг. Варианты атаки обсуждались в Белом доме, по крайней мере, на прошлой неделе, но пока президент находился в Китае, любые действия были отложены. Вернувшись в США в минувшие выходные, Трамп обсудил эти планы с главными советниками, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и специального посланника Стива Уиткоффа, в своем гольф-клубе Riverside в Вирджинии.

У американских военных есть подробные боевые планы для возобновления многоэтапной воздушной кампании против Ирана, включая выбранные цели и их координаты, а также конкретные этапы кампании, сообщили CNN два источника, знакомых с планами.

“Они не валяли дурака”, - сказал один из источников о продвинутом характере планов военных.

По словам человека, знакомого с планом, после того, как он получил список вариантов от старших военных советников, Трамп, разочарованный ходом переговоров, предпринял шаги по нанесению ударов по новым целям.

Но когда Трамп готовился дать свое окончательное разрешение, его администрация отдельно поговорила с лидерами Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые потребовали от США воздержаться от начала военных действий, чтобы посмотреть, можно ли достичь дипломатического решения, сообщил CNN региональный источник.

Один из региональных источников сообщил, что запрос был связан с ожиданиями того, что Иран примет ответные меры против стран Персидского залива, если Трамп возобновит бомбардировки, как это сделал Тегеран в начале войны. Хотя страны региона заявляют, что они все еще в состоянии защитить себя, есть ощущение, что продолжительное возобновление боевых действий может привести к истощению ресурсов и сделает эти страны и их важнейшую энергетическую инфраструктуру уязвимыми.

Отвечая во вторник на вопрос, выразили ли лидеры стран Персидского залива обеспокоенность по поводу ответных мер Ирана, Трамп признал, что риск остается. “У них все еще есть небольшой потенциал”, - сказал он о способности Ирана атаковать другие страны на Ближнем Востоке. “Не так много, но кое-что у них есть”.

Саудовская Аравия ненадолго ограничила доступ США к базам и воздушному пространству в ответ на проект "Свобода" — краткую операцию США по проведению кораблей через Ормузский пролив, а затем сняла паузу, когда Трамп внезапно приостановил операцию, сообщили американский чиновник и другой источник, знакомый с ситуацией.

Несколько стран Персидского залива указали, что они, вероятно, введут более жесткие ограничения в отношении того, когда американские войска смогут использовать военные базы в их странах или пролетать над их воздушным пространством, если Трамп в конечном итоге предпримет дополнительные удары, сообщил CNN американский чиновник. По словам чиновника, в Кувейте, Катаре и Саудовской Аравии расположены ключевые военно-воздушные базы США в регионе, и в будущем доступ к ним может быть ограничен.

ОАЭ также выразили несогласие с дополнительными военными операциями США и могут аналогичным образом ограничить доступ к американским базам, если удары возобновятся, сказал американский чиновник. Любые ограничения на доступ к базам или пролет над ними со стороны этих стран, несомненно, осложнят дальнейшие операции США.

По словам другого регионального чиновника, в своих недавних призывах к сдержанности лидеры стран Персидского залива выступили “единым фронтом” перед администрацией Трампа. Один из их аргументов: сейчас сезон хаджа — важный период в исламе, который традиционно призывает к проявлению доброй воли и привлекает тысячи паломников, направляющихся в Мекку в Саудовской Аравии. Лидеры стран Персидского залива подчеркнули США, что в посреднических усилиях под руководством Пакистана наметился “позитивный импульс” и что было бы разумно предоставить дипломатическим каналам больше времени для работы. Давление, похоже, сработало, констатирует CNN.