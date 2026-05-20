Во время встречи Путина Си сделал скрытый выпад в сторону США

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал российского президента Путина на красной дорожке в Пекине и сделал завуалированный выпад в адрес США.

Китайский лидер Си Цзиньпин приветствовал связи с Россией как фактор “спокойствия среди хаоса” во время встречи с Владимиром Путиным в Пекине в среду, через несколько дней после того, как Си Цзиньпин принял президента Дональда Трампа на знаменательном американо-китайском саммите, рассказывает американский канал CNN.

Си Цзиньпин сослался на растущую напряженность в международной обстановке – и сделал завуалированный выпад в адрес США – во время встречи с Путиным в Большом зале Всекитайского собрания народных представителей, которой начался визит российского лидера в столицу Китая.

“Международная ситуация характеризуется взаимосвязанными турбулентностью и трансформациями, в то время как односторонние гегемонистские течения свирепствуют”, - сказал Си Цзиньпин, используя типичный для Пекина язык критики чрезмерного в американской внешней политике, подчеркивает в своем комментарии CNN.

Перед лицом этого Китай и Россия должны усилить “всестороннюю стратегическую координацию”, заявил Си Цзиньпин, сообщают китайские государственные СМИ.

Китайский лидер напрямую коснулся американо-израильской войны против Ирана, заявив, что ее “скорейшее завершение” поможет уменьшить перебои в поставках энергоносителей, цепочках поставок и торговле.

“Всеобъемлющее прекращение войны не терпит отлагательств, возобновление боевых действий еще менее желательно, а продолжение переговоров особенно важно”, - сказал Си Цзиньпин.

Путин совершает свой 25–й официальный визит в Китай за время своего пребывания на посту российского лидера и первый после начала нового конфликта на Ближнем Востоке, напоминает CNN.

В последние годы Си Цзиньпин и Путин значительно усилили координацию своих стран в области торговли, дипломатии и безопасности, движимые общими разногласиями с США и стремлением изменить мировой порядок, в котором несправедливо доминирует Запад.

Во вступительном слове Путин сказал, что китайско-российские отношения достигли “беспрецедентно высокого уровня” и являются одним из “основных стабилизирующих факторов на международной арене”.

Во вступительном слове российский президент также упомянул о тесных личных связях между ним и китайским лидером, которые встречались более 40 раз. Он использовал китайскую идиому, которая переводится как “Один день в разлуке ощущается как три осени”, чтобы подчеркнуть печаль от разлуки.

Ожидается, что день встреч Путина и Си Цзиньпина будет посвящен дальнейшему расширению их партнерства “без ограничений”, а также предоставит им возможность обсудить визит Трампа и конфликты на Украине и в Иране, указывает CNN.

Путин предположил, что другими темами повестки дня станут энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и высокие технологии.

“В условиях кризиса на Ближнем Востоке Россия продолжает сохранять свою роль надежного поставщика ресурсов, в то время как Китай остается ответственным потребителем этих ресурсов”, - сказал он Си Цзиньпину.

Для Си Цзиньпина прием лидеров США и России – двух стран, участвующих в вооруженных конфликтах, – в течение нескольких дней является благом, поскольку он стремится укрепить репутацию Китая как мирового лидера.

Встреча Путина у входа в монументальный Большой зал в среду утром имела все признаки типичного приема во время государственного визита, который Пекин также оказал Трампу на прошлой неделе, указывает CNN.

Обе стороны празднуют 25-ю годовщину подписания в 2001 году “Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве”.

Ожидается, что они также одобрят новое направление международных отношений, которое будет служить их стратегическим целям и в котором США больше не будут мировой сверхдержавой.