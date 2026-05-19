"Готовность к любому сценарию": о чем говорят ядерные учения России

Проведение учений ядерных сил России стало закономерным ответом на агрессивный курс западных государств и реальные угрозы вторжения в страну.

Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член президиума организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов.

"Мы сегодня находимся в ситуации беспрецедентного давления коллективного Запада на нас, фактически уже ведущего с нами открытую войну и готовящегося вторгнуться на нашу территорию", - сказал эксперт, подчеркнув, что западные политики в открытую говорят, что России нужно нанести стратегическое поражение и оставлять без внимания это нельзя.

"Мы обязаны реагировать на это, реагировать адекватно", — отметил Арзанов.

Эксперт подчеркнул, что текущее состояние российской ядерной триады позволяет гарантированно защитить национальные интересы. По его словам, арсеналы были существенно обновлены: введены в строй современные подводные лодки и ракетные комплексы, а авиационная компонента прошла глубокую модернизацию.

Полковник выразил надежду, что конфликт не перейдет в горячую фазу с использованием ядерного оружия, однако добавил, что Россия сохраняет готовность к любому развитию событий.

«Я считаю, что проведение учений — наиболее адекватный ответ. Мы готовы нанести как упреждающий, так и ответный ядерный удар в случае реальной угрозы», — резюмировал он.

Ранее Министерство обороны РФ объявило о проведении масштабных учений по подготовке и применению ядерных сил, которые проходят с 19 по 21 мая 2026 года. В маневрах задействованы Ракетные войска стратегического назначения, части Ленинградского и Центрального военных округов, Командование дальней авиации, а также Северный и Тихоокеанский флота. Всего к тренировкам привлечено более 64 тысяч личного состава, свыше 200 пусковых установок, более 140 летательных аппаратов и 73 надводных корабля. В программу включена отработка практических пусков баллистических и крылатых ракет, а также вопросы применения нестратегического ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.