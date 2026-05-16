Живые позавидуют мертвым. Почему «ничья» США и Китая – плохой сигнал для всего мира

Пекин, май 2026 года. Визит, который откладывали трижды и ждали с замиранием сердца во всех столицах мира, завершился. Дональд Трамп покинул пределы КНР, оставив после себя парадоксальное ощущение: ничего страшного не случилось, но и чуда тоже не произошло. Тот самый случай, когда «задачу-минимум» лидеры двух сверхдержав выполнили, а вот «задачу-максимум» отложили до лучших времен, которые, судя по риторике, еще не скоро наступят. Читайте далее, чтобы узнать все подробности…

Игра на два пролива

Главная интрига встречи в Пекине, по оценке аналитиков, разворачивалась не в зале для переговоров, а на водной глади двух ключевых проливов Земли — Ормузского и Тайваньского.

Вашингтон может записать в свой актив условный успех по первому пункту. Трампу удалось, пусть и с привычным для него игнорированием дипломатического этикета, зафиксировать позицию Китая по «свободному судоходству» в Ормузе. Однако Тайвань остался той самой миной, на которой споткнулись все надежды на «разрядку».

Госсекретарь Марко Рубио уже после встречи в свойственной ему запутанной манере дал понять: курс на милитаризацию острова и использование его в качестве рычага давления на Пекин сохранится. Прямых уступок со стороны Си Цзиньпина по этому вопросу не последовало, а дежурная фраза Трампа о том, что он «ни к чему не обязывался», услышав позицию Китая, звучит как приговор прежнему курсу.

Имиджевый цугцванг хозяина Белого дома

Визит проходил под тяжелым грузом внутриамериканских проблем. Трампу отчаянно нужна была «картинка»: сильный лидер, договаривающийся на равных. Однако первые рецензии с экспертных площадок США оказались убийственно сдержанными. Никто не хлопал в ладоши.

Медийное «афтепати» для американского президента только начинается, и, судя по его комментариям на пути домой, осадок остался горький. Ситуация усугубляется тем, что Конгресс США, по сути, связал руки своей администрации. Понимая это, китайская сторона вела диалог с оглядкой на тот факт, что любые стратегические договоренности Трампа могут быть попросту заблокированы. Как метко заметили наблюдатели, Трамп приехал в Пекин с «плохими картами», но отказался их сбрасывать. Итог закономерен: он не получил ничего принципиального.

Нулевой саммит: нет прорыва, нет войны

Что мы видим в сухом остатке? Формально переговоры прошли без скандала. Неформально — без прорыва.

Торговля и технологии: ожидаемого решения по поставкам передовых чипов Nvidia H200 не последовало. Гендиректор компании Дженсен Хуанг, спешно прилетевший в Китай, так и не дождался заветного контракта.

Авиапром: история с Boeing выглядит почти издевательски. Слухи о закупке 500 лайнеров разбились о реальность сделки лишь на 200 единиц. Акции гиганта рухнули на 4% за один час.

Редкоземельное перемирие: самая больная тема. Ограничения Пекина на экспорт жизненно важных минералов, введенные еще в апреле 2025-го как ответ на пошлины, продолжают душить американский высокотехнологичный сектор. Трамп признал: тарифы и металлы они с Си «не обсуждали». Вопрос повис в воздухе.

Иранский тупик и украинский след

Отдельного внимания заслуживает «восточный вектор». Трамп заявил, что по Ирану у них с Си Цзиньпином «очень схожие выводы», но китайский лидер это никак не подтвердил. Более того, эксперты Брукингского института прямо заявляют: Пекин не будет давить на Тегеран, ибо Иран для Китая — это стратегический противовес гегемонии США.

Вашингтон призвал использовать влияние на Тегерана для сделки, но получил лишь вежливую тишину. Отсутствие прогресса в американо-китайских отношениях означает, что ставка США на «отрыв России от Китая» остается в силе. Как это повлияет на украинский вопрос и глобальный баланс сил — вопрос ближайших месяцев, но уже сейчас ясно: «украинский трек» для США становится разменной монетой в большой игре сдержек и противовесов.

Итог

Визит состоялся, но статус «исторического» ему присвоить не удастся. Это был саммит усталости и прагматизма. Мир не скатился в пропасть торговой войны тотального масштаба, но и не получил правил нового миропорядка. Трамп не получил желаемых дивидендов внутри страны, а Китай сохранил лицо, не уступив по Тайваню и Ирану.

Похоже, мы вступаем в фазу затяжной геополитической ничьи, где каждый следующий раунд будет начинаться с того же места, на котором закончился этот.