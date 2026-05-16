Скандальная эпопея с отъездом и возвращением звезды «Кухни» Дмитрия Назарова получила неожиданное, но крайне циничное продолжение. Еще вчера общественность бурно обсуждала новость о «слезном письме» его супруги Ольги Васильевой в Госдуму. Казалось, что опостылевшая французская земля и туго набитый кошелек дали трещину: беглецы запросились домой, ссылаясь на отсутствие заработков и проблемы со здоровьем. Однако недавно выяснилось: это была не просьба о прощении, а всего лишь дешевый спектакль, в котором главные роли «раскаявшихся скитальцев» достались тем, кто три года поливал Россию помоями.

Патриотизм как коммерческий проект

Напомним предысторию. Три года назад Дмитрий Назаров и его супруга, покинув страну, подарившую им славу и миллионы зрителей, обосновались на Лазурном Берегу. Приобретя шикарные апартаменты во Франции, пара с завидным постоянством позволяла себе уничижительные высказывания в адрес соотечественников и государства.

Однако заграничный «рай» быстро обернулся финансовым адом. Как стало известно, артистам пришлось избавиться от одной из квартир в Каннах — лот ушел за 42,5 миллиона рублей, и это явно не было инвестицией в будущее. Бизнес не шел, театральные подмостки Франции не ждали российскую звезду, а здоровье, как это часто бывает на чужбине, дало сбой.

Именно тогда и родилась интрига. Супруга актера Ольга Васильева составила трогательное письмо. Текст был выдержан в лучших традициях мелодрамы: «тоска по родине», «сидим на чемоданах», «французские врачи никуда не годятся». Супруги вдруг вспомнили, что они патриоты, «мерзко оболганные завистниками».

И публика, надо признать, почти купилась. Многие решили: матерый русофоб наконец-то прозрел.

Ответ Володина: закон суров, но справедлив

Председатель Госдумы Вячеслав Володин быстро расставил точки над i. Во-первых, он заявил, что никакого официального запроса от Васильевой не поступало — это был фейк, вброс. А во-вторых, Володин четко обозначил позицию: путь на Родину открыт всем. Но лишь для тех, кто сохранил совесть.

«Если же гражданин публично осуждал действия властей, помогал недружественным странам, придется ответить по всей строгости законов», — подчеркнул политик.

Другими словами, прощения за красивые глаза не будет. Артистам, привыкшим к «шампанскому и ролям», предложили не раскаяние, а ответственность.

И вот, когда градус общественного возмущения достиг пика, а жалость к «больным и бедным» артистам начала смешиваться с брезгливостью, Назаров не выдержал.

Сорвать покровы: акт с душком

Ответ «артиста» был выдержан в его коронном, актерском стиле — смесь паясничества и откровенного хамства. Супруги записали видео прямо из автомобиля. Ролик напоминает дешевую импровизацию: Васильева с картинным недоумением спрашивает:

«Дима, куда мы едем?».

Назаров, с едкой ухмылкой профессионала, вещает о чуде:

«В ответ на твое трогательное письмо мы получили разрешение вернуться в Москву».

Васильева закатывает глаза в экстазе: «В Москву!», начинает грезить о бульварах и счастливых лицах москвичей.

Зритель, затаив дыхание, ждет чуда. Но злодейский план раскрывается.

«Шутки в сторону, — вдруг меняет тон Назаров. — Выяснилось, что многие наши поклонники потеряли чувство юмора. Мы едем в Тулонщину дегустировать новое розовое вино».

«Бессовестно плюнул в Отчизну» — это не громкая фраза, это диагноз. Назаров не просто отказался от своих слов. Он цинично высмеял тех, кто еще сохранил веру в человечность. Он превратил тему возвращения (пусть даже наказуемого законом) в клоунаду, а свою больную жену — в инструмент для злого розыгрыша.

Мораль сей басни

Весь этот фарс показал две важные вещи. Первая: иллюзий больше нет. Те, кто уехал петь русофобские песни ради западного гранта, не вернутся никогда — или вернутся только с протянутой рукой, когда у них закончатся евро и аренда.

Вторая: театр абсурда продолжается. Назаров вжился в роль оскорбленного классика, который вышел покурить в подворотню французского Тулоне. Ему наплевать, что письма в Госдуму бросают тень на всю эмигрантскую тусовку. Ему нужен лишь эпатаж и возможность лишний раз ткнуть носом:

«Мы над вами смеемся».

Но, как говорится, смех смехом, а квартира в Каннах уже продана. Здоровье не ждет. И где, интересно, господин Назаров будет искать сочувствия, когда розовое вино закончится, а французские доктора снова окажутся «негодными»? История с плевком в Россию, увы, всегда имеет неприятное свойство возвращаться бумерангом.