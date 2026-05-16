Оружие Судного дня. Полет "Сармата" как решение проблем США

Прошедшее на днях испытание новой межконтинентальной ракеты РС-28 "Сармат", с которым наши Ракетные войска стратегического назначения поздравил президент России Владимир Путин, вызвало ожидаемую волну самых оживленных комментариев. На российской стороне они были выдержаны в победном духе, на стороне противника — в сугубо пессимистичном. И те, и другие комментаторы правы: ракета "Сармат" в случае ядерной войны является неотменяемым — нет у США таких систем противоракетной обороны — приговором супостату.

Но сегодня есть смысл посмотреть не только на технические и боевые возможности этого оружия, как сделало большинство экспертов, но и на более широкие — воистину цивилизационные — последствия его возможного применения.

Что есть "Сармат"?

По открытым данным, РС-28 "Сармат" — это тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования стартовой массой 208,1 т. Максимальная дальность полета, объявленная президентом, — 35 тыс. км. Вес забрасываемого полезного груза — до 10 т. Боевая часть общей мощностью до 8 Мт в тротиловом эквиваленте; может быть как моноблочной, так и разделенной на 10–15 боевых блоков мощностью до 750 кт. Кроме того, "Сармат" может быть носителем (для чего и разрабатывался) гиперзвукового боевого комплекса Ю-71 "Авангард". Круговое вероятностное отклонение (КВО) в точке прилета — до 10 м.

Ракета начала создаваться 21 июля 2011 года, когда Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева заключил с Министерством обороны госконтракт на выполнение опытно-конструкторских работ по шифру "Сармат". Двигатель ПДУ-99 для изделия разрабатывало НПО "Энергомаш". Производством ракеты занялось ПАО "Протон".

Ракета была создана довольно быстро: уже в декабре 2017 года прошли первые бросковые испытания, в апреле 2022 года — первые летные. В ноябре 2022 года генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени В.П. Макеева Владимир Дегтярь объявил, что "Сармат" запущен в серийное производство.

И вот, наконец, нынешние испытания подтвердили, что серийная ракета летает, показывая все заявленные характеристики.

Все заявленные характеристики…

В основном эксперты, комментировавшие этот пуск, сосредоточили свои мысли вокруг следующих тезисов.

Первый: этим испытанием Россия продемонстрировала свое превосходство в области стратегического сдерживания. Под этим эвфемизмом само собою разумеется превосходство в возможностях тотального ядерного уничтожения США.

Отсюда тезис второй: США не в состоянии что-либо реально противопоставить этому оружию, поскольку его невозможно перехватить никакими существующими у Штатов средствами противоракетной обороны.

Третий: следовательно, как выразился известный военный эксперт Владислав Шурыгин, "это оружие Судного дня: один "Сармат" — и нет половины городов на западном побережье Штатов".

Четвертый: следовательно, Россию Соединенным Штатам атаковать нельзя, и вообще Вашингтон должен будет теперь учитывать свое слабейшее положение перед Москвой.

И тысячекратно прав первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, заявивший в кулуарах Съезда машиностроителей России: "Что касается технологий, которые используются современные для достижения целей, по нашему мнению, по информации, которой мы обладаем, мы на несколько лет как минимум опережаем наших зарубежных партнеров". Разве что термин "партнеры" в отношении США несколько режет ухо, а по сути все верно: единственная американская МБР наземного базирования LGM-30G Minuteman III разрабатывалась в 1960-х годах, стоит на вооружении аж с 1970 года. Последняя же из существующих ракета этой модели была сделана в 1978 году. И хотя Minuteman регулярно (и неплохо) модернизируются, в базе своей несут всю отсталость самой идеологии боевой ракетной техники той эпохи. Достаточно сказать, что примерные аналоги Minuteman в России — ракеты РТ-2ПМ "Тополь" с вооружения сняты как морально устаревшие и заменены на РС-24 "Ярс".

Сегодня Штаты располагают примерно 400 ракетами Minuteman III, каждая из которых несет по одному (может быть довооружен до трех) боезаряду W87 мощностью до 300 кт. Стартовый вес — 39 т. Дальность полета заявлена в 13 тыс. км, но на испытаниях они не летали далее 8,5 тыс. км. Как они поведут себя в боевых условиях, неизвестно, так как в ходе испытаний треть запусков были неудачными.

Вряд ли случайно авторитетный военный аналитик Майкл Пек в своей статье в журнале The National Interest как-то сравнил Minuteman III со всего лишь "реактивной зубочисткой" на фоне "стотонного "Сармата" с более чем десятком боеголовок", которого "хватит, чтобы уничтожить, например, штат Техас".

Что можно понять из заявленных в открытых источниках характеристик "Сармата"?

1. Дальность в 35 тыс. км означает возможность достать США с любого направления, кроме как через Северный полюс, куда и развернута основная дуга противоракетной обороны США — NORAD. Хоть через Южный полюс, как почему-то чуть ли не хором подчеркивают обозреватели. А с южного направления у Америки надежной ПРО, дескать, нет.

На самом деле это не совсем так. Юг США прикрыт РЛС системы предупреждения о ракетном нападении. Неясно, правда, как быстро американцы смогут развернуть свои противоракетные комплексы в этом направлении, но что-то они наверняка придумают. Иное дело, что конфликт на Украине и вокруг Ирана показал, насколько слабы самые современные американские комплексы ПРО Patriot.

Для "Сарматов" и это — совершенно ничтожный вопрос. И вот почему.

2. Дальность в 35 тыс. км нужна не для того, чтобы летать в Америку через Антарктиду, а для того, чтобы позволить "Сармату" летать не по баллистической, а по суборбитальной траектории без серьезной потери в забрасываемом весе. А когда с высоты 100 км на какую-либо территорию обрушиваются маневрирующие на скорости до 27 Махов (т.е. около 9 км/с) гиперзвуковые глайдеры "Авангард", то никакая система ПРО справиться с ними не сможет. Потому что даже лучший суперкомпьютер не в состоянии просчитать, где можно перехватить летящий в облаке плазмы и не поддающийся средствам радиоэлектронного подавления боевой блок, движущийся по произвольной ломаной траектории.

3. Деньги. Американцы планы догнать Россию по системам ракет стратегического назначения вынашивают давно. Более того, США давно вступили в новую ракетную гонку, начав разработку МБР наземного стратегического сдерживания (Ground Based Strategic Deterrent — GBSD, она же — LGM-35 Sentinel). Не исключено, что именно по этой причине они и вышли из Договора СНВ. Но, как сообщал тот же Майкл Пек, эта система "только по предварительным подсчетам обойдется в $85 млрд".

Что с этой системой стало с тех пор, как о ней было объявлено (в 2022 году), неясно. Официально сообщается, что в настоящее время она находится в разработке и должна будет встать на боевое дежурство в 2029 году. Но важно не ее текущее состояние, а то, что на нее должны быть потрачены реальные, а не "счетные" компьютерные доллары. Но теперь американцам придется — нет иного выхода! — тратить десятки, если не сотни миллиардов на переоборудование всей своей системы ПРО.

4. Высказывалось мнение, что радиус поражения десятью боевыми блоками индивидуального наведения составит около 650 тыс. кв. км, что больше общей площади Франции. Но это только для сравнения — всем понятно, что главной целью "Сармата" будут США. А там не нужна большая площадь поражения. Логика подсказывает, что первый удар должен быть нанесен по основным и запасным командным пунктам американской противоракетной обороны. Грубо говоря, достаточно одного "Сармата", чтобы до состояния глубокого карьера срыть гору Шайенн, в которой прячется постоянный командный пункт командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Другого — чтобы уничтожить позиционные районы ракет Minuteman III в штатах Монтана, Вайоминг и Северная Дакота. Для одновременного вывода из строя военно-морских баз США Норфолк и Сан-Диего, а также Гуам, Перл-Харбор и Окинава в Японии полезнее использовать "Посейдоны", но о них мы говорить пока не будем.

5. Всего двух "Сарматов" (одного — разбросавшего свои "Авангарды" над промышленной зоной на восточном побережье США, а другого — обрушившегося на Калифорнию) хватит, чтобы все остальное в расчет можно было бы и не брать. США как промышленная держава базируется именно в этих двух больших регионах. Попадание туда по десятку спецбоеприпасов (то есть ядерный "экипаж" одного "Сармата") — и экономика Америки будет уничтожена.

А все человечество видело, в какое озверелое стадо превращается американское общество, отключись всего лишь свет в Нью-Йорке или залей наводнением Новый Орлеан…

Вот это и есть главное в том, что произошло на днях. "Сармат" долетел пока только до Камчатки. Но гиперзвуковые глайдеры Ю-71 уже стоят на устаревших ракетах УР-100Н УТТХ Домбаровского ракетного соединения. Теперь объединение "Авангардов" с суперсовременными "Сарматами" — лишь вопрос ближайшего времени. Тем самым обнуляются все многодесятилетние (многосотмиллиардные) усилия Америки по окружению нашей страны системой военных баз с расчетом уничтожить наш ядерный потенциал первым ударом. Доктрина глобального удара неядерными средствами умерла навсегда.