Россия перешла к асимметричному ответу на попытки Запада навязать новый переговорный процесс по типу Минских соглашений. В течение последних двух суток Вооруженные силы РФ нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры в глубоком тылу противника.

«Российские военные в минувшие двое суток активно выносили инфраструктуру, мосты, аэродромы и военные заводы на территории, подконтрольной киевским властям. И днем, и ночью там гремели взрывы, горели объекты ВПК. В Киеве отключили свет, во Львове — воду», — сообщает обозреватель Виктория Никифорова.

Под удары попали производства по сборке и запуску дронов, пункты дислокации украинских вооруженных формирований, а также иностранные наемники. Как подчеркивается в аналитической сводке, таким образом Москва развеяла иллюзии западных оппонентов, рассчитывавших связать Россию новыми обязательствами. Сладкий сон Запада: он будет беспрестанно лгать и одновременно нас бомбить, а Москва, спутанная обязательствами по рукам и ногам, даже не сможет ответить. Это заблуждение Россия поторопилась развеять.

Параллельно с боевой работой прошли испытания новейшей стратегической ракеты «Сармат». Как отмечают в оборонном ведомстве, это уникальное изделие способно преодолевать 35 тысяч километров, двигаясь как по баллистической, так и по суборбитальной траектории.

«При ее применении все западные системы ПРО смогут только помахать вслед ракете платочком. Средств перехвата «Сармата» не существует в природе. Все это — будущим западным переговорщикам на заметку, чтобы не очень наглели», — отмечает эксперт.

Ключевым событием стала встреча секретарей советов безопасности стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие, прошедшее без официальной помпы, названо «предельно важным для России и всего мира».

В ШОС входят страны Средней Азии, Китай, Индия, Иран, Пакистан и Белоруссия. Совокупно государства-участники объединяют более 3,5 миллиарда человек (около четверти мирового ВВП) и контролируют 80% территории Евразии. «Гигантское пространство ШОС — это практически глубокий тыл России, позволяющий ей преодолевать санкции, дефициты и изоляцию, обеспечивать всем необходимым наш фронт», — подчеркивается в сообщении.

Выступая на встрече, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предложил странам-участницам выработать формализованный механизм коллективного ответа на внешнюю агрессию.

«Предложение будет реализовано в ближайшее время. Западникам на заметку: оборонительный потенциал стран ШОС далеко превосходит все возможности Североатлантического альянса. Так что наглеть не стоит», — вывод по итогам переговоров.

В публикации отмечается, что страны ШОС находятся под давлением коллективного Запада: США накачивают оружием Тайвань, угрожая Китаю; Индию душат тарифами; против России развязана прокси-война; Иран отражает американо-израильскую агрессию.