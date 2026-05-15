Иран сделал жесткое предложение судам в Ормузском проливе

После захвата судна Тегеран заявляет, что суда, заходящие в Ормузский пролив, должны сотрудничать с иранскими ВМС. Сообщается, что пришвартованное судно было захвачено за пределами порта ОАЭ “несанкционированным персоналом”.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что суда, заходящие в Ормузский пролив, должны сотрудничать с военно-морскими силами Ирана, как отмечает The Guardian, это прозвучало на фоне появившихся сообщений о захвате судна за пределами порта Объединенных Арабских эмиратов и его направлении в иранские воды.

Британская морская торговая организация заявила, что пришвартованное судно было захвачено “несанкционированным персоналом”, когда оно стояло на якоре у побережья порта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах недалеко от южного входа в Ормузский пролив.

Арагчи, который находился в Индии на встрече группы стран БРИКС, назвал Иран непобедимым и сказал: “На наш взгляд, Ормузский пролив открыт для всех коммерческих судов, но они должны сотрудничать с нашими военно-морскими силами”.

Во время встречи он также сказал делегату из ОАЭ, что сотрудничество с Израилем не защитит это государство Персидского залива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что совершил тайную поездку в ОАЭ в разгар войны, чтобы встретиться с президентом, однако ОАЭ опровергли это заявление.

С начала американо-израильской кампании бомбардировок Иран практически полностью перекрыл Ормузский пролив, через который ранее перевозилось около четверти мировых морских поставок нефти и газа. В прошлом месяце США ввели контрблокаду иранских портов. Тысячи судов остаются на мели.

Арагчи заявил на встрече БРИКС: “Мы не создавали никаких препятствий, это Америка создала блокаду, и я надеюсь, что эта ситуация закончится отменой этой незаконной блокады, введенной Америкой”.

Глава иранского МИД добавил: “Как сегодня осознают страны и правительства по всему миру, региональная нестабильность - это беспроигрышная ситуация для всех сторон, включая самих агрессоров… Теперь всем должно быть ясно, что Иран непобедим и станет сильнее и сплоченнее, когда на него будет оказано давление”.

Иранский министр иностранных дел призвал страны БРИКС осудить нарушения международного права со стороны США и Израиля.

“То, что когда-то считалось немыслимым и глубоко постыдным, теперь либо игнорируется, либо открыто принимается в западных столицах: ужасные геноциды, шокирующие нарушения государственного суверенитета и откровенное пиратство в открытом море”, - сказал он. “Эти преступления и молчание Запада перед их лицом возможны только тогда, когда есть чувство безнаказанности. Это ложное чувство превосходства и неприкосновенности должно быть разрушено всеми нами”, – призвал глава МИД Ирана.

От группы БРИКС не ожидается коммюнике в поддержку Ирана, не в последнюю очередь из-за присутствия там ОАЭ, отмечает The Guardian.

Иран также пытается отразить массированный отпор в ООН, где более 110 стран являются соавторами резолюции Совета безопасности, представленной совместно Бахрейном и США и осуждающей иранскую блокаду.

Как напоминает The Guardian, 7 апреля Россия и Китай совместно наложили вето на предыдущую резолюцию.

Иран заявляет, что достиг соглашения с Китаем, которое уже позволило большому количеству нефтяных танкеров, направляющихся в Китай, проходить через Ормузский пролив со среды вечером, и это стало возможным благодаря согласию Пекина на ограниченные сборы, что ослабило противодействие США таким шагам. Это говорит о том, что Китай согласился с утверждением Ирана об изменении правил судоходства в проливе, и, согласно сообщениям, стоимость будет составлять около 1 доллара за баррель, пишет The Guardian.

В первоначальном проекте инициированного Бахрейном текста, на который было наложено вето 7 апреля, содержалась ссылка на главу VII устава ООН, в которой излагаются полномочия Совета безопасности по поддержанию мира, и который разрешал бы “государствам-членам, действующим на национальном уровне или в рамках добровольных многонациональных военно-морских партнерств, использовать все необходимые средства в Ормузском проливе и вокруг него для обеспечения безопасности транзитного прохода и пресечения, нейтрализации и сдерживания попыток закрыть, воспрепятствовать или иным образом вмешаться в международное судоходство через пролив”.

Текст был смягчен по настоянию Франции, чтобы убрать ссылку на санкционирование в соответствии с главой VII, что в конечном итоге привело к принятию только оборонительных мер, и на него наложили вето Россия и Китай, два постоянных члена Совета безопасности.

Последняя резолюция требует от Ирана прекратить нападения на суда, убрать незаконные мины, отказаться от предлагаемого введения платы за проезд в Ормузском проливе, раскрыть местонахождение мин и сотрудничать в создании гуманитарного коридора. Резолюция не содержит конкретной угрозы применения силы, но по-прежнему рассматривается Россией как несбалансированная, поскольку в ней не содержится критики первоначального американо-израильского нападения на Иран, указывает The Guardian.

В совместном письме шести государств Персидского залива в ООН, не подписанном Оманом, содержится призыв к Ирану воздержаться от введения в действие любых правил, процедур, сборов, угроз установки мин или дискриминационных мер, которые ограничивали бы или препятствовали международному судоходству. Оман ведет переговоры с ООН о том, можно ли ввести в проливе новый административный режим, который будет включать оплату услуг.