Молчание американского генерала оставило вопросы по поводу иранской войны

Молчание американского генерала Кейна по поводу войны в Иране оставляет вопросы о военной стратегии США, констатируют заокеанские медиа. Главный военный советник президента Трампа идет по натянутому канату, ведя армию через вызывающую разногласия и непопулярную войну.

В течение почти 14 часов выступлений в Конгрессе в последние недели генералу Дэну Кейну неоднократно задавали одни и те же два вопроса в разных вариантах: Как самые могущественные военные в мире позволили иранцам перекрыть поток нефти через Ормузский пролив и что американская военная машина может сделать, чтобы корабли снова начали движение?

Ответы генерала Кейна показали, по какому канату он ходит, отмечает The New York Times. Как председатель Объединенного комитета начальников штабов, он обязан оставаться в стороне от политической борьбы, разгоревшейся из-за войны в Иране. Но он работает на президента, который требует абсолютной лояльности.

Публично генерал Кейн определил миссию вооруженных сил в узких терминах, подход, который он применил во вторник, когда разочарованные законодатели-демократы и республиканцы потребовали от него и министра обороны Пита Хегсета разъяснить их планы по открытию пролива и прекращению войны.

“Наши военные цели были ясны с самого начала”, - сказал генерал Кейн.

Он говорил о “нацеливании на системы баллистических ракет Ирана”, уничтожении его военно-морского флота и оборонно-промышленной базы и прекращении угрозы со стороны иранских сил военным США и союзникам в регионе. Генерал неоднократно хвалил самоотверженность американских военнослужащих в ходе войны. Но он избегал любых обсуждений более широкой военной стратегии США.

“Ожидали ли вы закрытия Ормузского пролива и связанных с этим последствий для поставок нефти во многие страны, в том числе и сюда, в Соединенные Штаты?” - спросила сенатор Сьюзан Коллинз, республиканка от штата Мэн.

“У нас в Пентагоне невероятный штат сотрудников, - сказал генерал, - и мы всегда рассматриваем различные военные подразделения и их продолжения. Я не буду комментировать что-либо конкретное, потому что это относится к тому совету, который я, возможно, давал или не давал президенту”.

Сенатор Джек Рид, демократ от штата Род-Айленд, повторил попытку через несколько минут: “Вас удивило сопротивление иранцев?”

“Я всегда предполагаю, что враг будет сопротивляться”, - сказал генерал Кейн, но отказался сообщить, передавал ли он эти предположения президенту Трампу до того, как тот начал войну.

Генерал Кейн также уклончиво отозвался об ущербе, нанесенном ракетному потенциалу иранских вооруженных сил и возможностям беспилотных летательных аппаратов, что является ключевым показателем эффективности кампании бомбардировок США и хода войны.

“Все наши вопросы по оценке боевого ущерба засекречены, и с моей стороны было бы неуместно давать комментарии”, - сказал он во вторник.

Умолчал генерал и о сообщениях о том, что вооруженные силы США уничтожили запасы дорогостоящего оружия, такого как крылатые ракеты-невидимки большой дальности, созданные для войны с Китаем. На вопрос о такой нехватке во вторник генерал Кейн ответил: “У нас достаточно боеприпасов для выполнения того, что нам поручено сделать прямо сейчас”.

Самая красноречивая публичная реплика генерала Кейна прозвучала двумя неделями ранее, когда сенатор Гэри Питерс, демократ от штата Мичиган, попросил его определить “центр тяжести” в войне с Ираном.

Этот термин восходит к военной доктрине США и прусскому военному теоретику Карлу фон Клаузевицу, который определил его как основной источник силы противника, “средоточие всей мощи и передвижения, от которого все зависит”, отмечает The New York Times.

В 1991 Персидский залив война, как Соединенные Штаты стремились изгнать иракские войска из Кувейта, Колин Пауэлл, председатель Объединенного комитета начальников штабов, определил как центр тяжести в Ираке элитную Республиканскую гвардию. Двадцать лет спустя, когда администрация Обамы пыталась проводить новую стратегию в Афганистане, Адмирал Майк Муллен, будучи председателем Объединенного комитета начальников штабов, определил его как объект афганского правительства, которое пользуется поддержкой граждан.

Генерал Кейн отказался объяснить Питерсу, в чем заключается центр тяжести иранской войны, заявив, что решение должно быть принято политическими лидерами США.

Отчасти его сдержанность является результатом работы на Трампа, который стремился сохранить гибкость в переговорах, не привязывая свою администрацию к обязательным военным целям, выходящим за рамки обеспечения того, чтобы Иран никогда не приобрел ядерное оружие, комментирует The New York Times.

Переменчивый характер Трампа — его готовность менять свое мнение почти ежедневно — также ставит военных лидеров в трудное положение. Публичные высказывания о военной стратегии могут привести к отмене решения главнокомандующего.

Сенатор Питерс, ветеран военно-морского флота, предложил свой собственный диагноз. Центром притяжения, по его словам, стал Ормузский пролив, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти.

“Мы не собираемся прекращать эту войну, пока не возьмем под свой контроль проливы таким образом, чтобы они снова открылись”, - сказал он.

По словам официальных лиц США, на встречах в оперативном центре Белого дома с президентом в преддверии войны генерал Кейн был более откровенным, хотя и по-прежнему осторожным. По словам официальных лиц США, он поднял вопрос о том, что продолжительная война с Ираном приведет к резкому истощению запасов некоторых критически важных видов американского оружия. И он указал на риски, связанные с блокированием Ираном пролива.

Но он также сказал, что его работа как главного военного советника президента заключается в том, чтобы представлять Трампу варианты, а не занимать твердую позицию или проводить свою политику.

Некоторые военные аналитики высоко оценили подход генерала Кейна.

“В целом, я думаю, он был удивительно сдержан, и это было уместно”, - сказал Элиот Коэн, историк и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента во время войн в Ираке и Афганистане. - Его политические боссы сами должны решить, как они хотят говорить об этом”.

Другие говорили, что он слишком сильно сдает позиции. Такие понятия, как “центр тяжести противника”, "обычно понимаются как военное решение, а не как прерогатива президента", - сказал Стивен Биддл, профессор международных отношений и постоянный советник Пентагона.

По словам Хейди Урбен, полковника армии в отставке, одним из рисков относительного молчания генерала Кейна является сигнал, который он посылает другим офицерам.

“Когда военные лидеры говорят только о тактике, это усиливает в рядах ошибочное мнение, что им не нужно беспокоиться о стратегии, что об этом позаботятся другие люди”, - сказал Урбен.

На слушаниях во вторник законодатели-республиканцы и демократы жаловались на экономическое давление, которое война оказывает на американцев.

“Для наших избирателей нет ничего важнее, чем что-то предпринять в связи с растущими ценами на газ, которые разоряют семьи и фермеров по всей стране”, - заявил сенатор Крис Мерфи, демократ от штата Коннектикут.

Сенаторы потребовали от генерала Кейна объяснить, как Ирану, несмотря на нанесенный ему ущерб и значительное снижение его огневой мощи, все еще удается сохранять контроль над проливом и наносить такой ущерб мировой экономике.

“Это сложная ситуация”, - ответил генерал Кейн. “Кое-что из этого касается коммерческих торговцев людьми”.

Это был ответ, который, похоже, никого не удовлетворил, комментирует The New York Times.

Сенатор Джон Хувен, республиканец от Северной Дакоты, подтолкнул генерала Кейна и мистера Хегсета к разработке военного плана, который мог бы привести к открытию вновь пролива. “Это ослабит давление на нас и наших союзников”, - сказал Хувен. - И это то, о чем я прошу”.