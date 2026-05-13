«Погулять по Кремлю и сделать фото с Путиным». Приедет ли Трамп в Россию и зачем ему это

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может приехать в Россию уже в этом году. Он считает, что визит мог бы помочь установлению мира на Украине. При этом Трамп заявил, что пока между Москвой и Вашингтоном нет общего понимания относительно будущего Донбасса. Для чего Трампу поездка в Россию и ждут ли его в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил, что может приехать в Россию в 2026 году. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Китай с официальным государственным визитом.

«Это может [произойти]. Я сделаю все, что необходимо [для урегулирования на Украине]», — заявил американский лидер в ответ на вопрос о возможности визита в Россию.

Американский лидер также не исключил, что скоро может произойти урегулирование конфликта между Россией и Украиной. При этом Трамп отметил, что между ним и коллегой Владимиром Путиным нет общего понимания относительно будущего всей территории Донбасса.

В Кремле в ответ на заявление американского лидера сообщили, что на повестке обсуждения России и США могло бы быть много взаимовыгодных проектов в области инвестиций и экономики.

«По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием или по мере того, как украинское урегулирование произойдет... тогда, мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

11 мая пресс-секретарь президента России сообщил, что контакты помощника главы государства Юрия Ушакова со специальным посланником главы США Стивом Уиткоффом идут постоянно.

Ждут ли Трампа в Москве?

Визит президента США в Россию в этом году возможен, считают в Государственной Думе.

«Конечно, визит возможен. Вы помните, как быстро был организован визит президентов России и США в Анкоридж. Тут то же самое. Могут быстро организовать и визит в Москву. Трамп может приехать для решения большого количества вопросов», — сказал «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его мнению, американский лидер может приехать в Москву не только в рамках мирного процесса по Украине, но и с целью обсуждения более широкого круга вопросов, включая космос и экологию.

«Тут огромное количество вопросов — вопросов безопасности, экологических вопросов, космоса, чего угодно. Широкая повестка. Мы знаем, что сегодня не действуют ранее все подписанные соглашение с Соединенными Штатами Америки по сдерживанию наступательного оружия. Это тоже вопрос для обсуждения», — заключил Чепа.

Говорить и обсуждать взаимно интересующие проблемы всегда лучше, чем не контактировать вовсе, и этим отношения России с администрацией Трампа отличаются в лучшую сторону от отношений с администрацией Джо Байдена. Так что в Москве Трампа, конечно же, ждут, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Если говорить об истории коммуникации американского и российского президентов, то предыдущая личная встреча проходила на территории США, поэтому по существующей практике следующая встреча может и должна состояться на территории России. Это абсолютно логично и соответствует общепринятым дипломатическим практикам. Так что в Москве Трампа всегда ждут», — сказал депутат.

По его мнению, если подобный визит и состоится, то вопросы, которые будут обсуждать лидеры, не ограничатся только конфликтом России и Украины, хотя его, конечно, будут обсуждать в первую очередь.

«Круг взаимно интересующих вопросов большой. Он касается, конечно, украинской проблемы, но и целого ряда других вопросов. Это и коллективная безопасность, возобновление экономического сотрудничества, восстановление авиационного сообщения, нормализация работы дипломатических представительств. Ситуация вокруг Ирана и в целом обстановка на Ближнем Востоке также представляет взаимный интерес», — заключил Новиков.

Будут ли у визита результаты?

Несмотря на то, что американский лидер подчеркнул, что его визит в Россию может активизировать переговорный процесс, многие западные эксперты отмечают, что ни одна из сторон украинского конфликта не заинтересована в скорейшем его мирном урегулировании.

«Россия и Украина считают, что перспективы возобновления мирных переговоров при посредничестве США невелики даже после окончания войны на Ближнем Востоке», — пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, которые знакомы с позициями обеих сторон.

По данным газеты, официальные лица в Киеве считают, что они стали менее уязвимы для давления со стороны США, что не позволит добиться американцам никакого быстрого прогресса.

Трампу не удастся добиться никакого соглашения по украинскому вопросу, даже если он приедет в Москву, потому что это мирное соглашение совершенно не нужно Украине.

Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Для Зеленского и его администрации война с Россией — это очень выгодный бизнес, который не хочется просто так прекращать. В этом Киев поддерживают и европейские элиты, что дает Зеленскому больше возможностей в противостоянии американской администрации. Так что даже личный визит Трампа в Россию никак не сдвинет с мертвой точки эту дилемму, потому что дело не в позиции Москвы», — пояснил политолог.

По его мнению, Трамп может приехать в Россию, но это будет не более, чем пиар-мероприятие.

«Американский президент мог бы приехать в Россию, чтобы подписать ряд экономических или инвестиционных соглашений, сфотографироваться с Путиным, погулять по Кремлю, чтобы потом все эти фотографии разместить у себя в социальных сетях и написать, что вот он-то работает над укреплением безопасности ради мира во все мире. Потом же Трамп сможет апеллировать к этой поездке в дискуссиях в конгрессе, представлять себя в хорошем свете, а своих оппонентов называть поборниками войны», — считает Колташов.

Для Трампа визит в Россию был бы очень выгодным ходом для поднятия собственных рейтингов, потому что ничего сделать с Ираном он не смог и не сможет в ближайшее время, а поездка в Москву на какое-то время затмит его неудачи, добавил спикер.

«В целом, если вспомнить риторику Демократической партии, то сам по себе визит Трампа в Россию — это хорошо и для Москвы. Нам удалось избежать ядерной войны между США и Россией и снизить напряженность в отношениях, это уже прогресс. Это важно и полезно, но с решением украинского вопроса никак этот визит не поможет», — заключил Колташов.

Чтобы активизировать мирный процесс по Украине, не нужны новые договоренности между США и Россией, все самое необходимое было обговорено в Анкоридже, но стало ясно, что договоренности Трамп не может выполнить, заявил «Газете.Ru» политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Трамп лжет, когда говорит, что сможет способствовать урегулированию на Украине. В Анкоридже были совершенно конкретные договоренности, и неоднократно российская сторона договорила, что этого достаточно. Однако именно эти договоренности Трамп и не смог воплотить в жизнь с украинской стороной. Трамп думал, что он надавит на Киев и все решит. Однако в Киеве заручились поддержкой Европы и отказали американцам», — пояснил американист.

Чисто теоретически Трамп всегда может приехать в Россию, но пока для этого нет абсолютно никаких логических оснований, считает Ордуханян.

«В Москве всегда готовы к переговорам, но с условием, что они не будут просто ради переговоров. То есть эксперты должны проработать и довести все интересующие вопросы до завершающей стадии, уже после этого можно встречаться. А зачем встречаться вновь, если ничего не изменилось и договоренности прошлой встречи не выполнены. Поэтому пока я не вижу перспектив визита Трампа в Россию, это просто ненужный визит», — сказал он.

Ордуханян отметил, что Трамп теряет свой имидж из-за проблем в Иране, из-за неспособности надавить на Киев, поэтому для него даже «визит вежливости» в Россию был бы болезненным.