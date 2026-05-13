Наследный принц Ирана раскритиковал Трампа и призвал «закончить работу»

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви, десятилетиями живущий в эмиграции в Вашингтоне, потребовал от Дональда Трампа «завершить работу» и нанести решающий удар по режиму, назвав его «раненым зверем». Однако он же раскритиковал президента США за противоречивые сигналы. Угрозы уничтожить иранскую цивилизацию, по словам Пехлеви, заставляют иранцев сомневаться, пришёл ли Трамп освобождать их или причинять ещё больше вреда. Сам принц сталкивается с недовольством внутри диаспоры.

© Московский Комсомолец

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви со времен революции 1979 года, свергнувшей его отца, не возвращался на родину и провёл большую часть времени в Вашингтоне. Теперь же беглый отпрыск шахиншаха критикует Дональда Трампа за противоречивые сигналы в отношении Ирана и призвал президента «завершить работу». Он считает, что теперь, когда у США в лице Ирана есть «раненый зверь», это не та возможность, которую следует упускать, чтобы покончить с этим.

Беглый принц подчеркнул, что официальные лица США и другие мировые игроки совершили ошибку, полагая, что иранский режим можно переубедить или изменить его поведение к лучшему.

«Нужно ли дать шанс дипломатии — конечно, нужно, но к настоящему времени мы знаем, что по своей природе режим неспособен примириться со свободным демократическим обществом, поскольку его миссия — экспортировать идеологию», пренебрежительно заметил Пехлеви.

Он также подчеркнул, что периодические угрозы Трампа атаковать гражданскую инфраструктуру Ирана и уничтожить иранскую «цивилизацию» бесполезны, потому что это часть подачи неоднозначного сигнала, только на этот раз иранскому народу, который задастся вопросом: «Ты здесь, чтобы освободить нас или ещё больше навредить?»

В последние годы Пехлеви называл себя лидером иранской «демократической оппозиции» и вместе со своими сторонниками, часто используя жёсткую тактику, пытался оттеснить на второй план других иранских оппозиционных активистов и движения, что повысило его авторитет в политических кругах по всему миру, хотя Трамп преуменьшал способность Пехлеви стать лидером в будущем Иране.

Пехлеви хочет возглавить переход к светскому демократическому правлению, и его сторонники разработали подробный план восстановления иранского режима, и хотя он сам этого не говорит, многие из его сторонников рассматривают его как будущего монарха. Однако многие иранцы в диаспоре недовольны и даже опасаются агрессивных действий помощников и сторонников Пехлеви. Ранее двум сторонникам Пехлеви были предъявлены обвинения в предполагаемом убийстве в Канаде, хотя против самого Пехлеви нет никаких обвинений.

Наследник иранского трона повторил свои обычные тезисы о том, что отрицает политическое насилие и что режим пытался посеять раскол в оппозиции. Пехлеви также утверждает, что по меньшей мере 50 тысяч человек из военного и бюрократического аппарата Ирана обратились к нему с заявлением о желании дезертировать. Однако когда его спросили, где были эти перебежчики, он ответил, что многие не были уверены в том, к чему приведёт конфликт, и не хотели раскрывать себя слишком рано, особенно если США заключат сделку, в результате которой режим останется на месте. В последние годы Пехлеви настаивал на том, что простые иранцы в стране понимают, что США и Израиль выступают против режима, а не против иранского народа и что большинство иранского народа рассматривает это как освободительную кампанию.