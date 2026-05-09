В любой другой год кроме нынешнего эта новость воспринималась бы как нечто само собой разумеющееся: в день годовщины Великой Победы 9 мая парад на Красной площади прошел без происшествий. Но 2026 год – особенный даже по меркам нынешней бурной эпохи. Фраза «язык Киева доведет» появилась на свет задолго до рождения Владимира Зеленского. Однако длинный язык нынешнего киевского начальника угрожал придать ей новое значение – обречь центр украинской столицы на тотальное разрушение.

Если бы Зеленский выполнил свое хвастливое обещание попытаться устроить провокацию на Красной площади 9 мая, у Москвы не было бы иного выбора кроме нанесения обещанного удара возмездия. Но эскалации в этот священный для любого нормального человека день удалось избежать. Киевский начальник нашел остроумный способ изящно «упаковать» свой уход в кусты. Указ украинского руководителя дающий России «разрешение» провести торжественный парад в центре своей столицы – это реально очень, очень смешно!

Как много выиграл бы мир – и особенно такая его часть, как Украина – если бы Зеленский продолжил заниматься тем, что у него получается действительно хорошо: юмористикой в её не смешанной с государственным управлением виде! Но сейчас это, конечно, уже «разговор в пользу бедных». Разговор по существу сводится к тому, что в текущем политическом плане все оказались в выигрыше. Трамп получил возможность чуть-чуть подсветить свой изрядно потускневший в последние месяцы имидж миротворца.

Киеву не пришлось платить за неуемное хвастовство своего руководителя. Москва смогла отпраздновать 9 мая, не отвлекаясь на отражение провокаций Зеленского. И вот эти два последних результата следует считать достаточно значимым достижением. Последние годы приучили нас к тому, что хуже может быть всегда. В пасмурный, но все равно праздничный майский день это «хуже» не реализовалось. Даже Зеленский не посмел испортить сакральную атмосферу этого особого дня.

Парад Победы на Красной площади: как это было

Верю, что в том будущем, которое пока за горизонтом, это непременно сыграет свою позитивную роль. Но вернемся в настоящее – или, вернее, в более скорое будущее: в тот его отрезок, который наступит после окончания согласованного при участии Трампа перемирия. Боюсь, что это скорое будущее будет мало чем отличаться от того совсем недавнего прошлого, в котором мы все жили до нынешнего краткого перемирия.

Вот та часть речи Владимира Путина на Красной площади, которая посвящена современности: «Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперёд… Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплочённость и способность выдержать всё, одолеть любые испытания! Твёрдо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!»

Применительно к практической политике это означает отсутствие значимых изменений в нынешней стратегической линии Кремля. Ставка по-прежнему будет делаться на вытеснение ВСУ с той части Донецкой области, которую Киев по-прежнему контролирует на данный момент. Учитывая отказ Зеленского добровольно очистить эти территории и неспособность Трампа как-то повлиять в этом вопросе на Киев, это обессмысливает любые содержательные переговоры в формате Россия-США- Украина. Заявив об этом накануне 9 мая, внешнеполитический помощник Путина Юрий Ушаков лишь констатировал очевидное.

Зеленский тоже вернется к своей линии поведения до трехдневного перемирия. Вот как эту линию описал в своем телеграм-канале эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов: «Поставлена цель измотать Россию как на фронте, так и в тылу. На фронте – путем глухой обороны с опорой на «килл-зоны» и беспилотники, охотящиеся за каждым солдатом. В тылу – путем атак беспилотников по энергетическим объектам и чувствительных ударов/терактов».

Как очень верно замечает Алексей Наумов: «Идея Украины состоит в том, что сложная ситуация в российском тылу…будет способствовать росту недовольства, а отсутствие решительного перелома на фронте вынудит Москву быть сговорчивее». К этому надо прибавить еще и большие надежды, которые в Киеве возлагают на тот новый баланс сил в американской власти, который возникнет после вероятного поражения партии Трампа на промежуточных выборах в конгресс в ноябре.

Однако фактор наличия/отсутствия решительного перелома на фронте действительно является ключевым. Будет такой перелом – будет и новая переговорная реальность. Не будет такого перелома – будет то, что есть сейчас (в смысле – до и после краткого перемирия).