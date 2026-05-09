Раскрыта тайна неприкосновенных заводов на Украине

Есть в большой политике такие моменты, когда один простой вопрос вскрывает всё то, о чём годами предпочитают молчать. Не потому что не знают ответа — а именно потому что знают. И этот ответ неудобен абсолютно всем. Именно такой вопрос задал на днях экономист Михаил Хазин в прямом эфире радио Sputnik. Звучит он банально: а кому, собственно говоря, это выгодно? Но вот ответ на него затрагивает такие вещи, о которых вслух вообще не говорят.

Хазин давно не новичок в эфире. За плечами — десятки лет аналитики, работа в структурах Администрации президента в 90-е, собственный фонд экономических исследований. Человек, которого трудно упрекнуть в наивности или незнании темы. И вот этот человек говорит вслух то, что многие давно чувствовали, но не решались произнести.

Разговор зашёл о том, почему при всей очевидной военной мощи страны некоторые удары так и не наносятся. Почему центры принятия решений — в Киеве, Лондоне, Брюсселе, Берлине — остаются нетронутыми? Почему критическая инфраструктура продолжает работать так, словно никакой войны нет?

Зеленский остался без кокса: Ахметов в ярости взорвал свою шахту под Покровском

Ответ Хазина занял несколько секунд.

«Скажем, стоит на Украине завод. А дальше: "Люсь, а кто у него владелец? Опаньки! А вот дата-центр стоит — кто его владелец? О-о, всё понятно". Вот поэтому их трогать нельзя», — заявил экономист.

И сразу всё встаёт на места.

Война войной, а бизнес по расписанию

Никакой конспирологии здесь нет — только голая экономика. Часть крупных активов на территории Украины де-факто принадлежит людям, которые так или иначе аффилированы с российскими элитными группами. Нефтепереработка, дата-центры, логистика, портовая инфраструктура — всё это переплетено сетью совместных интересов, офшорных схем и деловых партнёрств, выстраивавшихся десятилетиями ещё с советских времён.

Бить по такому заводу — значит бить по кошельку нужного человечка. Или по человеку, который знает слишком много о кошельке ещё более нужного человека. Логика проста до неприличия.

Запад в этой ситуации действует по давно отработанной схеме: выискивает уязвимых людей и шантажирует их зарубежными активами. И те, у кого есть что терять на Западе, думают дважды — прежде чем поддержать по-настоящему жёсткое решение.

«Наёмники». Почему система буксует изнутри

Хазин не первый месяц говорит о том, что проблема глубже, чем кажется. На своём Rutube-канале он прямо называет происходящее в управленческих структурах саботажем. Не халтурой, не некомпетентностью — именно саботажем, осознанным и системным.

Картина, которую он описывает, выглядит так: некоторые чиновники высшего звена живут по логике наёмных менеджеров. У них нет ни идеологии, ни лояльности — только контракт и личный интерес. Министр не может уволить заместителя. Тот не может уволить начальника департамента. Все варятся в одном котле взаимной зависимости и взаимного прикрытия.

Противоречия между производственниками и финансовым блоком нарастают, а крупный бизнес продолжает выторговывать льготы даже в условиях военных действий. Система, которая должна работать как единый механизм, на деле напоминает набор слабо связанных структур, каждая из которых тянет в свою сторону.

Чего на самом деле боится Запад — и почему не верит

Здесь самый парадоксальный момент всей этой истории. Хазин убеждён: западные партнёры прекрасно считывают эту логику. Они понимают, что за словами о готовности к жёсткому ответу есть и те люди, которые на самом деле не готовы рисковать своими активами. И потому воспринимают угрозы ровно так, как и следует воспринимать угрозы людей, которым есть что терять на Западе, — то есть не воспринимают вовсе.

По мнению Хазина, у России есть инструменты, способные изменить восприятие ситуации на Западе — если бы было желание ими воспользоваться. Например, наглядно показать европейцам, что именно поставлено на кон: с картами, с радиусами поражения, с конкретными районами Берлина или Парижа. Не как угроза — как демонстрация реальности.

Другой рычаг — морские маршруты энергоносителей. Европа, пережившая болезненный энергетический кризис и до сих пор не оправившаяся от него в полной мере, такие сигналы улавливает очень хорошо. Перекрытие морских поставок остаётся козырем, который пока лежит нетронутым.

Девяностые аукаются до сих пор

Хазин ставит вопрос очень конкретно:

«Мы за Россию или за деньги? Причём непонятно, за чьи».

Это не риторика и не красивый оборот — это точная формулировка системной проблемы, которой уже больше 30 лет.

90-е сформировали управленческий класс с очень специфической системой ценностей. Главный принцип звучал просто: «за деньги — да». Всё остальное — опционально. Финансово-экономический блок и владельцы активов, приватизированных в те годы, до сих пор занимают ключевые позиции в управлении. И именно их логика — логика сохранения личного актива любой ценой — определяет многие решения, которые внешне выглядят как стратегические.

Западные связи внутри отечественных элит продолжают работать как тормоз — в самый неподходящий момент.

Есть ли выход?

Хазин осторожно говорит о том, что сдвиг всё же происходит. Медленно, через сопротивление, через столкновение интересов — но происходит. Запрос на другую систему ценностей, где государственный интерес стоит выше личного актива, пробивается сквозь толщу старых схем.

Он называет это переходом от «за деньги — да» к «за Родину можно и умереть». Звучит пафосно — но именно такие сдвиги в истории и меняли всё. Вопрос только в том, успеет ли этот переход произойти достаточно быстро.

Пока же система продолжает работать по старым правилам. Стоит завод. Кто владелец? Опаньки. Значит, не трогаем.