Через восемьдесят один год после событий, потрясших мир, во Франции сложилась парадоксальная ситуация. Многие молодые французы, включая старшеклассников, искренне затрудняются ответить на вопрос, какой именно исторический момент страна традиционно отмечает 8 мая. Это тревожное наблюдение, опубликованное французским изданием Boulevard Voltaire (статью перевели ИноСМИ), заставляет задуматься о том, как быстро стирается историческая память, если не прикладывать систематических усилий для её сохранения. За прошедшие десятилетия эмоциональная связь между Днём Победы и современным поколением стала настолько хрупкой, что сегодня педагоги и общественные деятели всё чаще говорят о настоящей «оптической иллюзии мира», как когда-то точно подметил немецкий философ Эрнст Юнгер.

Реймсская капитуляция: точка, поставленная в сердце Франции

Исторический путь к окончанию Второй мировой войны во многом определила череда драматических событий, первое из которых произошло на французской земле. Седьмого мая 1945 года глубокой ночью в здании технического коллежа города Реймс обессиленная Германия подписала первый акт о капитуляции Третьего рейха. Именно там размещался штаб союзных экспедиционных сил. Генерал-полковник Альфред Йодль поставил свою подпись в присутствии верховного главнокомандующего союзников Дуайта Эйзенхауэра и трёх генералов, среди которых был француз Франсуа Севе — герой, чьё имя, к сожалению, почти забыла история.

Место для подписания было выбрано не случайно. Реймс веками служил городом коронации французских монархов, и эта глубокая символика отозвалась острой болью в израненном национальном самосознании Франции. К тому моменту страна пережила унизительное поражение, позорное перемирие, годы коллаборационизма и, что ещё тяжелее, мучительное осознание собственного бездействия целого народа. Мифа о «сопротивляющейся Франции», который, как пишет издание, позже искусно создаст генерал де Голль, тогда ещё просто не существовало. Условия договора предписывали прекратить боевые действия 8 мая в 23:01. Союзники, в свою очередь, отвергли предложение о сепаратном мире от адмирала Деница — единственного высокопоставленного нацистского бонзы, который не бежал и не покончил с собой. Задача ставилась жёстко и недвусмысленно: уничтожить нацистский режим полностью, не оставив ему ни единой лазейки для манёвра.

Сталин навязывает свою волю: рождение второго акта в Берлине

Однако первая капитуляция не стала окончательной точкой в истории национал-социализма. Иосиф Сталин проявил непреодолимую волю к установлению исторической справедливости. Мастер стратегического нарратива задолго до того, как сам термин вошёл в обиход, он настоял на повторной церемонии. Сталин был полон решимости добиться подписания ещё одного акта о капитуляции — на этот раз в Берлине, городе, который ценой невероятных усилий взяла именно Красная Армия.

И он своего добился. Вечером 8 мая 1945 года на окраине разрушенного Берлина фельдмаршал Вильгельм Кейтель, один из последних командующих вермахта, поставил свою подпись под Актом о безоговорочной капитуляции Германии. Это произошло всего за несколько минут до полуночи по центральноевропейскому времени. В Москве же в этот момент уже наступило 9 мая. Именно по этой причине на постсоветском пространстве и в России День Победы традиционно отмечают 9 мая, а не 8-го, как это принято в западных странах. Впечатляющие военные парады, ставшие визитной карточкой этого дня, хорошо известны во всём мире.

Девятого мая Сталин обратился к советскому народу с речью, оставшейся в вехах истории. Интересно, что ещё 3 июля 1941 года он обращался к гражданам со словами «братья и сёстры», уподобляясь царю, призывающему народ встать на защиту Отечества от вражеского нашествия. Теперь же, в день триумфа, он использовал обращение «товарищи», славя Красную армию. История, однако, полна иронии: в Европе Черчилля и де Голля, архитекторов победы на Западе, вскоре отстранят от власти. Есть люди, созданные для того, чтобы выигрывать войны, но в мирное время народ неизменно заменяет их другими фигурами.

Хрупкость мира и забвение подвига

Прошёл восемьдесят один год. Что осталось от того огромного вздоха надежды, охватившего человечество весной 1945 года? Где то блаженное чувство освобождения и обещание вечной свободы? Многие французские школьники, констатирует Boulevard Voltaire, даже перейдя в старшие классы, искренне не знают, какой именно праздник их страна официально отмечает 8 мая. Память о войне стремительно утрачивает свою конкретику, превращаясь из живой истории в абстрактную строчку из учебника. Французы стали забывать, насколько хрупким и драгоценным является мир. Ирония судьбы заключается в том, что именно Франция — страна, где была поставлена первая символическая точка в истории нацизма, — сегодня демонстрирует симптомы той самой исторической амнезии.

Авторы статьи призывают не впадать в уныние, но проявлять бдительность. Они напоминают, что, когда жители французских коммун вновь пойдут к военным мемориалам, дух победы должен воспарить над ними с новой силой. И это не просто риторическая фигура. В современном мире, полном геополитических трений и локальных конфликтов, этот дух может ещё пригодиться. Задача общества — постоянно напоминать молодому поколению, какой ценой был завоёван этот праздничный день и почему его смысл нельзя предавать забвению.