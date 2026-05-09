Де Голль бы перевернулся в гробу: французы забывают о Дне Победы
Через восемьдесят один год после событий, потрясших мир, во Франции сложилась парадоксальная ситуация. Многие молодые французы, включая старшеклассников, искренне затрудняются ответить на вопрос, какой именно исторический момент страна традиционно отмечает 8 мая. Это тревожное наблюдение, опубликованное французским изданием Boulevard Voltaire (статью перевели ИноСМИ), заставляет задуматься о том, как быстро стирается историческая память, если не прикладывать систематических усилий для её сохранения. За прошедшие десятилетия эмоциональная связь между Днём Победы и современным поколением стала настолько хрупкой, что сегодня педагоги и общественные деятели всё чаще говорят о настоящей «оптической иллюзии мира», как когда-то точно подметил немецкий философ Эрнст Юнгер.
Реймсская капитуляция: точка, поставленная в сердце Франции
Исторический путь к окончанию Второй мировой войны во многом определила череда драматических событий, первое из которых произошло на французской земле. Седьмого мая 1945 года глубокой ночью в здании технического коллежа города Реймс обессиленная Германия подписала первый акт о капитуляции Третьего рейха. Именно там размещался штаб союзных экспедиционных сил. Генерал-полковник Альфред Йодль поставил свою подпись в присутствии верховного главнокомандующего союзников Дуайта Эйзенхауэра и трёх генералов, среди которых был француз Франсуа Севе — герой, чьё имя, к сожалению, почти забыла история.
Место для подписания было выбрано не случайно. Реймс веками служил городом коронации французских монархов, и эта глубокая символика отозвалась острой болью в израненном национальном самосознании Франции. К тому моменту страна пережила унизительное поражение, позорное перемирие, годы коллаборационизма и, что ещё тяжелее, мучительное осознание собственного бездействия целого народа. Мифа о «сопротивляющейся Франции», который, как пишет издание, позже искусно создаст генерал де Голль, тогда ещё просто не существовало. Условия договора предписывали прекратить боевые действия 8 мая в 23:01. Союзники, в свою очередь, отвергли предложение о сепаратном мире от адмирала Деница — единственного высокопоставленного нацистского бонзы, который не бежал и не покончил с собой. Задача ставилась жёстко и недвусмысленно: уничтожить нацистский режим полностью, не оставив ему ни единой лазейки для манёвра.
Сталин навязывает свою волю: рождение второго акта в Берлине
Однако первая капитуляция не стала окончательной точкой в истории национал-социализма. Иосиф Сталин проявил непреодолимую волю к установлению исторической справедливости. Мастер стратегического нарратива задолго до того, как сам термин вошёл в обиход, он настоял на повторной церемонии. Сталин был полон решимости добиться подписания ещё одного акта о капитуляции — на этот раз в Берлине, городе, который ценой невероятных усилий взяла именно Красная Армия.
И он своего добился. Вечером 8 мая 1945 года на окраине разрушенного Берлина фельдмаршал Вильгельм Кейтель, один из последних командующих вермахта, поставил свою подпись под Актом о безоговорочной капитуляции Германии. Это произошло всего за несколько минут до полуночи по центральноевропейскому времени. В Москве же в этот момент уже наступило 9 мая. Именно по этой причине на постсоветском пространстве и в России День Победы традиционно отмечают 9 мая, а не 8-го, как это принято в западных странах. Впечатляющие военные парады, ставшие визитной карточкой этого дня, хорошо известны во всём мире.
Девятого мая Сталин обратился к советскому народу с речью, оставшейся в вехах истории. Интересно, что ещё 3 июля 1941 года он обращался к гражданам со словами «братья и сёстры», уподобляясь царю, призывающему народ встать на защиту Отечества от вражеского нашествия. Теперь же, в день триумфа, он использовал обращение «товарищи», славя Красную армию. История, однако, полна иронии: в Европе Черчилля и де Голля, архитекторов победы на Западе, вскоре отстранят от власти. Есть люди, созданные для того, чтобы выигрывать войны, но в мирное время народ неизменно заменяет их другими фигурами.
Хрупкость мира и забвение подвига
Прошёл восемьдесят один год. Что осталось от того огромного вздоха надежды, охватившего человечество весной 1945 года? Где то блаженное чувство освобождения и обещание вечной свободы? Многие французские школьники, констатирует Boulevard Voltaire, даже перейдя в старшие классы, искренне не знают, какой именно праздник их страна официально отмечает 8 мая. Память о войне стремительно утрачивает свою конкретику, превращаясь из живой истории в абстрактную строчку из учебника. Французы стали забывать, насколько хрупким и драгоценным является мир. Ирония судьбы заключается в том, что именно Франция — страна, где была поставлена первая символическая точка в истории нацизма, — сегодня демонстрирует симптомы той самой исторической амнезии.
Авторы статьи призывают не впадать в уныние, но проявлять бдительность. Они напоминают, что, когда жители французских коммун вновь пойдут к военным мемориалам, дух победы должен воспарить над ними с новой силой. И это не просто риторическая фигура. В современном мире, полном геополитических трений и локальных конфликтов, этот дух может ещё пригодиться. Задача общества — постоянно напоминать молодому поколению, какой ценой был завоёван этот праздничный день и почему его смысл нельзя предавать забвению.