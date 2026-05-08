В Британии местные выборы обернулись сокрушительным разгромом Стармера

Местные выборы, прошедшие в Британии минувший четверг, наглядно продемонстрировали, что двухпартийная система, веками определявшая жизнь страны, разрушилась окончательно. В центре хаоса оказался премьер-министр Кир Стармер, чье кресло уже "трещит по швам".

Всего два года назад Стармер привел лейбористов к триумфальной победе на всеобщих выборах. Сегодня его рейтинг является одним из самых низких за всю историю. Как пишет агентство Reuters, избиратели, разочарованные отсутствием "света в конце тоннеля", массово голосуют против него.

Партия потеряла контроль над территориями, которые считались вотчиной лейбористов столетиями. Самыми показательными являются Вулверхэмптон и Уиган, где партия "Реформ" Фаража забрала все без исключения места, которые принадлежали лейбористам.

Кампания на юге страны оказалась не менее болезненной. Даже собственный округ Кира Стармера - Кэмден - лейбористы удержали с огромным скрипом, уступив значительную долю "Зеленым" и либеральным демократам.

В партии Стармера назревает бунт. Как сообщает Politico, влиятельная фракция Tribune во главе с Луизой Хей призвала премьера уйти в отставку, если он не предпримет "значительных и срочных изменений" в курсе кабмина. Более того, около десятка депутатов-лейбористов требуют отставки главы правительства.

Безусловно, победителем выборов является Найджел Фараж. Его партия "Реформ" получила более 400 мест в советах графств Англии. Однако, как отмечают аналитики, списывать консерваторов со счетов пока рано. Лидер партии Кеми Баденок сумела удержать позиции в ряде важных округов.

Сценарий отставки: остаться нельзя уйти

Кир Стармер, выступая перед активистами в Лондоне заявил: "Я не собираюсь уходить в отставку". Глава кабмина признал "ненужные ошибки" своего правительства, но пообещал "удвоить усилия" для борьбы с кризисом стоимости жизни.

Вопрос в том, дадут ли ему это сделать свои же. Механизм свержения лидера Лейбористской партии крайне сложен. За более чем 125 лет истории ни одному премьеру от лейбористов парламентарии не вынесли вотум недоверия. Чтобы запустить процедуру, любому конкуренту необходимо заручиться поддержкой 81 депутата.

"Я несу полную ответственность за эти потери, - отметил Стармер, общаясь с журналистами. - Но страна устала от бесконечных перестановок. Им нужны результаты, а не дворцовые перевороты".

Guardian обращает внимание на то, что судьба британского премьера может решиться уже в ближайшие дни. По мере того, как в рядах партии усиливается паника, Стармеру могут предложить "почетно уйти".