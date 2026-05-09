Сотни украинских дронов ежедневно атакуют российские регионы, есть жертвы среди мирного населения. Россия отвечает на это ударами ракет и беспилотников по объектам на территории Украины. В этой ситуации остаются вопросы к европейским странам, поставляющим смертоносные дроны Киеву. В Европе работают десятки совместных производств по выпуску беспилотников.

Пособники неонацистов

Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других. Это написал в 19-м веке английский писатель Роберт Льюис Стивенсон. Казалось бы, англосаксам и сейчас должен быть понятен смысл этой фразы. Но нет. Они считают, что живут в каменной крепости. Эта заразная иллюзия распространилась теперь на всю Европу.

Запад и, прежде всего, американцы, подготовили таран для войны против нас. Конечно, речь об Украине. Расчёт сделан на поражение России. Для достижения цели Украину накачивают деньгами, оружием и обеспечивают исчерпывающей разведывательной информацией в режиме реального времени.

Этого Западу показалось недостаточно. Вспомнили опыт Второй мировой войны, когда на гитлеровскую машину работал военно-промышленный комплекс всех европейских стран. Тогда мы тоже воевали не только против Германии, а против всей Европы.

Правда, англичане и американцы, понимая свою выгоду, были тогда на нашей стороне. Однако, недолго. С 1946-го - «железный занавес», «холодная война»... Теперь коллективный Запад против нас. Оружие на Украине пока используют преимущественно американское, однако его уже не хватает.

Теперь европейские страны начали организовывать производство вооружения на своей территории, создавая совместные с Украиной предприятия по проиводству оружия для ВСУ. Сосредоточились на выпуске беспилотников. Именно дроны самолётного типа каждый день атакуют наши города и предприятия. И каждый день наносят заметный ущерб.

На днях Минобороны РФ заявило, что расценивают такую деятельность как намеренную эскалацию, ведущую к усилению втягивания Европы в войну. Ведомство опубликовало список городов, где есть заводы для производства беспилотников , чтобы о них знала «европейская общественность».

Оказывается, дроны для ударов по России изготавливают в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты для них собирают на предприятии в Мадриде, и, кроме того, на четырех заводах в Италии, в том числе в Венеции. Всего филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Необходимые для беспилотников комплектующие поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

Например, в британском Милденхолле и Лондоне зафиксирована работа производственных площадок компаний «Файер пойнт» и «Хорайзон тех», изготавливающих беспилотники FP и «Стикер». А в Мюнхене и Ханау (ФРГ) выпускаются аппараты «Анубис» и поршневые двигатели мощностью 30 л.с.

Предприятие «Антонов» в польском городе Мелец наладило выпуск дронов Ан-196 «Лютый». В Чехии и Литве работают производства по сборке беспилотников «Булава» и «ХаКи».

Ан-196 «Лютый» - это летательный аппарат самолетного типа увеличенной дальности. Предназначен для ударов по объектам на территории противника. Стоимость одного дрона - $200 тыс. Длина - 4,4 метра, размах крыла - 6,7 метра. Вес - до 300 кг, вес боевой части - до 50 кг.

Трехлопастный винт расположен в хвостовой части. Внешне «Лютый» похож на турецкие беспилотники Bayraktar. Он оснащен немецким двухцилиндровым двигателем внутреннего сгорания Hirth F-23 мощностью 50 л.с.

Крейсерская скорость - 150 км/ч, а заявленная дальность - более 1000 км. «Лютый» оснащён инерциальной системой наведения для полёта к цели по заранее заданному маршруту и приёмником спутникового навигационного сигнала GPS. Этот маршрут можно менять в полёте с помощью использования сигналов GPS для облета позиций комплексов ПВО. Точное поражение цели возможно при наличии данных о том, где расположены и какой радиус действия имеют средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Именно такие дроны в ночь на 7 мая пытались атаковать Ленинградскую область, но были сбиты авиацией НАТО в небе Латвии.

Вносят свой вклад итальянские предприятия, расположенные в Венеции и провинции Пьемонт, которые специализируются на производстве двигателей мощностью до 170 л.с. Турецкие заводы в Анкаре и Ялове поставляют приемники космической навигации и углеродное волокно для изготовления композитных деталей корпусов и крыльев беспилотников.

Небольшие дроны из Европы поставляются в собранном виде, а крупные - в разобранном. На Украине их собирают, нередко в гаражах и подвалах жилых домов.

Великобритания объявила, что направит Украине 120 тыс. дронов, включая ударные, разведывательные, транспортные и морские, в 2026 году.

Заявление наших военных можно истолковать как намёк на то, что мы можем поразить производства, выпускающие вооружение для войны с нами, даже если эти предприятия находятся не на Украине.

Действительно, такое вполне возможно, если говорить о европейских странах. Они ведь не так далеко, например, до Португалии или Британии — 2-3 тыс. км.

Начать можно было бы с одного ключевого производства. И лучше такого, которое не расположено в жилых кварталах. Удар должен быть точечным, с использованием одной, максимум - двух ракет. Для этого дела не подойдут беспилотники и, видимо, крылатые ракеты. Такое поражение должно быть неотвратимым и очень точным, чтобы не затронуть что-то, кроме производства.

Оружие возмездия

Что же можно использовать для такого удара возмездия? Прежде всего, известную баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Она летит на 5,5 тыс. км, её скорость в десять раз больше скорости звука, а боевая часть весит 1,5 тонны. Способна поражать углублённые и защищённые цели.

Или гиперзвуковую ракету авиационного базирования «Кинжал» с дальностью до 2 тыс. км и боевой частью весом 500 кг. Она может маневрировать, обходя системы противоракетной и противовоздушной обороны.

В ударе по производству, размещённому не на Украине, нельзя допустить промах. Однако, гарантировать точность попадания в 10 метров не может никто. Могут быть сопутствующие потери. И вот тут важен один момент. Ведь мы тоже живём в «стеклянном доме». Его невозможно защитить с гарантией на 100%. Неизвестно, как и чем решится ответить нам противник. В любом случае, интенсивность нападения с помощью беспилотников дальнего действия и, возможно, крылатых ракет, возрастёт многократно.

Возрастут и наши потери.

Вывод: лучше блокировать, разрушить все пути поставок любого вооружения на Украину. И прежде всего, это железная дорога из Европы в Киев и другие города Украины. Кстати, в 2018 году украинцы открыли новый тоннель и организовали двухпутное движение через пограничную станцию Чоп. Это очень достойные и, в то же время, доступные цели.

Наверное, важно не допустить строительства на Украине новой железной дороги с колеёй европейской ширины. С помощью этой дороги Евросоюз намерен улучшить военную логистику и связь с Киевом, Львовом, Одессой.

Необходимо уничтожать портовые сооружения в Одессе и её окрестностях. А также разгружающиеся в этих портах суда.

Кроме того, многие специалисты считают, что давно надо было разрушить мосты через Днепр. Прекращение любого снабжения противника на линии соприкосновения радикально улучшило бы положение наших войск.

Вот для этих целей годится всё вооружение, которое у нас есть. А его немало.