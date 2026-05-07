МИД дал Западу сутки, чтобы убраться из Киева: на удары по Москве укажет эвакуация

Во все аккредитованные при МИД России зарубежные дипмиссии и представительства международных организаций была направлена нота о том, что неплохо бы им заблаговременно эвакуироваться из Киева перед Днем Победы. 8 мая мы увидим, насколько всерьез они воспринимают заявления нашего МИДа. И не только это будет понятно.

Власти недружественных стран это заявление поставило в сложное положение.

С одной стороны игнорировать его опрометчиво. Когда заявление Минобороны подкреплено нотой МИДа, уже не скажешь, что не предупреждали, что был «коварный, ничем не мотивированный и неожиданный удар России». И будет невозможно оправдаться перед собственными гражданами за трупы своих дипломатов. Тем более, что в ноте МИД РФ весьма дипломатично указано, что «в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы» удар будет неотвратимо нанесен «по Киеву, в том числе по центрам принятия решений». А центры принятия решений — это не бункер Зеленского и не Рада, а как раз диппредставительства натовских государств. Так что «случайно зацепить» (конечно, никто не будет объявлять их целями напрямую) при ударе вполне могут.

С другой стороны, послушать наш МИД означает признать за Москвой право определять правила игры, чего коллективный Запад старательно избегает.

А с третьей стороны возникают вопросы отношений между Украиной и Западом. Сбежать из Киева — значит показать Зеленскому реальный уровень поддержки и, в общем-то, продемонстрировать недоверие.

Получается вилка — Западу нужна эскалация, но под удар подставляться тоже не с руки.

Так что МИД сделал весьма грамотный ход. Во многом направленный на то, чтобы стимулировать Европу отменить удары по Москве на День Победы руками киевского главаря.

Зеленский, конечно, продолжает играть отведенную ему роль и изображает субъектность. Уже заявил, что раз «российская армия наносит удары по Украине всеми способами», то и «Украина будет действовать справедливо — со дня на день».

И, надо заметить, что масштабы и дальность украинских ударов по нашей стране только нарастают. Последние дни счет дронам ВСУ идет на сотни. 7 мая, например, Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили и подавили 570 украинских БПЛА, причем, речь идет об аппаратах самолетного типа.

Таким образом, очевидно, что никакого перемирия 8 мая не наступит — Киев продолжит удары. А вот из факта эвакуации посольств или ее отсутствия будет понятна вероятность того, что Зеленский станет делать 9 мая. Побегут дипломаты — значит, скорее всего, постарается «достать» до парада в Москве. Нет — значит просто будет бить по другим городам.

И еще интересно. Зеленский вообще представляет себе, сколько добрых русских надеются, что он слетит с катушек, потому что хотят наконец-то увидеть руины на месте административных кварталов Киева?