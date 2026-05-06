США приостанавливают операцию «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США Дональда Трампа, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Исламской Республике приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей». CNN пишет, что шаг может свидетельствовать о попытке США и Ирана восстановить дипломатическую инициативу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции «Проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе для того, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома объяснил, что принял такое решение по просьбе Пакистана и других стран. Кроме того, среди причин Трамп назвал «огромные военные успехи» в кампании против Ирана и «значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения» с Тегераном.

«Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект «Свобода» будет приостановлена на короткий период», — отметил американский лидер.

Проведение операции «Проект «Свобода» Трамп анонсировал 3 мая. Он заявил, что 4 мая США начнут процесс сопровождения торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе. Американский президент объяснил, что многие из них «испытывают нехватку продовольствия и всего необходимого для того, чтобы крупные экипажи могли оставаться на борту в здоровых и санитарных условиях». Глава Белого дома также пообещал, что если «гуманитарному процессу будут препятствовать», Вашингтон будет бороться, применив силу.

CNN передавал, что операция поставила под угрозу хрупкое перемирие между США и Ираном. После ее начала Вашингтон и Тегеран обменялись ударами в Ормузском проливе. Кроме того, впервые с вступления в силу перемирия над территориальными водами ОАЭ сбили три ракеты, выпущенные со стороны Ирана. Источник телеканал отмечал, что ситуация в регионе «очень плохая и запутанная».

«Бессрочное перемирие, похоже, достигло своего предела, и нет никаких явных признаков того, что урегулирование путем переговоров может быть близко», — говорилось в публикации.

После заявления о приостановке операции CNN сообщил, что этот шаг может свидетельствовать о попытке США и Ирана восстановить дипломатическую инициативу и «помочь вернуть умеренные голоса в иранском режиме за стол переговоров».

Поражение Трампа?

В Иране приостановку операции «Проект «Свобода» назвали «неудачей США в достижении своих целей». С таким заявлением выступило иранское агентство ISNA. В нем также говорится, что Трамп приостановил операцию «после твердых заявлений и предупреждений со стороны Ирана».

Государственное иранское агентство Tasnim, в свою очередь, приветствовало шаг Вашингтона, написав в своем аккаунте в X, что «Трамп отступает».

Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, комментируя ход переговоров в беседе с премьер-министром Ирака Али аз-Заиди, заявил, что Тегеран готов к любому диалогу в рамках международного права, но никогда не подчинится силе.

«Если с нами будут говорить логически, диалог возможен, но язык угроз и запугивания ни к чему не приведет», — отметил он.

Конец «Эпической ярости»

Незадолго до заявления Трампа о приостановке «Проекта «Свобода» государственный секретарь США Марко Рубио также сообщил, что начатая 28 февраля в Иране американская операция «Эпическая ярость» завершена.

«Как только президент уведомил конгресс, мы завершили этот этап», — отметил Рубио.

Глава Белого дома официально заявил конгрессу о «прекращении враждебных действий» против Ирана 1 мая, писал CBS News. При этом, по данным Associated Press, Трамп «ясно дал понять, что война, возможно, еще далека от завершения». В своих письмах для конгрессменов он подчеркнул, что, несмотря на успех и продолжающиеся усилия по обеспечению прочного мира, угроза, исходящая от Исламской Республики, все еще «остается значительной».

США отразили атаки Ирана на два судна в Ормузском проливе

3 мая стало известно, что Тегеран направил Вашингтону план из 14 пунктов по урегулированию конфликта. Президент США подтвердил факт получения документа и заявил, что вскоре рассмотрит его. При этом Трамп отметил, что не может представить, что он окажется приемлемым, так как иранские власти «еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет».

До этого The Wall Street Journal сообщала, что глава Белого дома поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.