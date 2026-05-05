Атаки в Персидском заливе стали предвестниками возобновления войны

Атаки в Персидском заливе угрожают возобновлением конфликта, начатого агрессией США и Израиля против Ирана. Военные корабли США сбили ракеты и беспилотники, нацеленные на суда, которые американский военно-морской флот проводил через Ормузский пролив, а власти Объединенных Арабских Эмиратов обвинили Иран в атаке беспилотника.

Перемирие на Ближнем Востоке пошатнулось после того, как Объединенные Арабские Эмираты заявили, что подверглись нападению со стороны Ирана, а американские военные заявили, что уничтожили шесть иранских военных катеров и что Иран обстрелял американские корабли в Ормузском проливе.

Власти Эмиратов обвинили Иран в атаке беспилотника, которая вызвала пожар в нефтедобывающей зоне Фуджейра, крупнейшем нефтехранилище в Эмиратах, что стало первым подобным нападением с момента заключения соглашения о прекращении огня в начале апреля, пишет The New York Times. В соседнем Омане два человека получили ранения в результате нападения в Бухе, недалеко от территории Эмиратов, сообщает государственное информационное агентство Омана, которое не назвало виновного.

Адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования вооруженных сил США, заявил в понедельник, что военные корабли США сбили крылатые ракеты и беспилотники, которые Иран выпустил по кораблям и коммерческим судам, которые американский военно-морской флот проводил через Ормузский пролив.

По его словам, армейские боевые вертолеты Apache также потопили шесть иранских военных катеров, которые угрожали судам, добавив, что ни один из кораблей ВМС или коммерческих танкеров не пострадал.

Перестрелка угрожает разрушить хрупкое трехнедельное соглашение о прекращении огня, тогда как президент Трамп стремится прорвать эффективную блокаду Ираном пролива, приказав американским военным силам помочь застрявшим судам миновать этот водный путь.

По словам адмирала Купера, в рамках новой военно-морской операции несколько эсминцев ВМС США прошли через пролив в Аравийское море, очевидно, стремясь побудить сотни оказавшихся в безвыходном положении торговых судов покинуть пролив по морскому пути, который американский военно-морской флот очистил от мин с помощью военно-морских роботов.

Пока что только два торговых судна под флагом США сделали это, хотя адмирал сказал, что другие коммерческие суда “находятся в пути”, чтобы пересечь пролив.

“Сейчас мы открыли проход через Ормузский пролив, чтобы обеспечить свободный поток торговли”, - сказал адмирал Купер в ходе телефонной конференции с журналистами, в ходе которой он обратился к иранскому корпусу стражей исламской революции. “Вооруженные силы США помогают международному сообществу восстановить поток мировой торговли, где КСИР (Корпус стражей исламской революции), с другой стороны, делает все возможное, чтобы терроризировать и угрожать коммерческому судоходству”.

Адмирал Купер неоднократно пытался представить миссию как “оборонительную операцию”, в которой задействованы десятки боевых самолетов, ударные беспилотники, два авианосца и несколько военных кораблей, а также 15 000 военнослужащих. Но он отказался сообщить, как командование будет определять, какие коммерческие суда направлять, отмечает The New York Times.

Трамп заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты будут “направлять” коммерческие суда через пролив. Но он предоставил несколько подробностей о том, как будет работать эта программа, получившая название «Проект Свобода».

Адмирал Купер сказал, что в течение 12 часов после объявления Трампом о готовящейся операции командование обратилось к десяткам кораблей и судоходных компаний, чтобы побудить их использовать защиту американского военного зонтика — но не конкретно военно-морского сопровождения - для преодоления иранской блокады пролива.

Но другие сообщения из региона, поступившие в понедельник, могут поубавить энтузиазм по поводу того, чтобы удается эффективно противостоять Ирану, отмечает The New York Times.

Южнокорейское грузовое судно загорелось после взрыва в проливе. А в нефтяном порту в Фуджейре, эмиратском порту на южной оконечности пролива, вспыхнул крупный пожар, вызванный, по словам местных властей, атакой иранского беспилотника.

Остается неясным, свидетельствовали ли атаки в понедельник о нарушении соглашения о прекращении огня и возобновлении войны. Иран официально не подтвердил и не опроверг информацию о возобновлении атак, а высокопоставленный военный чиновник опроверг в государственных СМИ информацию о том, что его лодки были потоплены.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в понедельник в своем посте в социальных сетях, что “события в Ормузе” показали, что военные действия не могут разрешить политический кризис. Он сказал, что переговоры при посредничестве Пакистана продвигаются вперед и что Соединенным Штатам и Объединенным Арабским Эмиратам следует опасаться тех, кого он назвал “недоброжелателями”, которые могут снова втянуть их в “трясину” открытой войны.