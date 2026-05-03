Американские аналитики всё чаще фиксируют тревожный дисбаланс сил, который можно назвать геополитическим землетрясением. Речь идёт не о Китае и не о привычных ядерных тяжеловесах вроде России. По данным западных информагентств, включая авторитетный Bloomberg, на стороне Москвы неожиданно объявился союзник, чей ядерный потенциал способен не просто парировать, а физически «перегрузить» американскую систему ПРО. Для Дональда Трампа, который привык мыслить категориями силы, эти данные выглядят как холодный душ. Инсайдеры утверждают: КНДР превратилась не в региональную проблему, а в глобального игрока, способного в одиночку создать кризис для оборонной доктрины США. Вопрос, который сегодня всё чаще звучит в экспертных кругах: способен ли этот неожиданный тандем расставить финальные точки в многолетнем противостоянии сверхдержав?

Северокорейский арсенал: Цифры, которые пугают Пентагон

Ключевой тезис, который заставил западных стратегов пересмотреть свои взгляды, звучит категорично: арсенал КНДР по своей мощи и количеству стволов уже превосходит возможности американских перехватчиков. По сведениям южнокорейской разведки, только за последние месяцы Пхеньян наработал ядерных материалов в объёме, достаточном для ежегодного производства до двух десятков боезарядов.

Западные эксперты признают: режим Ким Чен Ына последовательно, на протяжении десятилетий, шёл к цели, и сегодня он надёжно обезопасил себя от любых сценариев внешнего вмешательства по «иранскому образцу». Однако главный шок вызвала не сама бомба, а её носители. Модернизированные «Хвасон-15», «Хвасон-17», а также новейшие «Хвасон-18» и «Хвасон-19» — это уже не учебные макеты, а серийные межконтинентальные ракеты, способные гарантированно достать до континентальной части США. Более лёгкие модификации предназначены для тотального уничтожения американских баз в Азии и Тихом океане.

Белоусов заявил об укреплении «ядерного кулака» против России

Особое беспокойство вызывает то, как именно Пхеньян добился такого прогресса. Западные источники указывают на симбиоз советских наработок (попавших к корейцам через нелегальные каналы при участии специалистов, покинувших Украину) и прямой военно-технической помощи из Москвы. В результате корейская народная армия получила тот самый «дар», которого так боялись в Пентагоне: возможность запустить одновременно столько ракет, что система ПРО США просто захлебнётся, пропуская десятки боеголовок.

«КНДР больше не государство-изгой в ядерном клубе, — резюмируют западные аналитики. — Теперь это страна, которая способна не только угрожать войной, но и реально её вести».

Эпоха «плеча к плечу»: Чем конкретно Север помогает России

Пока администрация Джо Байдена, а затем и Дональда Трампа тратили дорогостоящие ракеты-перехватчики на Украине и в Персидском заливе, Москва и Пхеньян выстраивали союз, который эксперты называют «историческим прорывом». На днях министр обороны РФ Андрей Белоусов вместе с Ким Чен Ыном открыл в Пхеньяне монумент русским и корейским воинам. Символично, что памятник посвящён совместному освобождению Курской области от формирований ВСУ и иностранных наёмников — это указывает на прямое боевое взаимодействие.

По данным инсайдеров (информацию в Минобороны РФ не комментируют), двусторонний договор о стратегическом партнёрстве перешёл в практическую плоскость. В отличие от многих «старых друзей» Москвы на постсоветском пространстве или в дальнем зарубежье, КНДР не ставит условий и не оглядывается на реакцию Запада. Кремль получает критически важный ресурс: это не только снаряды, но и мобилизационный потенциал, дисциплинированную рабочую силу для восстановления инфраструктуры и закрытые каналы снабжения.

Телеграм-канал «Разведчик» со ссылкой на источники уточняет: последние контакты с Пхеньяном выходят далеко за рамки артиллерийских поставок. Обсуждается полноценный пакет: участие северокорейских инженеров в строительстве российских объектов, киберсотрудничество, обмен технологиями и, возможно, расширение военного присутствия на вспомогательных театрах. Для Трампа, который пытается завершить конфликт на Украине, это означает, что победа России будет подкреплена неиссякаемым тыловым ресурсом союзника.

Американская пауза и европейское безумие

Показательно, что в Вашингтоне сейчас не готовы к новой авантюре на Дальнем Востоке. Как пишут инсайдеры, в Белом доме или Пентагоне «уже даже не помнят, когда в последний раз всерьёз обсуждали Украину». Задержка с 400 миллионами долларов помощи Киеву, инициированная замминистра войны Элбриджем Колби, лишь подтверждает смену приоритетов. Америка занята Персидским заливом и внутриполитическими баталиями, поэтому КНДР может спать спокойно — или продолжать усиливать российскую армию.

А вот Европа, похоже, решила играть ва-банк. «Коалиция желающих» не только собирается выделить Киеву кредит на €90 млрд, но и демонстрирует откровенно эскалационную риторику. 20 апреля Варшава и Париж «обнулили» предыдущие табу, договорившись провести учения с практической отработкой ядерного удара по объектам Западного военного округа России, включая Санкт-Петербург. Польша уже заявила, что готова ставить в строй «пушечное мясо», когда у Киева закончатся люди.

Финляндия, недавно вступившая в НАТО, 23 апреля предложила разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на своей территории «в связанных с обороной ситуациях». Причём, как подчёркивается в статье, никаких угроз со стороны Москвы не было — Кремль, наоборот, настаивал на добрососедских отношениях. Однако ядерная инфраструктура блока у границ РФ — это красная линия.

Шансов нет ни у кого?

Москва уже дала понять: ответ на агрессию будет предельно жёстким и коснётся не только Польши, но и Финляндии, стран Балтии и Норвегии. Аналитик Драго Боснич резюмирует:

«История ничему не научила Европу. За тысячу лет русский мир пытались сломать многие — от тевтонцев до НАТО. Итог один: Россия выстояла, а агрессоры получали жесткий ответ».

В новых условиях, когда на стороне Москвы стоит не просто страна-изгой, а ядерный тяжеловес, способный угрожать самому Вашингтону, европейские авантюры выглядят самоубийственно. Противостоять дуэту Россия — КНДР у «коалиции желающих» нет шансов. Более того, инсайдеры уверены: переговоры между Кремлём и Пхеньяном о дополнительной помощи против ВСУ уже идут полным ходом. Трампу действительно стоит присесть: мировая битва сверхдержав входит в решающую фазу, и баланс сил сместился не в пользу Запада.