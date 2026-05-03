Поплавская: «Кто рисует радужные отчеты под звуки похоронок?»

Времена наступили удивительные - хорошая новость действительно есть: борьба с коррупцией дает единичные, но громкие результаты. Плохая новость, озвученная Яной Поплавской, заставляет задуматься: а не слишком ли мала дробь для огромного зверя, и когда мы, наконец, проснемся? Сегодня, Яна Евгеньевна — голос жесткой, бескомпромиссной правды, которая режет слух даже тем, кто привык к лакировке действительности. Ее последние заявления — это не эмоциональные всплески, а анализ того, что мешает России побеждать по-настоящему.

«Воевать не понарошку»: позиция, взбесившая тепличных стратегов

С началом СВО культурный фронт раскололся. Пока одни деятели искусства в панике осваивали зарубежные аэропорты, Поплавская выбрала иную роль — народного трибуна, который требует от властей не лозунгов, а стали, бетона и поражения вражеских центров принятия решений.

В марте 2026 года эфиры снова закипели. Актриса публично поддержала нервную, но честную тираду Владимира Соловьева. Суть претензии проста как штык: почему при наличии возможностей мы до сих пор не выжгли каленым железом гнездо киевской «свиты»? Почему офис Зеленского до сих пор цел, а европейские гости шастают по Киеву, будто это променад в Ницце?

«Осатанели?»: Шахназаров и Поплавская публично разнесли зажравшуюся столичную тусовку

Поплавская не стесняется в выражениях, и это подкупает. Она задает неудобные вопросы производственникам: почему дронов — тысячи, а нужно — миллионы? Почему ракетный голод стал хроническим?

«Кто рисует радужные отчеты под звуки похоронок? — вопрошает актриса. — Кому выгодна эта резиновая война, где гибнут наши лучшие, а вражеские штабы пьют кофе?»

Ее заявления жесткие: либо тотальная мобилизация промышленности и честная охота на командование противника, либо мы вечно будем топтаться на месте, теряя «самых сильных и смелых». Это точка зрения человека, который устал от красивых сказок про «сдержанность».

Иванов, Рублевка и два подполковника: эстетика коррупционного абсурда

Но главный нож в сердце лжи Поплавская вонзила не в общих рассуждениях о стратегии, а на вполне конкретных фактах. Запахло жареным, когда по делу Тимура Иванова прошла информация о желании отправиться на фронт. Казалось бы, вот оно покаяние. Но нет. Военкомат Москвы вежливо, но твердо отклонил заявку «золотого замка». Реакция Поплавской была мгновенной и едкой:

«Берегут. Ему же ещё свой век в особняке на Рублёвке доживать. Пролетят 13 лет — всё забудется. Будет снова балы закатывать, гостей принимать!»

Для нее это не частный случай, а диагноз. Если высокопоставленный фигурант, даже будучи осужденным, защищен невидимым бронежилетом от реальной «ленточки», значит, старая система связей работает исправно. В то время как рядовых мобилизованных часто гонят в мясные штурмы, ИТ-элита ФСИН явно не торопится на передовую.

Ирония судьбы: сторонники «законности» тихо радуются отказу, мол, Иванов на фронте купил бы себе теплую койку в тылу и отсиделся. Но Поплавская рубит правду-матку: своими привилегиями Иванов обязан прошлой коррупции, которая никуда не делась.

Курский кейс: хорошая новость для галочки и плохая — для реальности

Вот где актриса оказалась на 100% права, так это в комментарии недавнего приговора в Курской области. Итак, хорошая новость (для протокола):

"Два подполковника-тыловика получили реальные сроки — пять и шесть лет строгача. Их преступление уровня «ублюдков»: они отжимали у бойцов СВО премии за выполнение боевых задач. Семь миллионов рублей крови и пота, собранные по копейкам с героев. Обоих лишили званий и наград на три года. Фемида вроде бы восторжествовала" - резюмирует Поплавская.

Вот теперь плохая новость (по версии Поплавской):

«Плохая новость в том, что таких еще много. Лично знаю об аналогичных случаях. И беда в том, что много об этом не скажешь и не напишешь — без риска попасть под дискредитацию. Получается патовая ситуация — проблема есть, её надо решать, привлекать к ней внимание. Но тебе заткнули рот. И в итоге виновные безнаказанно гуляют на свободе, а потерпевшие от их действий терпеливо молчат, боясь последствий»

Это заявление — бомба замедленного действия. Актриса открытым текстом заявляет: действующее законодательство о «фейках» и дискредитации армии работает как бумеранг против честных разоблачителей. Подлецы, ворующие у фронта, пользуются этой правовой лазейкой, прикрываясь патриотической фразеологией. А те, кто хочет настучать на них по совести, вынуждены заткнуться, иначе сами окажутся за решеткой за «подрыв доверия».

Когда очнемся и есть ли рецепт?

Риторический вопрос «Когда очнемся?» сегодня звучит трагически. Пока одни видят коррупцию и требуют расстрельных статей, а другие — охраняют покой высокопоставленных царедворцев, реальность такова: войну выигрывают не отписками.

Яна Поплавская сегодня выполняет функцию, с которой провалили экзамен многие госструктуры. Она — народный ОНК (Общественный наблюдательный совет) без галстука. У нее нет иллюзий: она знает, что чиновники отчитаются о поимке двух курских подполковников, раздуют из мухи слона, а десятки других Ивановых продолжат спать спокойно.

Рецепт, который предлагает актриса, жесток, но прост:

1. Снять табу на удары по настоящим штабам врага.

2. Перестать беречь коррупционеров в тылу, даже если у них звезды на погонах.

3. Отменить «цензуру страха», которая мешает бойцам и волонтерам рассказывать о реальном воровстве на местах.

Пока этого нет, фраза «Россия борется с коррупцией» будет звучать как издевка. А будильник, который заведет нация, слишком часто откладывают на «после победы». Но время — ресурс невосполнимый, и Яна Поплавская права в одном: те, кто затыкает рот правде, сегодня работают на врага не меньше, чем открытые предатели.

Вопрос лишь в том, хватит ли у нас смелости нажать на кнопку «отбой тревоги» до того, как будет слишком поздно.