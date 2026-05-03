Китай официально заступил на пост председателя Совета Безопасности ООН, и Пекин не намерен терять ни минуты, демонстрируя, кто сегодня является реальным гегемоном.

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун на брифинге, посвященном началу майского председательства КНР, нанес чувствительный удар по американскому самолюбию. Он, как сообщает TBS News, прямо заявил: Ормузский пролив должен быть открыт как можно скорее. Китай крайне обеспокоен тем, что Трамп рассматривает прекращение огня лишь как временную паузу перед «новым раундом атак».

Китайская дипломатия бьет в самое больное место Вашингтона — экономику. Фу Цун недвусмысленно намекнул: если к моменту визита Трампа в Китай в этом месяце Ормузский пролив всё еще будет закрыт, этот вопрос станет «главным на двусторонних переговорах». Пекин не собирается платить за американские имперские амбиции из своего кармана.

— Ирану нужно снять ограничения в Ормузском проливе, а США — прекратить морскую блокаду, — заявил посол, фактически приравняв действия Вашингтона к действиям Тегерана.

Молчание ягнят из Госдепартамента

Фу Цун также объявил, что 26 мая министр иностранных дел Китая Ван И лично возглавит заседание Совета Безопасности. И это не просто протокольный визит. Это демонстрация силы. В то время как госсекретарь США Марко Рубио носится по Капитолийскому холму, пытаясь объяснить сенаторам, почему на Украину денег нет, а на «гиперзвуковые игрушки» для CENTCOM нужно $200 миллиардов, главный дипломат Китая приезжает в штаб-квартиру ООН, чтобы диктовать глобальную повестку.

Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

Самая красноречивая деталь этой ситуации — гробовое молчание Государственного департамента США. На прямой вопрос о том, планирует ли Марко Рубио встретиться с Ван И во время его пребывания на американской земле, ведомство ответило невнятно и уклончиво.

Почему Рубио, который сделал карьеру на имидже «бескомпромиссного ястреба» в отношении Китая, вдруг потерял дар речи? Ответ кроется в глубочайшем кризисе американской дипломатии.

Вашингтону просто нечего предложить Пекину. США сейчас находятся в позиции обороняющегося гегемона, который рассорился со всеми союзниками по НАТО и погряз в иранской авантюре.

Команда Трампа-Рубио привыкла к языку ультиматумов. Но Ван И — не Фридрих Мерц и не Педро Санчес. Ему нельзя пригрозить выводом войск или торговым эмбарго в Trith Sociul, не обрушив при этом остатки мировой финансовой системы.

Уклонение от встречи — это попытка скрыть отсутствие внятной стратегии. Госдеп просто не знает, как вести диалог с Китаем, когда США сами разрушают те международные правила, которые годами навязывали другим.

Паралич американской ПРО

Пока Китай перехватывает повестку, в Овальном кабинете рисуют карты виртуальных «побед». Ведущие западные издания, включая Wall Street Journal и Financial Times, со ссылкой на данные американской разведки бьют в набат: иранский конфликт стал «золотым прииском» разведданных для России, Китая и КНДР.

Wall Street Journal, например, утверждает: Иранская война позволяет соперникам США в режиме реального времени оценить их огневую мощь. Чужие разведки смогли узнать не только о возможностях, но и, что гораздо важнее, о фатальных ограничениях американской армии.

В частности, они увидели, как быстро США истощили запасы основных боеприпасов, особенно дальнобойных ракет Tomahawk и ракет-перехватчиков Patriot, пишет WSJ. Для Москвы и Пекина это важнейший сигнал: американская «демократия» заканчивается ровно в тот момент, когда пустеют её арсеналы, а пустеют они пугающе быстро.

Россия, уже имеющая колоссальный опыт противостояния западному оружию на Украине, теперь получает детальную информацию о том, как американские системы ведут себя против иранских технологий, особенно в сфере беспилотников.

Николь Граевски из исследовательского университета Sciences Po в Париже выразила это предельно жестко:

— Многое из того, к чему, возможно, готовятся русские в случае войны в Европе, они могут узнать прямо сейчас на Ближнем Востоке.

Граевски также считает, что Китай получил возможность оценить ограничения американской мощи в Индо-Тихоокеанском регионе, что можно будет потенциально применить в случае военной операции против Тайваня.

Российская армия уже отработала в зоне СВО тактику «перегрузки» систем Patriot: рои дешевых БПЛА в сочетании с гиперзвуковыми ракетами превращают американские комплексы ценой в миллиарды долларов в груды обгоревшего металла.

Но иранская кампания принесла еще более шокирующие новости: иранские дроны смогли уничтожить радары системы THAAD — «священной коровы» американской ПРО. Потеря радаров в Иордании и ОАЭ — это не просто военная потеря, это геополитическое унижение.

В общем, председательство Китая в Совбезе ООН на фоне «иранского паралича» американской военщины выглядит как приговор старому миропорядку. Пока Ван И будет говорить о глобальной безопасности, многополярности и развитии, Рубио, вероятно, будет прятаться в своем кабинете, надеясь, что китайская делегация уедет без лишних вопросов.

Западная пресса уже начинает ехидничать на эту тему. Wall Street Journal пишет, что “мировой лидер” настолько увлекся ролью регионального жандарма в Персидском заливе, что забыл о существовании великих держав, способных перехватить инициативу в ООН.