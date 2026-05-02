Зеленский разочаровался в Трампе и меняет стратегию

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять подход к конфликту с Россией из-за разочарования в действиях США. По данным СМИ, Киев все меньше рассчитывает на Вашингтон и прорабатывает сценарии действий без его прямого участия, включая поиск новых площадок для переговоров. В то же время Дональд Трамп признал, что хотя США и не отказываются от участия в урегулировании, достичь его будет непросто. Как меняется стратегия Киева и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Киевский разворот

Владимир Зеленский начал менять подход к взаимодействию с США на фоне сложностей с получением поддержки от Дональда Трампа, сообщило Politico. По данным издания, после года попыток убедить Вашингтон активнее участвовать в конфликте Киев стал рассматривать сценарий действий без прямого участия США. Власти Украины осторожнее оценивают перспективы американской помощи и, в частности, рассчитывают на Турцию как возможную площадку для следующего раунда переговоров с Россией.

Жители Украины тоже все меньше верят в американскую помощь. Согласно опросу Киевского международного института социологии, лишь 40% респондентов считают, что США окажут необходимую поддержку — это на 17 процентных пунктов меньше, чем в январе. Доля тех, кто доверяет будущим гарантиям безопасности со стороны США, сократилась с 39% до 27%.

Как отметило Politico, урегулирование конфликта на Украине отошло для администрации Трампа на второй план на фоне обострения вокруг Ирана. Источники отмечают, что в Вашингтоне сейчас сосредоточены на иранском направлении, а украинская тема практически не обсуждается.

Зеленский также публично раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за его позицию по Украине. Тот говорил, что отказ от американской поддержки Киева и принуждение европейцев к оплате этой помощи — это «одна из вещей, которыми я больше всего горжусь».

«Если Джей Ди Вэнс гордится тем, что не помогает нам, значит, он помогает россиянам, и я не уверен, что это укрепляет Соединенные Штаты», — сказал он в интервью Newsmax и добавил, что Россия «всегда будет врагом Соединенных Штатов».

На этом фоне Зеленский объявил о проведении масштабной реформы армии. Первоочередной задачей он назвал повышение зарплат военным, а также проведение частичной демобилизации «за счет расширения контрактной составляющей».

США отстраняются от Украины?

Накануне президент США заявил, что все еще рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине, хотя и признает, что это непростая задача.

«Думаю, у нас получится довести это дело до конца, однако это непросто», — подчеркнул он.

До этого Трамп был более оптимистичен, говоря о конфликте Москвы и Киева. Постепенно от слов о «конце войны за 24 часа» он перешел к заявлениям о том, что конфликт можно завершить путем переговоров. Однако теперь его слова звучат менее уверенно:

«Мы положили конец восьми войнам. Эта, думаю, должна быть девятой. Считаю, что мы этого добьемся».

На фоне отсутствия прогресса в переговорах спецпосланники президента — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — отложили поездку в Киев, сообщил Kyiv Independent. Визит должен был стать очередным шагом к возобновлению переговоров, однако, по данным издания, внимание США переключилось на другие направления, в том числе на ситуацию вокруг Ирана.

Как Россия видит «надежный мир»

В Москве считают, что переговоры по Украине возможны только при учете российских интересов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы», — объяснил он.

Схожую позицию ранее озвучивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, любой раунд переговоров должен вести к формуле урегулирования, учитывающей интересы России.

«Наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров — это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования, для нас прежде всего — формулы учета наших интересов», — отметил представитель Кремля.

Что с переговорами?

Европейские партнеры пока не предлагают ясной стратегии, и Киеву, по их мнению, придется самостоятельно формировать подход к вопросам безопасности. Об этом заявил бывший глава аппарата Минобороны Германии Нико Ланге в интервью «РБК-Украина».

«Мы должны признать, что эти попытки угодить Трампу, делать все, чтобы не обидеть его, и играть по его правилам в переговорах не дали никаких результатов и не ожидается, что это даст результат», — заявил он.

По словам Ланге, завершение так называемого «театра переговоров» не станет проблемой, поскольку сам процесс не приносил ощутимых результатов. Возобновление трехстороннего формата переговоров с участием США возможно уже в ближайшие месяцы, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы всегда были готовы к переговорам, были готовы к переговорам до начала конфликта, сразу же после начала конфликта в 2022 году. Каждый раз мы об этом заявляем, и не только заявляем, но и действуем в этом направлении. Мы последовательно выдерживаем ту линию, о которой мы говорили изначально, начиная с 2014 года», — объяснил он.

По словам парламентария, возвращение к переговорам в трехстороннем формате с участием США может произойти даже раньше лета.