Англичанка гадит: Лондон анонсировал морской альянс для войны с Россией к 2029 году

Британия представила план создания военно-морского альянса «для противодействия морской угрозе со стороны России». Об этом сообщил онлайн-портал Euractiv. На фоне и так уже раздающихся на Западе призывов устроить нашей стране морскую блокаду, данное заявление не может быть отнесено к числу сугубо пропагандистских и малозначимых.

Практическая реализация этого плана – вовсе не перспектива отдалённого будущего. Дело в том, что базовая основа для антироссийского морского альянса начала создаваться ещё в 2012-м году, а в 2014-м эта работа в этом направлении была успешно завершена. Именно тогда на свет появился так называемый JEF – Объединённый экспедиционный корпус, возглавляемый англичанами и имеющий штаб-квартиру под названием «Нортвуд» в посёлке Истбери, графство Хартфордшир (в предместье Лондона).

Кроме Британии, к созданию корпуса имеют прямое отношение ещё девять государств: Нидерланды, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и, конечно же, все три «прибалтийских вымирата» - Литва, Латвия и Эстония (как же без них).

Декларируемая цель организации – быстрое реагирование на те или иные угрозы и проведение экспедиционных операций.

Хотя все страны корпуса JEF являются членами НАТО, он не является частью структуры этого блока. Однако оговаривается, что корпус может действовать как самостоятельно, так и в поддержку НАТО или других совместных с различными международными организациями проектов.

Внесение в JEF военно-морской составляющей вряд ли случайно произошло именно сейчас. Пиратские действия против так называемого «российского теневого флота» приобретают всё больший размах. Но дело не только и не столько в желании «придушить» нашу морскую торговлю, хотя и в нём тоже. Гораздо значительнее то, что вопрос стоит о подготовке к настоящим боевым действием на море!

Британская газета The Times цитирует слова Первого морского лорда (так официально именуется должность главнокомандующего военно-морскими силами Туманного Альбиона. – «МК») Гвина Дженкинса: «Необходимость перевооружения и повышения боеготовности страны стала абсолютной необходимостью. Просто поддерживать «приемлемый статус-кво» недостаточно!»

В довольно пространной речи он изложил своё видение того, каким путём и за счёт чего ВМС Британии к 2029-му году будут подготовлены (внимание!) к войне. А что касается целей антироссийского морского альянса на основе JEF, то они были определены как «защита» Северо-Западной Европы, Северной Атлантики и Крайнего Севера.

Дженкинс ставит перед собой задачу, заключающуюся в создании военно-морских сил, которые должны совместно готовиться, тренироваться, проводить учения, которые будут иметь возможность заменять и комбинировать оборудование, боеприпасы, персонал и даже обмениваться всем этим. Также задача состоит во внедрении общих для всех участников альянса систем и платформ, цифровых сетей, общей логистики и создании общих запасов.

То есть, речь, по сути, идёт о создании монолитной структуры, единого военно-морского флота, способного при получении соответствующего приказа из Лондона немедленно вступить в бой, и обладающего для этого реальными возможностями, сверстанными военными планами и фактической интеграцией.

При этом было уделено внимание и сугубо техническим аспектам. Уклон сделан на переход к относительно недорогим и компактным, в сравнении с пилотируемыми самолётами, реактивным беспилотным системам. Это, к примеру, позволит втрое увеличить число летательных аппаратов на каждом из двух британских авианосцев.

Не осталось без внимания и развитие быстроходных безэкипажных катеров (БЭК). Тут надо особо подчеркнуть, что используемые для атак на российские торговые суда и боевые корабли «украинские» БЭКи представляют собой продукт как раз-таки английского производства. И их тиражирование уже сейчас поставлено на поток.

Одним словом, России брошен серьёзный вызов. Угрозы нашему крупнейшему и по сути единственному в мире ледокольному флоту становятся всё более реальными. Уж слишком мозолит глаза бывшим «партнёрам» российское доминирование в Арктике. И реагировать на эти угрозы, надо не завтра, а уже сегодня. Хотя лучше было бы даже вчера…